> 美食 > 淡水不限時咖啡+1！路易莎白霧時光插旗淡水紅樹林，咖啡三重奏 早午餐百元起。

淡水不限時咖啡+1！路易莎白霧時光插旗淡水紅樹林，咖啡三重奏 早午餐百元起。

白霧時光淡水紅樹林路易莎
2026-07-09 11:50文字：編輯 張人尹 攝影：編輯 張人尹圖片提供:白霧時光
編輯 張人尹

編輯 張人尹

淡水不限時咖啡新據點白霧時光正式開幕，結合精品咖啡、咖啡三重奏、早午餐與開幕優惠，打造全天候生活餐飲體驗。編輯張人尹表示，淡水不限時咖啡廳先收藏。

淡水不限時咖啡廳再加一！路易莎集團旗下「白霧時光」7月9日正式進駐淡水紅樹林，以生活風格餐飲結合精品咖啡、創意料理與空間美學，打造適合聚會、工作與放鬆的新據點，讓粉絲們一次享受早午餐、精品咖啡與舒適空間，從白天一路延伸到夜晚，不論是用餐、喝咖啡聊是非，通通都能滿足。

▲白霧時光插旗淡水紅樹林，打造不限時咖啡與生活風格餐飲空間，成為粉絲聚會放鬆的新選擇。
▲白霧時光插旗淡水紅樹林，打造不限時咖啡與生活風格餐飲空間，成為粉絲聚會放鬆的新選擇。
▲白霧時光結合精品咖啡、創意餐飲與舒適空間，從白天到夜晚都能享受不同生活體驗。
▲白霧時光結合精品咖啡、創意餐飲與舒適空間，從白天到夜晚都能享受不同生活體驗。


白霧時光淡水店打造療癒空間

白霧時光淡水紅樹林店約260坪，也是目前品牌規模最大的門市。店內規劃雙面吧台，一側提供精品咖啡，另一側則設置高腳座位，粉絲們可以近距離欣賞飲品製作過程。現場還規劃現做烘焙區與歐洲進口窯烤爐，提供手作麵包與披薩。此外，在白霧時光淡水紅樹林店設有高低階梯座位的「時光自由區」不限時座位，不論聊天聚會、閱讀辦公或放空休息，都能找到自在停留的位置。
▲白霧時光設置現做烘焙區、窯烤爐與階梯休憩空間，營造放慢步調的療癒氛圍。
▲白霧時光設置現做烘焙區、窯烤爐與階梯休憩空間，營造放慢步調的療癒氛圍。


咖啡三重奏一次喝懂風味差異

精品咖啡是白霧時光的核心亮點，其中最具代表性的「咖啡三重奏」，由路易莎創辦人黃銘賢親自研發，一次能喝到淺焙、中焙與深焙三種不同烘焙風味，讓粉絲感受香氣、酸甜與醇厚層次的變化。另一款推薦「白霧1+1創意咖啡」，能同時品嚐白霧濃縮咖啡與小短笛，透過不同組合體驗精品咖啡的多元魅力。
▲白霧時光招牌飲品美式三重奏，一次可品飲淺中深焙度，適合想比較風味的咖啡控。（攝影：張人尹）
▲白霧時光招牌飲品美式三重奏，一次可品飲淺中深焙度，適合想比較風味的咖啡控。（攝影：張人尹）


早午餐百元起再享開幕優惠

除了咖啡，白霧時光也規劃豐富早午餐與主餐選擇，早餐百元起、早午餐200多元即可享用，餐點融合歐式料理手法與台灣在地食材，推出「初曦、原野、山丘、日出」等系列，並加入馬告、刺蔥等特色風味。此外還有排餐、義大利麵、甜點與果汁等品項。歡慶淡水紅樹林店開幕，7月13日至7月23日期間，每週一至週四17點後內用可享88折優惠，淡水粉絲先衝了。
▲白霧時光從百元早餐到400元上下排餐皆有供應，全天候滿足不同用餐時段需求。（攝影：張人尹）
▲白霧時光從百元早餐到400元上下排餐皆有供應，全天候滿足不同用餐時段需求。（攝影：張人尹）
▲白霧時光淡水紅樹林店推出開幕優惠，7月13日至23日週一至週四17點後享88折。
▲白霧時光淡水紅樹林店推出開幕優惠，7月13日至23日週一至週四17點後享88折。


白霧時光WHITE MIST淡水紅樹林店 

訂位電話： 02-86268613

餐廳地址：新北市淡水區淡金路2號

營業時間：09:30~21:00

▲白霧時光咖啡推薦「白霧1+1」濃縮咖啡加小短笛。（攝影：張人尹）
▲白霧時光咖啡推薦「白霧1+1」濃縮咖啡加小短笛。（攝影：張人尹）

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
西門町老昭和咖啡廳！蜂大咖啡 70年老字號必去，冰滴咖啡配合桃酥、復古台式早餐別錯過。
西門町老昭和咖啡廳！蜂大咖啡 70年老字號必去，冰滴咖啡配合桃酥、復古台式早餐別錯過。
記者 蕭芷琳
台中國美館旁不限時咖啡廳！MEHER CAFE 米賀咖啡必點，可可香冰美式 特調甜橙美式。
台中國美館旁不限時咖啡廳！MEHER CAFE 米賀咖啡必點，可可香冰美式 特調甜橙美式。
papa
【宜蘭咖啡廳】樹樔 Cafe，手工三披薩必點，雨天也很有氛圍的河畔咖啡廳，只收現金｜Ruby說美食享受旅行(@t...
【宜蘭咖啡廳】樹樔 Cafe，手工三披薩必點，雨天也很有氛圍的河畔咖啡廳，只收現金｜Ruby說美食享受旅行(@t...
Ruby說美食享受旅行
台北車站不限時咖啡廳！町咖啡 營業從早八到凌晨，藏身在鬧區街角超Chill。
台北車站不限時咖啡廳！町咖啡 營業從早八到凌晨，藏身在鬧區街角超Chill。
記者 蕭芷琳
台北東區不限時早午餐！SBREAD大份量早餐盤地點隱密，飲料再折40元。
台北東區不限時早午餐！SBREAD大份量早餐盤地點隱密，飲料再折40元。
編輯 鄭雅之
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊