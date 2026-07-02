北海道夏日避暑自由行！樂天旅遊解鎖札幌3大新興景點與隱藏版溫泉飯店下殺4折激省攻略。

國人暑假赴日旅遊多半習慣往東京或關西跑，但近年自由行市場悄悄產生了反向操作的避暑新趨勢。資深編輯李維唐表示，夏季氣候涼爽的北海道今年訂房量直接翻倍奪冠，旅客懂得利用這段相對淡季的季節性折扣鎖定札幌近郊新興景點，不僅能避開人擠人的觀光人潮，更是用極高性價比大幅升級旅遊品質的聰明享樂選擇。

每當炎夏熱浪席捲台灣，身邊朋友總在討論下一個出國避暑的夢幻去處。大眾對於日本旅行往往有著刻板的季節行事曆，過去總愛擠在春季賞櫻或秋季追楓。根據市場調查數據顯示，台灣人最愛在春季櫻花盛開時赴日，比例高達37%。秋季的紅葉景致則以34%緊追在後。反觀結合了暑假親子旺季，且充滿夏日祭典的夏季，在四季觀光偏好中卻敬陪末座，僅僅占了12%。



這種傳統的旅遊思維，在今年的自由行市場中悄悄產生了極具智慧的翻轉。許多精打細算且熱愛深度遊的聰明玩家，開始流行一種反向操作的旅遊新趨勢，那便是選在夏季前往氣候相對涼爽宜人的北海道避暑。這股避暑新浪潮也直接反映在驚人的市場成長上，台灣地區今年上半年的業績迎來大爆發，交出了去年同期2.36倍的亮眼成績單。其中最受矚目的北海道，預訂量更是直接較去年同期翻倍成長2倍。北海道甚至接連兩個月超越東京與大阪等傳統熱門城市，強勢躍升為國人最心儀的目的地第一名。選在夏季造訪北海道，不僅能完美避開人擠人的觀光人潮，還能趁著相對淡季的促銷期，以極高性價比訂到夢幻旅宿，用最精省的預算大幅升級旅行的住宿品質。

▲札幌蒙特利埃德爾霍夫酒店本館客房皆坐落於16樓以上，可俯瞰札幌市景。圖／札幌蒙特利埃德爾霍夫酒店提供；窩客島編輯李維唐整理



札幌近郊新地標HOKKAIDOBALLPARKF VILLAGE熱血棒球娛樂體驗

想要規劃一趟兼具知性與新意的北海道夏日深度之旅，達人強烈推薦將目光移至札幌近郊的北廣島市。近年最受矚目的熱血新地標HOKKAIDOBALLPARKF VILLAGE，是以日本職棒火腿鬥士隊的新主場球場ESCONFIELDHOKKAIDO為核心所打造的複合式娛樂園區。這裡的職棒賽事會一路熱鬧延續到9月底。即便不是資深棒球迷，來到這裡也會被那股熱血的應援氣氛所感染。更貼心的是，園區內還規劃了大型兒童遊戲室以及極具臨場感的虛擬實境棒球打擊場，非常適合全家大小一起在這裡消磨一整天。旅客從札幌站搭乘JR至北廣島站，車程僅需短短的20分鐘左右，動線安排上非常便利。



在大飽眼福且瘋狂應援過後，挑選一間能延續感動的質感旅宿，絕對是旅程中最重要的一環。達人私房推薦榮獲2025年樂天大賞肯定的札幌蒙特利埃德爾霍夫酒店。這間飯店最迷人的地方，在於其本館的所有客房全都坐落於16樓以上的高樓層。只要拉開窗簾，就能將整片繁華的札幌市景盡收眼底。更讓人驚喜的是，飯店14樓竟然規畫了稀有的天然溫泉與三溫暖設施，讓旅人能在璀璨城市夜景的映襯下，徹底洗去整日奔波的疲憊。飯店距離札幌站步行僅需8分鐘，無論要安排市區散策或前往近郊一日遊都極為順暢。

▲札幌由緣溫泉旅館館內露天風呂。圖／札幌由緣溫泉旅館提供；窩客島編輯李維唐整理

都市型水族館AOAOSAPPORO與登別卡魯蘇天然溫泉療癒慢旅行

如果是偏好城市漫遊與熱愛逛街購物的旅人，位於札幌市中心狸小路商店街旁的都會型水族館AOAOSAPPORO，則帶來了精緻且充滿現代感的視覺饗宴。這裡主打顛覆傳統的沉浸式展示，最引人注目的創新嘗試，莫過於世界首創的六角形展示設計。這種設計讓館方可以隨時變更企鵝在陸地上的活動空間，不僅能定時改變環境以刺激企鵝的好奇心，更讓造訪的遊客得以無死角，零距離地觀察企鵝們各種靈活可愛的姿態。館內甚至大方公開了工作人員照顧企鵝與水母的日常神祕過程，搭配不定期推出的夜間活動與豐富特展，無疑是親子出遊或雨天備案的絕佳選擇。逛完館內還能直接接續隔壁的商店街大肆採購，一個下午就能輕鬆滿足兩種願望。



享受完充實的城市探索，想要尋求一處能安頓身心的慢時光，主打現代日式美學的札幌由緣溫泉旅館，是達人名單中不可多得的靜謐角落。這家旅館最具話題性的特色，就是將北海道大名鼎鼎的登別卡魯蘇溫泉天然泉水，大費周章地直接引入館內的露天風呂之中。這意味著旅客完全不需要忍受長途跋涉的舟車勞頓，在繁華的札幌市中心，就能浸泡在道地的溫泉中享受療癒體驗。旅館內部空間大量運用溫潤的木質元素與簡約洗練的設計，從踏入大廳的那一刻起，就能感受到截然不同的慢旅行氛圍。

▲札幌由緣溫泉旅館搭配大量木質元素與簡約設計。圖／札幌由緣溫泉旅館提供；窩客島編輯李維唐整理



莫埃來沼公園野口勇大地藝術殿堂與9月限定3D藝術花火大會

熱愛藝文與美學的文青旅人，夏日造訪北海道時，必須將世界知名雕塑家野口勇操刀設計的莫埃來沼公園列入必訪清單。這座公園最震撼人心的地方，在於野口勇將整座廣袤的公園視為一件宏偉的大地雕塑傑作。園區內隨處可見起伏的草坪丘陵，規律的幾何水景，宏偉之玻璃金字塔以及貝殼型的音樂舞台，每一處角落都流淌著精心設計的幾何美學。若是體力允許，一定要嘗試登上人造的莫埃來山，站在山頂向下俯瞰，整片幾何地景與遠方札幌市區的輪廓線交織在一起，畫面感極強。特別值得期待的是，今年9月園區內將限定舉辦北海道藝術花火，頂尖花火師將煙火施放與音樂進行精密同步，並巧妙利用公園特有的起伏地形，打造出市面上罕見的立體3D花火演出，呈現出震撼人心的感官饗宴。交通方面，從札幌市中心搭乘地鐵轉乘公車，約40至50分鐘即可抵達這座藝術殿堂。



想要將這份飽滿的人文氣息延續到梦鄉中，札幌LampLightBooks飯店是風格獨具的質感下榻處。飯店圍繞著一間遨遊書籍世界的飯店核心概念進行打造，館內特別延伸經營24小時書店與充滿文青感的咖啡空間，讓熱愛閱讀的旅人能在書香陪伴下度過漫漫長夜。晨間的餐點同樣講究，透過樂天旅遊訂購含早餐方案的房客，能在清晨品嚐到札幌當地超人氣麵包品牌PainauTraditionnel所製作的單面三明治，並搭配知名精品咖啡MORIHIKO，用細緻的美味為北海道的一天揭開美好序幕。

▲札幌LampLightBooks飯店以一間遨遊書籍世界的旅館為概念打造。圖／札幌LampLightBooks飯店提供；窩客島編輯李維唐整理

達人密技大公開樂天旅遊7月激省訂房條列攻略

看完了這些讓人心動不已的私房景點，想要立刻實踐這趟高CP值的避暑旅行，最核心的關鍵就是學會如何聰明疊加優惠。樂天旅遊在7月份重磅祭出雙重季節折扣，活動預訂時間從台灣時間2026年6月30日上午9時，一路開放領券預訂至2026年7月21日上午為止。只要善用平台發放的神券與指定飯店自身的特惠進行重疊計算，最高可以直接享受到下殺4折的超狂折扣。以下為大家整理出最清晰的搶便宜秘訣。

7月SeasonalSale方案：直接發放熱門的8折優惠券，每筆訂單最高可直接折抵日幣20000元，折合台幣約4000元。最佛心的是入住適用期間非常寬廣，從2026年6月30日一路涵蓋至2027年5月31日止。

北海道精選住宿方案：專門針對特定地區推出大方的9折優惠券，每筆訂單最高可折抵日幣10000元，折合台幣約2000元。適用入住期間則一路延長至2027年3月31日為止。

高空景觀房激省神價：以坐擁高空城市夜景的札幌蒙特利埃德爾霍夫酒店為例，飯店本身已響應活動提供8折，結帳時再疊加使用7月SeasonalSale的8折券，最終直接以驚人的原價64折輕鬆入住。

市中心溫泉半價入住：想要享受優質泉水又不想舟車勞頓，選擇札幌由緣溫泉旅館，飯店自身大方祭出6折極致特惠，搭配本月北海道活動的9折券，合計之後等於直接以下殺54折的超狂半價直接下榻。

書香文青旅宿超值選：概念創新的文青愛店札幌LampLightBooks飯店也響應活動提供飯店特惠83折，此時配上專屬9折券，合計折扣高達74折，早晨還能免費享用名店單面三明治與MORIHIKO精品咖啡。

作為日本線上訂房品牌領導者，樂天旅遊自2022年7月於台灣重新推出國際版網站後，便持續深耕並提供數萬間涵盖星級飯店、商務旅館、豪華露營到傳統日式旅館的全面房源。網站全面支援繁體中文等多國語言與全球15種貨幣支付，並提供豐富的行程指南，致力讓每一位台灣旅客都能透過高品質的日式暖心盛情款待，輕鬆實踐心目中最完美的日本療癒之旅。

▲札幌蒙特利埃德爾霍夫酒店本館客房皆坐落於16樓以上，可俯瞰札幌市景。圖／札幌蒙特利埃德爾霍夫酒店提供；窩客島編輯李維唐整理



7月SEASONALSALE 8折優惠活動

活動時間：台灣時間2026年6月30日上午9時00分至2026年7月21日上午8時59分止

活動內容：登入領取8折優惠券，可與飯店既有折扣疊加使用，每筆訂單最多可折扣日幣20000元，約台幣4000元 。適用入住期間為2026年6月30日至2027年5月31日止 。

北海道精選住宿 9折優惠活動

活動時間：即日起至台灣時間2026年7月21日上午9時00分止

活動內容：登入領取北海道精選住宿9折優惠券，可與飯店既有折扣疊加使用，每筆訂單最多可折扣日幣10000元，約台幣2000元 。適用入住期間為即日起至2027年3月31日止 。





備註說明：此篇為公關稿件內容由AI輔助生成、窩客島編輯李維唐整理提供

享受完北海道的涼爽夏日與超划算住房優惠，日本還有更多隱藏版的極致感官體驗等待旅人一一解鎖

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