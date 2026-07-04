全知讀者視角華山快閃店！快閃店限定周邊 滿額特典帶你看，金讀子打卡點必拍。

華山全知讀者視角快閃店！快閃店限定周邊、首賣周邊全要收，編輯鄭亦庭表示：全知讀者視角華山快閃店必拍車廂打卡點。
全知讀者視角快閃店在華山！全知讀者視角快閃店即日起於華山園區登場，現場不只打造金獨子與劉眾赫、角色長廊打卡點，更首賣全知讀者視角漫畫13、14集，推出多款快閃店限定周邊，以及快閃店首賣周邊新品，粉絲們還能在華山快閃店中，玩抽卡機、吃冰淇淋、飲料，全知讀者視角華山快閃店限定周邊、首賣周邊、滿額贈品帶你一次看。
全知讀者視角華山快閃店打卡點、活動全知讀者視角華山快閃店以車站票閘打造入口，並設有角色立牌長廊，讓大家進入快閃店就能跟9位主要角色合影留念，店內更設有車廂情境合影區，粉絲們可以坐在金獨子、劉眾赫中間打卡紀念，現場推出背後星輪盤小遊戲，每次100元轉到對應的背後星名稱，就送對應9位角色方巾，此外，店內也有套色章集章活動，讓大家在買周邊的同時，收集快閃店限定集章紀念卡。
全知讀者視角華山快閃店限定周邊必買華山全知讀者視角快閃店這次首賣全知讀者視角漫畫第13、14集限定版、特裝版，書附帶超值收藏的金獨子與劉眾赫周邊，現場還推出多達11款快閃店限定周邊，包括金獨子與劉眾赫2款快閃店紀念套組，讓粉絲一次收穫金屬書籤、壓克力小卡、炫彩碎鑽桌繪與紀念幣等收藏紀念周邊，也有炫彩交叉立牌、附贈特典小卡的紀念帽T、無線充電盤，以及金獨子與劉眾赫抱枕等11款快閃店限定周邊，鐵粉直接整套買爆。
全知讀者視角華山快閃店首賣周邊除了快閃店限定周邊，這次也有多款周邊在全知讀者視角快閃店首次開賣，推薦必收金獨子與劉眾赫場景立牌組、炫彩壓克力色紙、壓克力書擋，也有平板收納套、小物包、LED燈箱磁鐵、馬克杯等，其中迷你黑膠杯墊、馬賽克風金屬鑰匙圈、鬼怪眼罩等9款周邊新品，則將於7/8在華山快閃店首次開賣，鐵粉們快衝華山開搶。
全知讀者視角華山快閃店輕食區、滿額特典贈品這次華山全知讀者視角快閃店滿額再送你特典贈品，單筆消費滿500元，送一把團扇讓粉絲們消暑，消費滿2500元，就送一組銀箔書籤組，滿2800元送特製不織布兩用袋，現場也設置3款主題抽卡機，從銀箔風相卡、金屬光相卡、PVC硬卡，粉絲絕對不能錯過，此外，大家逛完快閃店也別忘了到特設輕食區，有主題冰淇淋、飲料，還能收到快閃店限定杯墊、角色卡。
全知讀者視角快閃店快閃期間：2026/7/4(六)- 2026/7/12(日)
快閃地點：華山1914文化創意產業園區 西2館(臺北市中正區八德路一段1號)
全知讀者視角快閃店限定周邊全知讀者視角(漫畫) 快閃店紀念套組2,800元，共2款
全知讀者視角 13+14 限定版1,500元
全知讀者視角(漫畫) 全套炫彩交叉立牌3,200元，共10款
紀念帽T，附贈特典小卡1,520元，共2款
無線充電盤990元，共3款
舒適手感抱枕680元，共2款
全知讀者視角快閃店 滿額特典贈品單筆消費滿500元，贈「消暑團扇」一把，共四款，隨機贈送，不得挑選。
單筆消費滿2,500元，贈「銀箔書籤組」一組，共一款。
單筆消費滿2,800元，贈「特製不織布兩用袋」一個，共一款。
背後星輪盤小遊戲、消暑輕食區消費不列入滿額特典計算。
2026暑假必逛台北華山展覽、快閃店
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