毛小孩可以吃冰嗎？倍力首創益生菌優格冰淇淋與全齡犬肉蓉粥，現場結帳最高現折600元。

炎炎夏日全台高溫屢創新高，許多飼主在規劃戶外活動時都會特別留意家中毛小孩的防暑需求 。資深編輯李維唐表示，市售人類冰品的高糖高油往往會對貓狗腸胃造成極大負擔 ，因此今年台北寵物用品展登場的機能性寵物專用優格冰淇淋 ，不僅掌握了熱量攝取的點心原則 ，更成為毛爸毛媽們安心育寵的盛夏消暑新選擇。

台灣的夏季氣溫屢創新高，每當飼主們躲在冷氣房裡大口吃冰消暑時，身旁毛孩投來的炙熱渴望眼神，總讓人陷入該不該餵食的兩難拉鋸 。針對這個讓無數家長糾結的夏日難題，專業營養師特別為大家點出關鍵的「百分之十原則」。由於市面上供寵物食用的冰品大多屬於副食點心，餵食時務必掌握熱量控制，每天餵食的冰品總熱量絕對不能超過毛孩一日所需總熱量的十分之一。飼主在挑選消暑品時，可以透過包裝背面的營養標示進行回推，精準規劃每天可以餵食的量，才能讓毛孩在享受清涼的同時，不會悄幫身體累積過多的負擔。



▲炎炎夏日倍力推出可降低糖分並添加益生菌的寵物優格冰淇淋、共有三種口味，除可讓毛孩在享受冰涼美味的同時，也能幫助維持腸胃道菌相平衡，健康消暑無負擔。圖／倍力寵物提供；窩客島編輯李維唐整理

寵物吃冰會不會拉肚子呢，敏感體質與特定疾病毛孩的夏日飲食禁忌

許多人常問，貓狗吃冰到底會不會引發腸胃不適。答案是確實有可能。就像人類一次吃太多或太冰的食物容易肚子痛、拉肚子甚至嘔吐一樣，毛孩的腸胃也同樣敏感 。對於平時只要換飼料或換罐頭就容易軟便的敏感體質毛孩，建議餵食前可以先拿到室溫下稍微退冰，等到呈現微融狀態再給毛孩食用，這種方式對腸胃相對溫和。在挑選上，也能優先選擇降低糖分並添加益生菌的冰品 ，有助於幫助維持毛孩腸胃道菌相平衡 。



然而，並非所有毛孩都能在這個夏天大口吃冰。營養師特別提醒，有三類族群需要特別小心。第一類是平常動不動就軟便的腸胃敏感者。第二類是幼犬、幼貓，或是腸胃功能已逐漸退化的老齡毛孩。第三類則是患有心臟病或支氣管相關問題的毛孩，因為冰冷食物下肚容易造成心臟輸出負擔或氣管收縮，進而影響病情，主人在餵食消暑品時務必嚴格把關。



市售人類冰品隱藏的三大健康殺手，自製天然寵物消暑冰品的食材紅黑名單

「我吃什麼就分毛孩吃一口」是許多飼主常見的育兒地雷。市售人類冰品對毛孩來說藏有高糖高油、乳糖不耐症與代糖風險等三大健康殺手 。為了在低溫下維持甜度與滑順口感，人類冰品通常含有大量糖分與油脂 。而雪花冰或牛奶冰等多使用純乳製成，對平時沒接觸乳製品的毛孩極易引發腹瀉。更危險的是，部分標榜健康的優格冰可能添加了代糖「木糖醇」，這對狗狗而言是非常危險的劇毒。



如果想與毛孩共度消暑時光，自製冰品請務必掌握「天然」與「原型」兩大核心。在安全推薦食材方面，可以選擇無添加鹽與味精的自製雞湯或肉汁，在冷凍前稍微稀釋，或是低敏羊奶與無乳糖牛奶。另外，少量的無糖優格也是好選擇，因為優格在發酵過程中已降低乳糖含量。也可以將蘋果、藍莓、香蕉等水果打成泥後冷凍。相反地，絕對要避免的黑名單則包括葡萄系列、巧克力、可可、含有咖啡因的茶類、水果硬核，以及任何木糖醇或化學調味料。



▲倍力推出全新「WoW益生菌潔牙片」結合潔牙與益生菌雙重概念，主打經典羊奶、野莓優格、日式焙茶等多種口味，突破傳統潔牙零食僅止於磨牙的限制。圖／倍力寵物提供；窩客島編輯李維唐整理

台北寵物展倍力大秀二十週年研發實力，推出通過國際級AAFCO試驗三大消暑健康新品

為了滿足毛孩在盛夏的多元健康需求，創立20週年的台灣本土品牌倍力寵物健康食品 ，特別在7月3日到7月6日的南港展覽館台北寵物展 M420 攤位 ，一口氣推出三大盛夏新品 。除了由營養師與獸醫共同監製 、小型犬或家貓1天最多吃3分之1或4分之1盒、大型犬1天可吃1盒的寵物益生菌優格冰淇淋外 ，還推出了「寶飽肉蓉粥」 。這款新品採細緻肉絨質地 ，把肉做到如同米粒般僅5mm大小 ，搭配紅甜椒與藜麥等食材 ，完美符合全齡犬日常營養 。而獸醫師詹哲育則推薦結合潔牙與益生菌雙重概念的「WoW益生菌潔牙片」 ，全面突破傳統潔牙零食僅止於磨牙的限制 。



倍力寵食長期以「把毛孩當家人照顧」為品牌核心 ，在食安檢驗上也下足苦功 。2024年6月不僅建立「產品檢驗公開平台」並正式上線 ，更投入超過200萬元通過美國AAFCO國際標準「寵物餵食試驗」 。透過第三方機構監測狗貓餵食前後之生理數據 ，驗證營養素在動物體內的真實吸收狀況 ，讓飼主餵得更安心 。



▲寶飽肉蓉粥由營養師與獸醫共同監製，採細緻肉絨質地「把肉做米粒般」僅5mm，搭配紅甜椒、藜麥等食材，符合全齡犬日常營養需求。圖／倍力寵物提供；窩客島編輯李維唐整理

營養師毛孩診療室限時開診，展場限定優惠滿額累贈與最高現折六百元

配合新品上市，倍力在寵物展現場大方送福利 。優格冰淇淋展期4天皆有販售與試吃 ，單杯109元 ，任選6杯只要599元 ，買9杯或12杯還加送冰棒模具 。「WoW益生菌潔牙片」一包7入最低154元 ，「寶飽肉蓉粥」最低55元 ，零食、凍乾與餐包也開放混搭買5送1 。現場更推出超佛心的滿額現折與贈品累贈活動 ，消費滿1200元折100元並送400g犬糧或貓罐2個 ，隨著金額累進，最高可折抵600元 ，還能把貓狗涼墊、手作零食與原肉凍乾等滿滿贈品帶回家 。現場凡加入官方LINE或追蹤官方IG，更能直接免費領取50g貓狗飼料 。



最令飼主期待的是，7月4日週六12點到14點 ，展位特別舉辦《營養師毛孩診療室》現場開診活動 。現場重磅邀請專業營養師坐鎮 ，並邀請7到10位知名 KOC 親臨現場 。活動完全開放給前來的民眾與飼主 ，歡迎帶著毛孩前來進行一對一諮詢 ，親自與營養師面對面交流 ，為自家的寶貝量身打造最健康的夏日消暑對策 。



▲寵物最愛的潔牙片結合潔牙與益生菌雙重概念，讓毛孩在咀嚼享用點心的過程中也能輕鬆兼顧日常的口腔與腸胃保健。圖／倍力寵物提供；窩客島編輯李維唐整理





盛夏育寵指南！營養師梁家瑋親解犬貓吃冰熱量原則與夏日自製消暑食材禁忌

狗狗貓咪到底可不可以吃冰呢以及建議一次可以吃多少

答案是可以的，但強烈建議飼主在餵食時，一定要選擇寵物專用的冰淇淋，這類產品才符合毛小孩的身體需求。關於10%點心原則，絕大多數市面上的寵物專用冰淇淋都屬於副食也就是零食，在餵食副食的時候，一定要掌握10%的原則。在計算方式上，飼主應根據毛小孩的每日建議熱量攝取，去抓大概10分之1的熱量，大家可以翻到冰品後面的營養標示去回推計算，就能知道每天可以餵食多少冰淇淋。

毛小孩吃冰會不會造成腸胃道不適

答案是有空間也有可能的，這就像人類如果一下子吃入太冰與太多的冰，肚子也會痛，甚至可能會有拉肚子與嘔吐的情形。針對腸胃敏感族群的餵食建議，特別是本身腸胃道比較敏感的毛孩，例如平常換飼料與換罐頭就容易拉肚子或腹瀉，強烈建議一開始先給予少量嘗試，並且建議先拿出來退冰一下，讓冰品呈現微融的狀態後再給牠們吃，對腸胃道會相對溫和。在機能性成分挑選方面，飼主也可以選擇本身含有膳食纖維或是益生菌添加的寵物冰品，這對於毛孩大便形狀的呈現會相對有幫助，對腸胃道也比較好。

哪些狀況的毛孩可能不適合吃冰或需要特別小心

首先是腸胃敏感者，平時一點點換飼料就會軟便與三不五時就軟便的毛孩族群，要特別小心。再來是免疫力或腸胃道較弱者，包括幼犬與幼貓以及高齡毛孩，牠們的腸胃道可能已經有點退化，或是還沒有發育完全，吃太冰的東西很容易造成腸胃刺激。另外是患有特殊疾病者，本身有心臟病或是支氣管與氣管相關問題的毛孩，因為冰冷的東西吃進去，可能會造成心臟輸出的負擔，或是引發氣管收縮，對疾病本身會有負面影響，一定要特別注意。

市售冰品與牛奶冰與優格冰或人吃的冰淇淋有哪些成分對毛孩有風險

許多飼主常有我吃什麼就分毛孩一口應該沒關係的危險觀念，市售人類冰品對毛孩來說，內含三個很有可能危害身體健康的隱形殺手。第一是高糖與高油，因為溫度越低，舌頭對甜味的敏感度會降低，所以人類冰品必須加入更多的糖才能感覺好吃，為了追求濃郁和綿密的口感，還會加入大量油脂，這兩點對毛孩身體都是非常大的負擔。第二是乳糖不耐症，許多雪花冰與牛奶冰使用純乳製成，乳糖含量非常高，對於平常沒有接觸乳製品的毛孩，很容易引發乳糖不耐症並導致腹瀉。第三是危險的代糖，有些優格冰為了主打健康減糖，會添加代糖，特別是木糖醇，木糖醇對狗狗來說是非常危險且劇毒的成分。

飼主若想自製毛孩冰品有哪些安全食材可以使用

自製寵物冰品應追求天然與原態的食材，拿去冷凍製成冰塊基本上就沒有太大問題。第一是無調味湯品，許多飼主會在家熬煮促進毛孩食慾的雞湯或肉汁，只要在無添加鹽巴與無添加味精的前提下，將雞湯塊稍微稀釋拿去冷凍，毛孩就會非常喜歡。第二是乳品類，低敏的羊奶與無乳糖的牛奶，或是少量的無糖優格，因為優格在製作過程中已降低乳糖含量，這些都是很好的選擇。第三是新鮮蔬果泥，可以將毛孩可以吃的安全水果打成泥後冷凍，例如蘋果與藍莓以及香蕉。

自製寵物冰品時有哪些食材是絕對要避免的黑名單

自製冰品絕對不能放入以下危險成分。第一是葡萄系列，包括葡萄與葡萄冰淇淋以及葡萄籽與葡萄皮等，皆不適合毛孩。第二是可可與巧克力，常見的巧克力冰淇淋與可可冰淇淋絕對不能餵食。第三是茶類與咖啡因，有些冰品會加入茶類調味，裡頭含有豐富的咖啡因，對毛孩身體相對沒那麼好。第四是水果硬核，製作蔬果冰品時，一定要幫助毛孩把果核與果仁去掉。第五是化學調味與代糖，絕對不要添加木糖醇，或人類使用的化學調味醬料。

最後是梁家瑋營養師的盛夏叮嚀，幫毛孩消暑時，只要掌握天然原態食材與控制在每日熱量10%以內這兩大原則，這個夏天就能和毛小孩一起安心共享消暑的快樂。





倍力盛夏新品首度亮相與台北寵物用品展限時優惠活動

活動時間：2026年7月3日至7月6日 ，每日10:00－18:00 （《營養師毛孩診療室》為7月4日週六12:00－14:00限時開診 ）

活動內容：

盛夏新品登場： 現場首度亮相並販售WoW益生菌潔牙片、寶飽肉蓉粥、寵物優格冰淇淋三大新品 。

優格冰淇淋限定價： 展期4天皆有販售與試吃 ，單杯109元 ，任選6杯599元 、任選9杯859元送冰棒模具 、任選12杯1080元送冰棒模具 。

同期新品特惠價： 潔牙片一包7入最低154元起 、寶飽肉蓉粥最低55元起 。

混搭買五送一： 零食、凍乾、餐包可自由混搭享買5送1優惠 。

全場滿額現折與累贈：

滿額贈品採累贈方式且買越多折越多 ，最高可折抵600元 。

滿1200元：折100元，加碼送400g犬糧或貓罐2個 。

滿2800元：折250元，加碼送貓狗涼墊 。

滿4500元：折400元，加碼送手作零食 。

滿6000元：折600元，加碼送原肉凍乾 。

社群追蹤好禮： 現場凡加入官方LINE或追蹤官方IG，即可免費獲得50g貓狗飼料 。

營養師一對一諮詢： 7月4日週六邀請專業營養師與7至10位KOC親臨現場，一對一解答毛孩飲食與營養問題，並開放民眾共同參與面談交流 。

展出地點： 台北南港展覽館1館4樓

攤位號碼： M420攤位





備註說明： 此篇為公關稿件內容由AI輔助生成、窩客島編輯李維唐整理提供