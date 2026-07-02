韓國COMPOSE COFFEE插旗北車！BTS V代言咖啡地址曝光，台北車站補習街喝起來。

COMPOSE COFFEE北車門市進駐台北車站成為粉絲焦點，V代言話題再掀討論，編輯張人尹表示，北車新店位置曝光後，也讓開幕時間與門市窗貼備受期待。

阿米衝北車打卡！韓國連鎖咖啡COMPOSE COFFEE因為有BTS成員V代言，成為BTS粉絲、咖啡控都關注的話題。這次COMPOSE COFFEE不只在南京復興，新分店更將進駐台北車站補習街商圈，近期門市裝潢畫面在社群瘋傳，讓粉絲們大喊「以後喝咖啡、拍金泰亨更方便了」，再掀一波話題。



▲COMPOSE COFFEE繼南京復興門市後，再宣布北車展店消息。圖片為南京復興店資料圖。（攝影：張人尹）



▲COMPOSE COFFEE繼南京復興門市後，再宣布北車展店消息，讓不少粉絲期待喝咖啡之餘，也能到新店朝聖拍照打卡。（攝影：張人尹）





COMPOSE COFFEE北車門市地址曝光

▲COMPOSE COFFEE北車門市進駐台北車站信陽街，鄰近南陽街補習街商圈，近期裝潢畫面曝光後，在社群掀起不少粉絲討論。（攝影：張人尹）

COMPOSE COFFEE推薦必喝

▲COMPOSE COFFEE除了冰美式外，焦糖脆脆拿鐵、五味子冰茶，以及V限定飲品都是不少粉絲推薦的人氣選擇。（攝影：張人尹）

COMPOSE COFFEE北車門市

▲COMPOSE COFFEE同步引進韓國特色飲品，粉絲也期待未來能有更多韓國人氣品項陸續在台灣門市開賣。（攝影：張人尹）

有許多粉絲在社群分享，近期發現COMPOSE COFFEE在台北車站將開設新分店，門市正在裝潢中。編輯實際走訪，COMPOSE COFFEE北車門市落腳在台北車站信陽街，鄰近南陽街補習街商圈，也替周遭上班族、補習學生們增添飲料選擇。不只咖啡飲品讓人期待，COMPOSE COFFEE門市是否換上全新金泰亨窗貼，也是粉絲們的關注重點。目前北車門市仍在裝潢中，確切開幕日期一官方公告為主。朝聖COMPOSE COFFEE不只是為了拍金泰亨美照，與韓國同步的咖啡飲品也是朝聖重點。COMPOSE COFFEE是韓國在地連鎖咖啡，大街小巷都能看到顯眼的黃色招牌。除了韓國人天天喝的「冰美式」之外，還有人氣必喝「焦糖脆脆拿鐵、五味子冰茶」以及代言人V限定飲品「柚香協奏曲、馥郁小夜曲」等特調飲品也是必喝推薦，同時，粉絲們也期待更多韓國飲品能在台灣開賣。地址：台北市中正區信陽街18號詳細開幕日期、開幕資訊依官方公告為準。