全知讀者視角華山快閃店！快閃店限定周邊 滿額特典帶你看，金讀子打卡點必拍。

華山全知讀者視角快閃店！快閃店限定周邊、首賣周邊全要收，編輯鄭亦庭表示：全知讀者視角華山快閃店必拍車廂打卡點。

全知讀者視角快閃店在華山！全知讀者視角快閃店即日起於華山園區登場，現場不只打造金獨子與劉眾赫、角色長廊打卡點，更首賣全知讀者視角漫畫13、14集，推出多款快閃店限定周邊，以及快閃店首賣周邊新品，粉絲們還能在華山快閃店中，玩抽卡機、吃冰淇淋、飲料，全知讀者視角華山快閃店限定周邊、首賣周邊、滿額贈品帶你一次看。



▲全知讀者視角華山快閃店！必拍打卡點、快閃店限定周邊、滿額贈品帶你一次看。(攝影：鄭亦庭)



▲全知讀者視角華山快閃店設置車廂打卡點，讓鐵粉們坐在金獨子與劉眾赫中間合影留念。(攝影：鄭亦庭)





全知讀者視角華山快閃店打卡點、活動

▲全知讀者視角華山快閃店！套色章集章活動邊逛周邊，邊收集快閃店限定集章紀念卡。(攝影：鄭亦庭)





全知讀者視角華山快閃店限定周邊必買

▲全知讀者視角華山快閃店必買！全知讀者視角快閃店紀念套組，內含多個金獨子與劉眾赫周邊，鐵粉必收。(攝影：鄭亦庭)





全知讀者視角華山快閃店首賣周邊

▲全知讀者視角快閃店首次開賣多款質感周邊，包含平板收納套、場景立牌組與LED燈箱磁鐵等周邊小物。(攝影：鄭亦庭)



▲全知讀者視角快閃店首次開賣多款質感周邊，包含平板收納套、場景立牌組與LED燈箱磁鐵等周邊小物。(攝影：鄭亦庭)





全知讀者視角華山快閃店輕食區、滿額特典贈品

▲在輕食區消費主題冰淇淋、飲料，可獲得全知讀者視角快閃店限定杯墊、角色卡。(攝影：鄭亦庭)



▲全知讀者視角華山快閃店限定周邊！多達11款快閃店限定周邊，括炫彩交叉立牌、碎鑽桌繪必買。(攝影：鄭亦庭)





全知讀者視角快閃店

全知讀者視角快閃店限定周邊

全知讀者視角快閃店 滿額特典贈品

2026暑假必逛台北華山展覽、快閃店

全知讀者視角華山快閃店以車站票閘打造入口，並設有角色立牌長廊，讓大家進入快閃店就能跟9位主要角色合影留念，店內更設有車廂情境合影區，粉絲們可以坐在金獨子、劉眾赫中間打卡紀念，現場推出背後星輪盤小遊戲，每次100元轉到對應的背後星名稱，就送對應9位角色方巾，此外，店內也有套色章集章活動，讓大家在買周邊的同時，收集快閃店限定集章紀念卡。華山全知讀者視角快閃店這次首賣全知讀者視角漫畫第13、14集限定版、特裝版，書附帶超值收藏的金獨子與劉眾赫周邊，現場還推出多達11款快閃店限定周邊，包括金獨子與劉眾赫2款快閃店紀念套組，讓粉絲一次收穫金屬書籤、壓克力小卡、炫彩碎鑽桌繪與紀念幣等收藏紀念周邊，也有炫彩交叉立牌、附贈特典小卡的紀念帽T、無線充電盤，以及金獨子與劉眾赫抱枕等11款快閃店限定周邊，鐵粉直接整套買爆。除了快閃店限定周邊，這次也有多款周邊在全知讀者視角快閃店首次開賣，推薦必收金獨子與劉眾赫場景立牌組、炫彩壓克力色紙、壓克力書擋，也有平板收納套、小物包、LED燈箱磁鐵、馬克杯等，其中迷你黑膠杯墊、馬賽克風金屬鑰匙圈、鬼怪眼罩等9款周邊新品，則將於7/8在華山快閃店首次開賣，鐵粉們快衝華山開搶。這次華山全知讀者視角快閃店滿額再送你特典贈品，單筆消費滿500元，送一把團扇讓粉絲們消暑，消費滿2500元，就送一組銀箔書籤組，滿2800元送特製不織布兩用袋，現場也設置3款主題抽卡機，從銀箔風相卡、金屬光相卡、PVC硬卡，粉絲絕對不能錯過，此外，大家逛完快閃店也別忘了到特設輕食區，有主題冰淇淋、飲料，還能收到快閃店限定杯墊、角色卡。快閃期間：2026/7/4(六)- 2026/7/12(日)快閃地點：華山1914文化創意產業園區 西2館(臺北市中正區八德路一段1號)全知讀者視角(漫畫) 快閃店紀念套組2,800元，共2款全知讀者視角 13+14 限定版1,500元全知讀者視角(漫畫) 全套炫彩交叉立牌3,200元，共10款紀念帽T，附贈特典小卡1,520元，共2款無線充電盤990元，共3款舒適手感抱枕680元，共2款單筆消費滿500元，贈「消暑團扇」一把，共四款，隨機贈送，不得挑選。單筆消費滿2,500元，贈「銀箔書籤組」一組，共一款。單筆消費滿2,800元，贈「特製不織布兩用袋」一個，共一款。背後星輪盤小遊戲、消暑輕食區消費不列入滿額特典計算。

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更多 全知讀者視角華山快閃店 照片：

▲全知讀者視角華山快閃店背後星輪盤小遊戲，轉到對應的背後星名稱，就送對應9位角色方巾。(攝影：鄭亦庭)



▲全知讀者視角華山快閃店背後星輪盤小遊戲，轉到對應的背後星名稱，就送對應9位角色方巾。(攝影：鄭亦庭)

▲全知視角讀者華山快閃店必買！全知讀者視角快閃店紀念套組，內含多個金獨子與劉眾赫周邊，鐵粉必收。(攝影：鄭亦庭)