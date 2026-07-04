台北泰式吃到飽！遠東Cafe泰國美食節必吃瑪莎曼羊肉、泰皇脆皮豬，打卡再抽香格里拉頂級假期。

盛夏正是品嚐泰式料理的最佳時節，台北遠東Cafe攜手曼谷星級主廚打造限時盛宴。資深編輯李維唐表示，這場活動不只引進正宗曼谷宮廷風味，更難得的是將台灣在地食材與永續海鮮完美融入經典泰式技法，在台北自助餐市場中展現了少見的精緻度與飲食深度。
盛夏的台北街頭漫延著滾燙的熱氣，這種時候心底總特別渴望酸辣香甜的滋味來喚醒沉睡的食慾。走進台北遠東香格里拉的遠東Cafe自助餐廳，迎面而來的南洋香氣瞬間讓人卸下了門外的暑氣。在2026年7月3日至7月12日這段短短10天的盛夏時光裡，餐廳裡正上演著一場名為泰澎湃曼谷星級大賞的感官旅行。這場盛宴背後的靈魂人物，是特別從曼谷香格里拉遠道而來的泰式餐廳主廚亞納提。他攜手台北香格里拉的行政主廚陳勇偉與遠東Cafe主廚黃志偉，將複雜精緻的泰國宮廷料理精髓揉合台灣當令的綠色食材，端出30道讓人垂涎的正宗泰式佳餚，要在這個夏天為台北的綠洲帶來最溫柔的曼谷風情。
亞納提主廚那份為老朋友做菜的溫暖廚藝
私底下格外溫暖親切的主廚亞納提提拉松博恩昆，對於台灣其實有著一份極深的眷戀。回憶起第一次來到台灣客座時，台灣饕客們對於道地泰國風味的敏銳鑑賞力與毫不保留的熱情，至今依然深深烙印在他的腦海裡。帶著這份為老朋友做菜的溫馨心情，主廚這次重回遠東Cafe的廚房，特別在辛香料的層次上做了更細細的微調，讓風味顯得更加圓潤且溫和平衡。除了帶來多道第一次在台灣公開的私房秘製料理，他更像一位藝術家，純熟地運用經典泰式烹調技法來詮釋台灣本地食材，讓每一道上桌的菜餚不只滿足口腹之慾，更深刻地傳遞著人與人之間跨越海洋的情感記憶。
當台灣在地風土遇見經典泰式宮廷靈魂
走逛一圈餐檯會發現，這次的菜單處處藏著對大自然的敬意。為了實踐香格里拉集團所倡導的在地採購與永續海鮮理念，主廚團隊走訪了台灣各地的農田與港口。從台南麻豆的爽脆柚子，屏東高樹的清甜青木瓜，彰化鹿港的芬芳薄荷，到雲林虎尾的九層塔，這些我們平日熟悉的在地綠色作物，都在主廚的手中搖身一變，成為泰國宮廷美饌與夏日沙拉裡最不可或缺的美味靈魂。當這些植物香氣遇上了擁有完整履歷認證的台灣本土豬肉，雲林土雞，宜蘭鮮嫩櫻桃鴨以及各式永續海鮮，無論是一碗溫熱開胃的湯品，或者是現烤出來的脆皮肉品，都讓人嚐到了主廚對於這片土地的溫柔呵護。
慢燉咖哩與現做蠔煎交織的曼谷街頭幻想
在林琅滿目的料理陣容當中，最讓人無法抗拒的絕對是榮獲CNN全球50大美食冠軍的瑪莎曼羊肉咖哩。主廚嚴選了質地極佳的澳洲羊膝，花費心思慢火燉煮到極致入味，濃郁厚實的咖哩醬汁在舌尖層層遞疊，搭配上一旁香氣四溢的泰國宮廷辣醬豬肉炒飯，讓人驚豔於泰式調味的深度與包容力。現場開放式廚房更洋溢著鑊氣十足的炭火香氣，無論是泰式辣椒羅勒炒牛肉，帕泰炒河粉，還是散發著草本清香的斑蘭葉雞與香草鐵鍋烤鴨，都彷彿將喧囂熱鬧的曼谷夜市搬到了眼前。每日定時敲鑼登場的烤脆皮五花肉佐泰皇醬更是老饕們排隊的焦點，金黃酥脆的外皮咬下時帶著療癒的聲響，搭配鮮嫩油香的肉質，實在過癮。而現點現做的泰式蠔煎則以酥脆的粉漿裹著飽滿海味，完美復刻了曼谷街頭最純粹的市井記憶。
清新御膳與南洋紅鑽甜品的精緻華麗尾聲
在大口吃肉的過癮之後，夏日的味蕾需要一些溫柔的撫慰。開胃菜首推源自皇室傳統的經典宮廷御膳，主廚以新鮮的假蒟葉悉心裹入各式辛香配料，一口咬下，多重層次的酸甜辛香在口中同時綻放，非常迷人。而添加了鮮蝦現拌的泰國傳統青木瓜沙拉，與酥脆焦香的泰式脆皮松阪豬沙拉，則是用酸甜清新的滋味輕盈地帶走夏日的煩悶。用餐的最後，一定要留點胃給甜點區的驚喜。主廚特別準備了色彩斑斕的泰式椰香紅鑽荸薺椰奶湯，將爽脆的荸薺裹上紅石榴糖漿，浸泡在濃郁冰涼的椰奶中，每一口都是沁涼甜潤。另外還有將南洋風味混搭西式午茶的泰式奶茶提拉米蘇，為這場澎湃的味蕾盛宴寫下最甜蜜的句點。
拍照打卡為自己預約一場昭披耶河畔的奢華假期
享受完這場豐盛的餐桌旅行，台北遠東香格里拉還把曼谷的浪漫延續到了現實生活中。在2026年7月3日至7月12日的活動期間，只要在遠東Cafe自助餐廳內精心佈置的泰國主題造景區拍下珍貴的照片，並上傳至飯店官方Facebook指定貼文的留言處完成公開分享，就有機會參加夢幻大獎的抽獎。飯店將於2026年7月15日抽出1名幸運兒，獨得曼谷雙人奢華感官之旅。獎項包含了坐落於昭披耶河畔的曼谷香格里拉豪華閣客房兩晚住宿，專屬的貴賓禮遇，香格里拉豪華遊輪雙人浪漫晚宴，以及長達120分鐘的尊榮Chi水療頂級雙人芳療，讓人在品嚐完台北的道地泰味之後，還能真正啟程前往曼谷享受一場洗滌身心的奢華假期。
泰澎湃．曼谷星級大賞
活動時間：2026年7月3日至7月12日
活動內容：邀請曼谷香格里拉泰式餐廳主廚亞納提客座，推出30道泰式宮廷與街頭佳餚。活動期間於主題區拍照並完成指定Facebook分享任務，有機會抽中曼谷香格里拉豪華閣客房兩晚住宿、豪華遊輪雙人晚餐、頂級SPA芳療等夢幻大獎。
台北遠東香格里拉遠東Cafe自助餐廳
店家地址：台北市敦化南路二段201號6樓
訂位專線：02-7711-2080
官方網站：www.shangri-la.com/taipei
活動詳情：https://lihi3.me/A7nuM
備註說明：此篇為公關稿件內容由AI輔助生成、窩客島編輯李維唐整理提供
品味完遠東Cafe為舌尖帶來的仲夏驚喜，台北還有更多隱藏版的異國私房美味正等待著您去探索
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