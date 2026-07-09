暑假住小鹿免費抽日本大阪住宿！全台特色館別平日連住95折再送壽星專屬早餐。

隨著暑假旅遊旺季到來，國人紛紛規劃國內外海島與城市假期。資深編輯李維唐表示，近年台灣旅宿業透過跨國資源整合與會員制度深化，不僅能有效提升旅客黏著度，更能藉由驚喜回饋為每趟島內散策創造更具深度的情感連結與期待感。

炎炎夏日正是收拾行囊出發旅行的季節，在蟬鳴與熱浪交織的暑假旅遊旺季，如何讓一趟島內散策延伸出更多驚喜，成為許多旅人規劃行程時的有趣課題。推開文青風格旅宿的大門，空氣中飄散著揉合在地氣息的精油香氣，這不只是一次單純的過夜歇腳，更是一場連結世界地圖的起點。翻玩旅宿空間專家小鹿文娛在今年夏天秉持著好玩有趣的品牌精神，特別為喜愛探索日常風景的旅人們，量身打造會員限定的漫遊夏日活動，讓每一次在台灣的深度在地停留，都孕育著下一次飛向海外未知國度的美好期待。

▲日本大阪FAWN HOTEL運用大膽的明亮黃色系與現代幾何線條打造極具活力的接待大廳。圖／小鹿文娛提供；窩客島編輯李維唐整理



台灣島內散策與海外大阪鼓浪嶼的空間漫遊

從碧海藍天的墾丁沙灘、古意盎然的台南巷弄、充滿藝文氣息的台中街廓，一路延伸到被大自然擁抱的花蓮山海，小鹿文娛旗下的特色館別一直以來都是旅人儲存回憶的容器。這次活動將島內旅行的感動直接與國際視野接軌，即日起至8月31日期間，只要旅人入住花蓮、台中、台南及墾丁等指定館別，並且完成會員活動的指定流程，就有機會將旅行的驚喜跨海延續。主辦單位將在7月與8月各抽出一位幸運會員，大方送出日本大阪FAWN HOTEL以及廈門鼓浪嶼坊間行舍的3天2夜住宿券，讓旅人在享受台灣在地風情的同時，也能提前為下一趟渴望已久的海外假期的暖身。

▲廈門鼓浪嶼坊間行舍外觀散發優雅沉穩的紅磚色調與典雅的燈光設計交織出浪漫夜景。圖／小鹿文娛提供；窩客島編輯李維唐整理

專屬會員福利與平日連住獨享優惠解密

除了充滿懸念與期待的海外住宿抽獎，這場夏日盛宴還準備了許多能讓旅程更具儀式感的貼心回饋。對於喜歡避開週末人潮、享受悠閒慢活節奏的旅人，只要透過官方網站預訂花蓮、台中、台南及墾丁的指定特色館別，在平日連續入住2晚以上，於訂房時輸入專屬優惠碼，就能立刻享有95折的實質房價回饋。這種有感的精打細算，讓長途旅行變得更輕鬆無負擔，也讓旅人能把省下來的預算，轉化為旅途中品嚐在地美食或體驗手作課程的養分。

▲廈門鼓浪嶼坊間行舍中庭空間寬敞明亮透過天井設計營造出靜謐的東方庭園美學。圖／小鹿文娛提供；窩客島編輯李維唐整理



慶生儀式感點綴壽星限定暖心早餐驚喜

旅行的深度往往取決於細節的堆疊，而一頓美味的早餐就是開啟美好一天的關鍵密碼。針對7月與8月出生的夏日壽星，這次活動更準備了充滿溫度的生日款待。壽星會員可以透過官方LINE帳號輕鬆兌換專屬早餐禮一份，在晨光灑落的旅宿餐廳裡，用一頓充滿當地食材風味且熱氣騰騰的暖心早餐，為自己的生日旅行注入滿滿的儀式感。這些精緻的福利讓會員制度不再只是冰冷的消費累積，而是轉化為像朋友般理解旅人需求的溫暖互動。

▲一起一起旅店花蓮中山館大廳牆面結合多國語言與活潑的幾何色塊彰顯豐富的多元文化與玩味空間。圖／小鹿文娛提供；窩客島編輯李維唐整理

翻玩旅宿空間打造值得期待的創新旅行回憶

自2013年成立以來，小鹿文娛已經在台灣與海外打造了25間獨創風格的特色旅館以及2間商務空間，不論是台北西門町的時尚潮旅、桃園機場的獨特青旅、台中高美燈塔的活化空間，還是位於日本與中國的海外據點，都展現了將旅館複合多元空間功能的創意實力。中獎名單預計將在9月15日正式公布於官方Facebook粉絲專頁。品牌團隊期盼透過這類型的主題活動，陪伴每位旅人探索每一段精彩旅程，讓旅館不只是住宿，更能跨越地域限制，讓每一次的推門入住，都成為生命中值得反覆品味的精彩旅行回憶。

▲台中高美燈塔園區紅白相間的經典燈塔在蔚藍天空與徐徐雲海映襯下展現獨特的港灣風情。圖／小鹿文娛提供；窩客島編輯李維唐整理







「漫遊夏日：暑假住小鹿，下一站出國去！」會員限定活動

活動時間：即日起至8月31日

活動內容

海外住宿抽獎：活動期間入住花蓮、台中、台南及墾丁館別並完成會員活動指定流程，即有機會抽中日本大阪FAWN HOTEL及廈門鼓浪嶼坊間行舍三天兩夜住宿券。

平日連住優惠：透過官網預訂花蓮、台中、台南及墾丁館別，平日連續入住兩晚以上，輸入優惠碼SUMMER即可享95折優惠。

壽星專屬禮遇：7月與8月壽星可透過LINE優惠券兌換早餐一份。

備註說明：此篇為公關稿件內容由AI輔助生成、窩客島編輯李維唐整理提供



