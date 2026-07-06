戰鬥陀螺原價預購！7-11會員限定戰鬥陀螺預購開搶，加碼麵包小偷 皮克敏小物萌翻。

戰鬥陀螺預購活動開跑，7-ELEVEN推出uniopen PRIMA會員限定收藏機會。編輯張人尹表示，粉絲可透過OPENPOINT APP完成預購流程，搶先入手限量商品。

七八年級生熟悉的「戰鬥陀螺」近來再次掀起熱潮，讓許多粉絲早起排隊、搶補貨，就為了要買到一顆「原價、不加價」的戰鬥陀螺。這次7-ELEVEN特別推出uniopen PRIMA訂閱制會員限定福利，自2026/7/8上午11點起開放限量預購兩款熱門戰鬥陀螺商品，讓會員搶先收藏話題新品。這次活動採限量販售，想入手的粉絲要準時下單買。



▲7-ELEVEN推出uniopen PRIMA會員限定戰鬥陀螺預購活動，7/8上午11點起限量開放會員搶先收藏熱門商品。



▲7-ELEVEN看準戰鬥陀螺熱潮，推出會員限定預購福利，讓粉絲有機會原價收藏話題新品。

爆紅戰鬥陀螺兩款一次開放限量預購

▲7-ELEVEN限量推出「UX-15鮫鯊狂鱗改造組」，收錄3款攻擊型陀螺與多款高實用性零件。

會員登入APP完成領券即可參加預購

▲7-ELEVEN同步開放預購「BX-50天堂日輪隨機強化組」，有機會收藏稀有賞「天堂環 0-80DS」及新零件。

7-11加碼可愛小物 麵包小偷 皮克敏開搶

▲7-ELEVEN門市快閃購7/9起推出皮克敏系列周邊，包含餐具、水壺、束口袋等人氣商品。（攝影：張人尹）



▲7-ELEVEN同步開賣麵包小偷系列周邊，手提袋、玩偶、毛巾等實用小物一次登場。（攝影：張人尹）

uniopen PRIMA訂閱制會員購買戰鬥陀螺活動資訊

這次7-ELEVEN推出兩款限量商品，包括「UX-15鮫鯊狂鱗改造組」與「BX-50天堂日輪隨機強化組」。其中「UX-15鮫鯊狂鱗改造組」收錄3款攻擊型陀螺，包含「鮫鯊狂鱗 4-50UF攻擊型」、「暴龍咆哮 1-70L攻擊型」以及「惡魔勇氣J 3-60GF攻擊型」，可取得多款高實用性零件。「BX-50天堂日輪隨機強化組」則主打防禦型升級，有機會收藏稀有賞「天堂環 0-80DS」，同時也能取得天堂日輪Blade與DS Bit等新零件。這次戰鬥陀螺預購活動自2026/7/8上午11點開始，僅限uniopen PRIMA會員參加。會員需登入OPENPOINT APP，前往會員中心中的uniopen PRIMA訂閱主頁，於加碼優惠券專區領取指定商品預購券，再於2026/7/8 23:59前至全台7-ELEVEN門市完成結帳付款，即完成預購。每張預購券限使用1次，商品預計自2026/7/31起開始取貨，數量有限，售完為止，想收藏的粉絲建議提早完成預購流程。不只戰鬥陀螺，7-11門市快閃購更推出爆紅遊戲「皮克敏」，以及日系繪本角色「麵包小偷」系列周邊小物，同步在7/9起於7-11門市搶先買。其中「皮克敏」則有療癒系餐具、水壺、束口袋等，最低189元入手。「麵包小偷」推薦必買手提袋、玩偶、毛巾等實用小物，讓粉絲們準時買起來。

預購時間：2026年7月8日上午11點起(各商品數量有限，售完為止)

預購流程：

活動期間至OPENPOINT APP →會員中心→ uniopen PRIMA訂閱主頁→加碼優惠券專區，領取欲預購商品之預購券。

完成領券後，須於7/8 23:59 前至全台7-ELEVEN門市完成結帳，即完成預購。每張預購券限使用1次，逾期未完成結帳者，預購券將自動失效，且不得再次領取。

預購商品預計自2026年7月31日起開始取貨，實際到貨時間依各門市作業及到貨通知為準。

商品請依門市通知於取貨期限內完成取貨。





7-11皮克敏、麵包小偷 門市快閃購活動方式

活動期間：2026/07/09-09/01

活動方式：不限消費金額，會員報手機號碼即可加購周邊。