小七咖啡聯名星宇航空！7-11 Ｘ星宇航空磁吸飛機盲盒 安全扣飲料提袋必買。

7-ELEVEN與STARLUX星宇航空聯名盲盒、CITY PRIMA水果冰磚咖啡、統一布丁冰沙與周子瑜星級饗宴新品同步登場，編輯張人尹表示這波超商話題一篇帶你看完。

小七咖啡聯名星宇！7-ELEVEN這個夏天話題一波接一波，CITY PRIMA再度攜手STARLUX星宇航空推出全機隊聯名週邊小物，飛機盲盒、加價購星宇航空聯名小物等，航空迷跟咖啡控都要收藏。飲品部分還有全新水果冰磚咖啡、以及話題新品「統一布丁冰沙」系列同步登場，讓粉絲一邊喝咖啡、一邊收藏航空小物。



▲7-ELEVEN攜手CITY PRIMA與STARLUX星宇航空推出全機隊聯名活動，飛機盲盒、聯名小物與夏季新品同步登場。（攝影：張人尹）



▲7-ELEVEN推出STARLUX星宇航空安全扣飲料提袋，還原飛機安全帶設計，成為航空迷必收聯名商品。（攝影：張人尹）









星宇航空聯名盲盒開箱樂趣升級

▲7-ELEVEN第二波推出CITY PRIMA X STARLUX星宇航空「磁力飛機鐵罐組」，盲盒設計增添收藏與開箱樂趣。（攝影：張人尹）

去年CITY PRIMA與STARLUX星宇航空聯名就引發航空迷瘋搶，今年再度回歸，還把玩法升級成盲盒模式。在7/8-7/21期間，購買CITY PRIMA精品咖啡滿200元，加價129元就能帶走「星宇航空迴力飛機跑道組」，共有4款，拼起來還能變成完整跑道。此外，第二波在7/22-8/4推出「星宇航空磁力飛機鐵罐組」加購價159元，磁力飛機能沿著鐵罐盤旋飛行，兼具展示與收納功能，其中飛機型號更是採盲盒方式，讓粉絲們通通要收藏。





集點換星宇航空折傘與飲料提袋

▲7-ELEVEN推出CITY PRIMA X STARLUX星宇航空「迴力飛機跑道組」，4款跑道可自由拼接，重現飛機起飛樂趣。（攝影：張人尹）

除了盲盒，7-ELEVEN這次還推出CITY PRIMA集點活動，從7/8-8/4期間，購買指定CITY PRIMA商品就能累積點數。集滿後可免費兌換或加價購多款星宇航空聯名小物，包括「星宇航空自動晴雨折傘、星宇航空拖輪行李袋、星宇航空迴力飛機跑道禮盒4入」以及超可愛「星宇航空安全扣飲料提袋」，安全扣使用方式與飛機座位相同，打造縮小版安全帶，航空迷一定要入手。





水果冰磚咖啡與咘布冰沙登場

▲7-ELEVEN CITY PRIMA推出大溪地檸檬與拉拉山蜜桃風味冰磚美式，將在地水果結合精品咖啡。（攝影：張人尹）



▲7-ELEVEN CITY TEA推出統一布丁冰沙與「統一布丁(焦糖出走咘布)冰沙」，活動期間享任選買2送1優惠。（攝影：張人尹）

周子瑜代言星級饗宴推出5款新品

▲7-ELEVEN「星級饗宴」推出周子瑜限定包裝，韓式炸雞起司丼、泡菜燒肉厚土司等5款新品同步登場。



▲7-ELEVEN「星級饗宴」集結肉鬆鹹蛋黃捲餡土司、煙燻鮭魚冷麵與糖霜檸檬棒，粉絲還能收藏周子瑜限定包裝。（攝影：張人尹）

CITY PRIMA X星宇航空聯名活動資訊

這次7-11也推出飲品新品迎接夏季飲料話題，CITY PRIMA這次推出2款水果冰磚美式，「大溪地檸檬風味冰磚美式」使用屏東大溪地檸檬與台灣梅爾檸檬調製，酸甜感清爽有層次。另一款「拉拉山蜜桃風味冰磚美式」則加入拉拉山水蜜桃果汁，喝得到濃郁蜜桃香氣。同時，CITY TEA也讓統一布丁冰沙回歸，還新增「統一布丁(焦糖出走咘布)冰沙」，主打沒有焦糖、布丁香氣更明顯。7/8-7/21期間兩款冰沙任選買2送1，布丁控準時喝起來。不只飲品話題，7-ELEVEN「星級饗宴」由品牌大使周子瑜領軍，在7/8起推出5款新鮮食，包裝全面換上子瑜形象與簽名。主打的「韓式炸雞起司丼」以韓國進口辣醬搭配炸雞、韓式冬粉與摩佐瑞拉起司，韓味十足，「泡菜燒肉厚土司」加入韓國宗家府泡菜與燒肉，微波後香氣更明顯。此外，還有「肉鬆鹹蛋黃捲餡土司、煙燻鮭魚冷麵」以及甜點「糖霜檸檬棒」。從正餐、輕食到甜點一次到位，粉絲不只想吃，還想把包裝一起收藏。

7/8~7/21精品咖啡滿200元+129元送星宇航空迴力飛機跑道組盲盒一個 (限量15萬組)

7/22~8/4精品咖啡滿200元+159元送星宇航空磁力飛機鐵罐組盲盒一個(限量10萬組)

CITY PRIMA品味極致集點GO活動資訊

uniopen PRIMA訂閱會員專屬預購

活動期間：7/3起下午三點開始

優惠組合：

星宇航空安全扣飲料提袋+大杯精品美式1杯：239元/組，限量500組。

星宇航空迴力飛機跑道組+大杯精品美式1杯：1399元/組，限量100組。





CITY PRIMA精品咖啡集點活動

活動期間：7/8~8/4

集點方式：買CITY PRIMA中杯1杯得1點、CITY PRIMA大杯&不可思議咖啡1杯得2點、精品冰磚咖啡1杯得3點。

點數兌換：

鳳凰城經濟艙雙人來回機票抽獎資格5點免費換，限量一名

東京經濟艙雙人來回機票抽獎資格5點免費換，限量一名

星宇航空迴力飛機跑道禮盒4入：250點免費換，或4點+1299元

星宇航空自動晴雨折傘：120點免費換，或4點+499元

星宇航空安全扣飲料提帶：70點免費換，或 4點+139元

星宇航空拖輪行李袋(黑)：220點免費換，或 4點+999元

星宇航空拖輪行李袋(銀)：220點免費換，或 4點+999元







