淡水不限時咖啡+1！路易莎白霧時光插旗淡水紅樹林，咖啡三重奏 早午餐百元起。

淡水不限時咖啡新據點白霧時光正式開幕，結合精品咖啡、咖啡三重奏、早午餐與開幕優惠，打造全天候生活餐飲體驗。編輯張人尹表示，淡水不限時咖啡廳先收藏。

淡水不限時咖啡廳再加一！路易莎集團旗下「白霧時光」7月9日正式進駐淡水紅樹林，以生活風格餐飲結合精品咖啡、創意料理與空間美學，打造適合聚會、工作與放鬆的新據點，讓粉絲們一次享受早午餐、精品咖啡與舒適空間，從白天一路延伸到夜晚，不論是用餐、喝咖啡聊是非，通通都能滿足。



▲白霧時光插旗淡水紅樹林，打造不限時咖啡與生活風格餐飲空間，成為粉絲聚會放鬆的新選擇。



▲白霧時光結合精品咖啡、創意餐飲與舒適空間，從白天到夜晚都能享受不同生活體驗。

白霧時光淡水店打造療癒空間

▲白霧時光設置現做烘焙區、窯烤爐與階梯休憩空間，營造放慢步調的療癒氛圍。

咖啡三重奏一次喝懂風味差異

▲白霧時光招牌飲品美式三重奏，一次可品飲淺中深焙度，適合想比較風味的咖啡控。（攝影：張人尹）

早午餐百元起再享開幕優惠

▲白霧時光從百元早餐到400元上下排餐皆有供應，全天候滿足不同用餐時段需求。（攝影：張人尹）



▲白霧時光淡水紅樹林店推出開幕優惠，7月13日至23日週一至週四17點後享88折。

白霧時光WHITE MIST淡水紅樹林店

白霧時光淡水紅樹林店約260坪，也是目前品牌規模最大的門市。店內規劃雙面吧台，一側提供精品咖啡，另一側則設置高腳座位，粉絲們可以近距離欣賞飲品製作過程。現場還規劃現做烘焙區與歐洲進口窯烤爐，提供手作麵包與披薩。此外，在白霧時光淡水紅樹林店設有高低階梯座位的「時光自由區」不限時座位，不論聊天聚會、閱讀辦公或放空休息，都能找到自在停留的位置。精品咖啡是白霧時光的核心亮點，其中最具代表性的「咖啡三重奏」，由路易莎創辦人黃銘賢親自研發，一次能喝到淺焙、中焙與深焙三種不同烘焙風味，讓粉絲感受香氣、酸甜與醇厚層次的變化。另一款推薦「白霧1+1創意咖啡」，能同時品嚐白霧濃縮咖啡與小短笛，透過不同組合體驗精品咖啡的多元魅力。除了咖啡，白霧時光也規劃豐富早午餐與主餐選擇，早餐百元起、早午餐200多元即可享用，餐點融合歐式料理手法與台灣在地食材，推出「初曦、原野、山丘、日出」等系列，並加入馬告、刺蔥等特色風味。此外還有排餐、義大利麵、甜點與果汁等品項。歡慶淡水紅樹林店開幕，7月13日至7月23日期間，每週一至週四17點後內用可享88折優惠，淡水粉絲先衝了。

訂位電話： 02-86268613

餐廳地址：新北市淡水區淡金路2號

營業時間：09:30~21:00