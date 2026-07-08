巧克力控下單！coco.Brownies布朗尼18款新口味禮盒開賣，獨立包裝 小布朗尼送禮必搶。

coco.Brownies推出18款全新布朗尼新品，集結Classic、Fudge、Oolong三大系列，打造不同口感與茶香風味，編輯張人尹表示，甜點粉絲可依喜好挑選適合的布朗尼系列。

巧克力控要吃！人氣布朗尼專賣店coco.Brownies這次在7月6日起推出全新三大系列布朗尼，以Classic經典系列、Fudge生巧克力布朗尼系列與Oolong台灣烏龍創意系列，一次總共推出18款新風味。coco.Brownies透過不同烘焙時間、溫度與原料搭配，讓布朗尼展現更多層次，無論偏好濃郁可可、紮實口感或清新茶香，讓粉絲們不論是外帶下午茶、或作為送禮驚喜，都能有更多選擇。

▲coco.Brownies推出Classic、Fudge、Oolong三大系列布朗尼，共18款全新風味，滿足不同巧克力與茶香喜好。

▲coco.Brownies全新布朗尼改為獨立包裝小條尺寸，提供6入組與4入任選，更方便攜帶與送禮。（攝影：張人尹）

Classic系列重現經典美式口感

▲coco.Brownies Classic經典系列集結經典原味、焦糖海鹽、伯爵茶、抹茶等6款人氣風味。

Fudge系列打造滑順生巧質地

▲coco.Brownies Fudge生巧克力布朗尼系列以70％頂級調溫黑巧克力打造滑順濕潤口感。

Oolong系列結合台灣茶香創意

▲coco.Brownies Oolong台灣烏龍創意系列結合東方美人、鐵觀音與四季春茶香，展現台灣特色。



▲coco.Brownies同步推出全新包裝並改裝東門門市，提供更完整的甜點選購與送禮體驗。

coco.Brownies 新品販售資訊

這次coco.Brownies依照口感與風味重新規劃新品，共推出三大系列18款布朗尼，不同於以往正方形布朗尼，這次特別製成獨立包裝、小條尺寸，更方便攜帶、隨時隨地開吃。每系列組共6入不同口味，也提供4入任選口味，滿足外帶送禮需求。其中Classic經典系列保留coco.Brownies最受歡迎的美式布朗尼特色，口味包含「經典原味、焦糖海鹽、伯爵茶、餅乾怪、抹茶、核桃」等，都是粉絲們買爆的熱門口味。Fudge生巧克力布朗尼系列以70％頂級調溫黑巧克力為基底，透過奶油比例、烘焙方式與溫度控制，打造介於布朗尼與生巧克力之間的濕潤滑順口感。入口能感受到高濃度可可風味，同時擁有細緻柔滑質地。系列共推出6款風味，涵蓋深邃可可、鹹甜焦糖、莓果酸香、咖啡尾韻與威士忌酒香，帶來更豐富的巧克力層次。Oolong台灣烏龍創意系列將台灣茶融入可可風味，選用東方美人、鐵觀音與四季春等特色茶葉，利用茶香平衡巧克力厚實口感。入口保有濃郁可可香，尾韻則帶出回甘茶韻，從蜜香、焙火香到花香層次都各具特色。配合新品上市，coco.Brownies也同步推出全新包裝與改裝東門門市，提供更完整的甜點與送禮體驗。

Fudge 新款六入禮盒：$490

Oolong 新款六入禮盒：$470

Classic 新款六入禮盒：$390