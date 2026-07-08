看流星雨的感動回來了！F✦FOREVE演唱會獨家套票開賣，言承旭與阿信曼谷新加坡追星機加酒攻略。

由言承旭，吳建豪，周渝民攜手五月天主唱阿信組成的話題男團FFOREVER正式展開海外巡演。對此資深編輯李維唐表示，這場世紀合體成功帶動跨國追星旅遊熱潮，一站式購足機加酒與門票的限定套票更成為當今自由行的新趨勢。

當年守在電視機前看著流星雨落下的悸動，在2026年的夏天再度被點燃。由言承旭，吳建豪，周渝民攜手五月天主唱阿信所組成的話題男團F✦FOREVE，正式展開恆星之城亞洲海外巡演計畫。這場橫跨戲劇與音樂領域的世紀合體，先前在上海，印尼與菲律賓開唱時便創下場場秒殺的驚人紀錄。



隨著8月的腳步臨近，這股音樂風暴即將席捲曼谷，吉隆坡與新加坡三大城市。為了讓台灣歌迷能夠輕鬆跨海追星，易遊網特別推出獨家海外演唱會套票，將門票，交通，住宿與上網需求一次整合，每人最低含稅只要25749元起，免去跨國搶票的繁瑣流程，輕鬆展開一場充滿青春回憶的音樂旅行。

▲易遊網獨家開賣恆星之城東南亞三城演唱會套票。圖／易遊網提供；窩客島整理



F✦FOREVE曼谷演唱會門票機加酒開賣引爆泰國追星旅遊熱潮

前往異國聽一場期盼已久的演唱會，是當代極具儀式感的生活方式。曼谷場將於8月1日登場，易遊網特別規劃了極具便利性的旅遊提案。旅客可以搭乘星宇航空直飛曼谷，並入住步行即可抵達場館的曼谷衝擊宜必思酒店。這種跨國追星的住宿安排，縮短了散場時的交通奔波，讓人能將完整的精力保留給舞台上的精彩演出。看著台上的偶像唱出耳熟能詳的旋律，走下台就能直接回到舒適的飯店房間休息，將追星與度假完美融合。

▲言承旭，吳建豪，周渝民攜手五月天主唱阿信世紀合體開唱。圖／易遊網提供；窩客島整理

新加坡吉隆坡恆星之城演唱會住宿交通一站式星宇航空自由行

除了充滿熱帶活力的曼谷，8月8日的吉隆坡場與8月15的新加坡場同樣令人期待。針對這兩大城市的巡演，套票精選了車程10分鐘內即可抵達場館的優質星級飯店。前往吉隆坡的旅客將入住吉隆坡武吉加里爾凱悅嘉軒酒店，而選擇新加坡場的歌迷則會安排入住莊家大酒店。



在享受高規格舞台設計與沉浸式燈光視覺饗宴之後，便捷的交通動線讓旅程更加流暢。歌迷能自由規劃其餘的旅遊時間，在獅城品嚐道地美食，或是在吉隆坡感受多元文化交融，享受一趟厚實且層次豐富的深度海外自由行。

▲曼谷場套票精選步行可達場館的曼谷衝擊宜必思酒店。圖／易遊網提供；窩客島整理



易遊網獨家機加酒套票刷玉山易遊卡享首購優惠免搶票攻略

為了滿足不同旅人的需求，這次的專案設計十分貼心，全面搭配視野開闊的次高票區門票。除了包含雙人門票，星宇航空來回機票與星級飯店住宿一晚的機加酒方案之外，也針對喜歡彈性規劃行程的背包客推出門票加eSIM的輕量方案，每人只要8600元起，並附帶5天eSIM吃到飽不限流量的無限上網服務。曼谷場機加酒套票每人25749元起，新加坡場每人27549元起，吉隆坡場每人34499元起。



如果想讓這趟青春朝聖之旅更加划算，預訂雙人機加酒套票並刷玉山易遊卡，輸入專屬折扣碼且滿25000元就能現折1300元，若是易遊網行動應用程式的首購用戶，還能享有不限金額百分之8的優惠折扣。席次與套票數量皆有限，渴望親臨現場感受熱血回憶殺的歌迷，可以前往易遊網官方網站或是行動應用程式搶先卡位。

▲吉隆坡場套票提供舒適便利的吉隆坡武吉加里爾凱悅嘉軒酒店住宿。圖／易遊網提供；窩客島整理

FFOREVER恆星之城亞洲海外巡迴演唱會

活動時間：曼谷場8月1日，吉隆坡場8月8日，新加坡場8月15日

活動內容：

由言承旭，吳建豪，周渝民攜手五月天主唱阿信組成話題男團展開開唱。

易遊網獨家販售東南亞三城海外限定演唱會套票。

雙人門票加星宇機加酒專案：包含星宇航空來回機票，精選場館10分鐘內星級飯店雙人住宿一晚，次高票區門票兩張。

門票加eSIM專案：包含次高票區門票一張，5天eSIM吃到飽不限流量。

優惠整理：

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備註說明：此篇為公關稿件內容由AI輔助生成、窩客島編輯李維唐整理提供





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