台北泰式吃到飽！遠東Cafe泰國美食節必吃瑪莎曼羊肉、泰皇脆皮豬，打卡再抽香格里拉頂級假期。

盛夏正是品嚐泰式料理的最佳時節，台北遠東Cafe攜手曼谷星級主廚打造限時盛宴。資深編輯李維唐表示，這場活動不只引進正宗曼谷宮廷風味，更難得的是將台灣在地食材與永續海鮮完美融入經典泰式技法，在台北自助餐市場中展現了少見的精緻度與飲食深度。

盛夏的台北街頭漫延著滾燙的熱氣，這種時候心底總特別渴望酸辣香甜的滋味來喚醒沉睡的食慾。走進台北遠東香格里拉的遠東Cafe自助餐廳，迎面而來的南洋香氣瞬間讓人卸下了門外的暑氣。在2026年7月3日至7月12日這段短短10天的盛夏時光裡，餐廳裡正上演著一場名為泰澎湃曼谷星級大賞的感官旅行。這場盛宴背後的靈魂人物，是特別從曼谷香格里拉遠道而來的泰式餐廳主廚亞納提。他攜手台北香格里拉的行政主廚陳勇偉與遠東Cafe主廚黃志偉，將複雜精緻的泰國宮廷料理精髓揉合台灣當令的綠色食材，端出30道讓人垂涎的正宗泰式佳餚，要在這個夏天為台北的綠洲帶來最溫柔的曼谷風情。

▲源自泰國皇室的經典宮廷御膳開胃點心，主廚以新鮮假蒟葉包裹豐富的辛香配料，淋上特製醬汁後一口咬下，能在舌尖盡享多層次的消暑絕佳風味。圖／台北遠東香格里拉提供；窩客島編輯李維唐整理



亞納提主廚那份為老朋友做菜的溫暖廚藝

私底下格外溫暖親切的主廚亞納提提拉松博恩昆，對於台灣其實有著一份極深的眷戀。回憶起第一次來到台灣客座時，台灣饕客們對於道地泰國風味的敏銳鑑賞力與毫不保留的熱情，至今依然深深烙印在他的腦海裡。帶著這份為老朋友做菜的溫馨心情，主廚這次重回遠東Cafe的廚房，特別在辛香料的層次上做了更細細的微調，讓風味顯得更加圓潤且溫和平衡。除了帶來多道第一次在台灣公開的私房秘製料理，他更像一位藝術家，純熟地運用經典泰式烹調技法來詮釋台灣本地食材，讓每一道上桌的菜餚不只滿足口腹之慾，更深刻地傳遞著人與人之間跨越海洋的情感記憶。

▲曼谷香格里拉泰式餐廳主廚亞納提再度來台客座遠東Cafe，用溫暖的料理哲學端出多道首次亮相的私房美味，為饕客打造彷彿親臨曼谷的頂級餐桌旅行。圖／台北遠東香格里拉提供；窩客島編輯李維唐整理

當台灣在地風土遇見經典泰式宮廷靈魂

走逛一圈餐檯會發現，這次的菜單處處藏著對大自然的敬意。為了實踐香格里拉集團所倡導的在地採購與永續海鮮理念，主廚團隊走訪了台灣各地的農田與港口。從台南麻豆的爽脆柚子，屏東高樹的清甜青木瓜，彰化鹿港的芬芳薄荷，到雲林虎尾的九層塔，這些我們平日熟悉的在地綠色作物，都在主廚的手中搖身一變，成為泰國宮廷美饌與夏日沙拉裡最不可或缺的美味靈魂。當這些植物香氣遇上了擁有完整履歷認證的台灣本土豬肉，雲林土雞，宜蘭鮮嫩櫻桃鴨以及各式永續海鮮，無論是一碗溫熱開胃的湯品，或者是現烤出來的脆皮肉品，都讓人嚐到了主廚對於這片土地的溫柔呵護。

▲酸辣開胃的泰國傳統青木瓜沙拉，主廚以精湛手藝將現拌爽脆的屏東青木瓜絲搭配肥美鮮蝦與堅果，完美還原最純粹且惹味的曼谷道地街頭風情。圖／台北遠東香格里拉提供；窩客島編輯李維唐整理



慢燉咖哩與現做蠔煎交織的曼谷街頭幻想

在林琅滿目的料理陣容當中，最讓人無法抗拒的絕對是榮獲CNN全球50大美食冠軍的瑪莎曼羊肉咖哩。主廚嚴選了質地極佳的澳洲羊膝，花費心思慢火燉煮到極致入味，濃郁厚實的咖哩醬汁在舌尖層層遞疊，搭配上一旁香氣四溢的泰國宮廷辣醬豬肉炒飯，讓人驚豔於泰式調味的深度與包容力。現場開放式廚房更洋溢著鑊氣十足的炭火香氣，無論是泰式辣椒羅勒炒牛肉，帕泰炒河粉，還是散發著草本清香的斑蘭葉雞與香草鐵鍋烤鴨，都彷彿將喧囂熱鬧的曼谷夜市搬到了眼前。每日定時敲鑼登場的烤脆皮五花肉佐泰皇醬更是老饕們排隊的焦點，金黃酥脆的外皮咬下時帶著療癒的聲響，搭配鮮嫩油香的肉質，實在過癮。而現點現做的泰式蠔煎則以酥脆的粉漿裹著飽滿海味，完美復刻了曼谷街頭最純粹的市井記憶。

▲每日限時敲鑼登場的烤脆皮五花肉佐泰皇醬，金黃色的外皮酥脆誘人，咬下時肉質鮮嫩且油香四溢，是來到現場絕對不容錯過的招牌必吃美味。圖／台北遠東香格里拉提供；窩客島編輯李維唐整理

▲配方華麗升級的現煮泰國冬蔭功酸辣蝦湯，主廚特別添加了濃郁椰奶使整體湯頭更顯香甜爽滑，酸辣交織出極致誘人且無法抗拒的南洋味蕾饗宴。圖／台北遠東香格里拉提供；窩客島編輯李維唐整理

▲精緻誘人的泰式軟殼蟹柚子沙拉，主廚特別選用台南麻豆柚子，將爽脆酸甜的口感與香酥軟殼蟹完美結合，打造出層次豐富的夏日輕盈消暑滋味。圖／台北遠東香格里拉提供；窩客島編輯李維唐整理

清新御膳與南洋紅鑽甜品的精緻華麗尾聲

在大口吃肉的過癮之後，夏日的味蕾需要一些溫柔的撫慰。開胃菜首推源自皇室傳統的經典宮廷御膳，主廚以新鮮的假蒟葉悉心裹入各式辛香配料，一口咬下，多重層次的酸甜辛香在口中同時綻放，非常迷人。而添加了鮮蝦現拌的泰國傳統青木瓜沙拉，與酥脆焦香的泰式脆皮松阪豬沙拉，則是用酸甜清新的滋味輕盈地帶走夏日的煩悶。用餐的最後，一定要留點胃給甜點區的驚喜。主廚特別準備了色彩斑斕的泰式椰香紅鑽荸薺椰奶湯，將爽脆的荸薺裹上紅石榴糖漿，浸泡在濃郁冰涼的椰奶中，每一口都是沁涼甜潤。另外還有將南洋風味混搭西式午茶的泰式奶茶提拉米蘇，為這場澎湃的味蕾盛宴寫下最甜蜜的句點。

▲色彩繽紛的經典甜品泰式椰香紅鑽荸薺椰奶湯與各式傳統南洋配料，爽脆的荸薺裹上紅石榴糖漿，融合濃郁椰奶，交織出沁涼甜潤的迷人風味。圖／台北遠東香格里拉提供；窩客島編輯李維唐整理



拍照打卡為自己預約一場昭披耶河畔的奢華假期

享受完這場豐盛的餐桌旅行，台北遠東香格里拉還把曼谷的浪漫延續到了現實生活中。在2026年7月3日至7月12日的活動期間，只要在遠東Cafe自助餐廳內精心佈置的泰國主題造景區拍下珍貴的照片，並上傳至飯店官方Facebook指定貼文的留言處完成公開分享，就有機會參加夢幻大獎的抽獎。飯店將於2026年7月15日抽出1名幸運兒，獨得曼谷雙人奢華感官之旅。獎項包含了坐落於昭披耶河畔的曼谷香格里拉豪華閣客房兩晚住宿，專屬的貴賓禮遇，香格里拉豪華遊輪雙人浪漫晚宴，以及長達120分鐘的尊榮Chi水療頂級雙人芳療，讓人在品嚐完台北的道地泰味之後，還能真正啟程前往曼谷享受一場洗滌身心的奢華假期。

▲浪漫非凡的香格里拉豪華遊輪雙人浪漫晚宴也是本次抽獎的夢幻體驗，得主可在昭披耶河波光粼粼的夜色與鄭王廟美景中，品味無與倫比的星光盛宴。圖／台北遠東香格里拉提供；窩客島編輯李維唐整理





泰澎湃．曼谷星級大賞

活動時間：2026年7月3日至7月12日

活動內容：邀請曼谷香格里拉泰式餐廳主廚亞納提客座，推出30道泰式宮廷與街頭佳餚。活動期間於主題區拍照並完成指定Facebook分享任務，有機會抽中曼谷香格里拉豪華閣客房兩晚住宿、豪華遊輪雙人晚餐、頂級SPA芳療等夢幻大獎。

台北遠東香格里拉遠東Cafe自助餐廳

店家地址：台北市敦化南路二段201號6樓

訂位專線：02-7711-2080

官方網站：www.shangri-la.com/taipei

活動詳情：https://lihi3.me/A7nuM

備註說明：此篇為公關稿件內容由AI輔助生成、窩客島編輯李維唐整理提供

品味完遠東Cafe為舌尖帶來的仲夏驚喜，台北還有更多隱藏版的異國私房美味正等待著您去探索

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