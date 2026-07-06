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楊枝甘露買一送一！CoCo限定5大買一送一，生椰楊枝甘露 加碼foodpanda外送買一送一。

CoCo楊枝甘露買一送一飲料
2026-07-06 10:09文字：編輯 張人尹 攝影：編輯 張人尹圖片提供:CoCo
編輯 張人尹

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CoCo都可優惠再更新，生椰楊枝甘露買一送一、foodpanda買一送一同步開跑。編輯張人尹表示，想喝手搖或果香咖啡的粉絲，可把握活動期間享受夏日優惠。

暑假必喝楊枝甘露買一送一！炎炎夏日就是喝手搖的季節，這次CoCo都可同步祭出門市與外送平台雙重活動，不只有每週三限定的好友日優惠，還有foodpanda指定飲品買一送一陪粉絲一路喝到8月。從人氣水果系飲品、生椰系列，到果香咖啡、經典奶茶與仙草蜜都有優惠，無論想出門買還是在家點外送，買一送一優惠通通開喝。

▲CoCo都可推出門市與foodpanda雙平台優惠，必喝好友日生椰楊枝甘露(L)買一送一。（攝影：張人尹）
▲CoCo都可推出門市與foodpanda雙平台優惠，必喝好友日生椰楊枝甘露(L)買一送一。（攝影：張人尹）
▲CoCo都可集結週三好友日與外送買一送一活動，夏日喝飲料有更多划算選擇。
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生椰楊枝甘露買一送一加碼果咖優惠

CoCo都可於7/8推出週三好友日活動，只要透過官方LINE線上點購領券，即可享「生椰楊枝甘露(L)」買一送一優惠，2杯90元，每人可領2張券，最多可兌換4杯，糖度與冰量可自行選擇。這款飲品以厚椰乳為基底，加入芒果、紅柚與西谷米，呈現豐富果香與咀嚼口感。同日7/8也加碼推出咖啡加碼活動，任選「西西里手搗檸檬美式」或「紅柚香檸美式」2杯80元，以現磨美式搭配果香風味，提供不同選擇。
▲CoCo都可於7月8日推出生椰楊枝甘露(L)買一送一，透過官方LINE領券即可參加。
▲CoCo都可於7月8日推出生椰楊枝甘露(L)買一送一，透過官方LINE領券即可參加。


foodpanda四款飲品買一送一

除了門市優惠外，CoCo都可也攜手foodpanda推出外送限定活動，即日起至8/12，指定4款大杯飲品享買一送一，包括「西西里手搗檸檬美式(L)」「粉角奶茶(L)」「仙草蜜(L)」以及「紅柚雙響炮(L)」。其中仙草蜜2杯55元，適合想喝無咖啡因飲品的粉絲選擇。天氣炎熱不想外出時，只要透過foodpanda下單，不出門就能喝買一送一。
▲CoCo都可指定仙草蜜、粉角奶茶、紅柚雙響炮與美式咖啡皆可透過foodpanda享優惠。
▲CoCo都可指定仙草蜜、粉角奶茶、紅柚雙響炮與美式咖啡皆可透過foodpanda享優惠。


CoCo 7/8好友日活動

活動期間：2026/7/8 00：00後即可在線上平台領券預訂

活動平台：透過CoCo官方LINE線上點購

活動內容：

  • 生椰楊枝甘露(L)買一送一，2杯90元。
  • 任選西西里手搗檸檬美式、紅柚香檸美式任2杯只要$80。

CoCo foodpanda優惠資訊

活動日期：即日至2026/8/12止
活動平台：foodpanda平台獨家
活動內容：CoCo都可四品項買一送一：西西里手搗檸檬美式(L)、粉角奶茶(L)、仙草蜜(L)、紅柚雙響炮(L)。

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