星巴克鐵粉要收！星巴克草莓小熊杯限量新登場，開賣時間 售價一次看。

編輯 鄭雅之 表示，星巴克每回推出限定杯都會引爆收藏潮，這次草莓小熊玻璃杯更是粉紅控不可錯過的夢幻逸品。

星巴克又來裝可愛了！星巴克再次帶來超萌驚喜，最受歡迎的吉祥物小熊這次換上全新粉嫩草莓造型，戴著白色休閒帽的可愛模樣讓人少女心大爆發，這款限定冷水杯即將在7月7日正式開賣，透明玻璃杯身可以隨飲品變換色彩，另外還有充滿運動活力的足球款式也同步熱賣中，是今年夏天必搶的限量周邊。

▲星巴克草莓小熊玻璃TOGO冷水杯將於 7/7 上市，粉嫩草莓元素療癒收藏。





草莓小熊玻璃TOGO冷水杯新登場

這款實用度滿分的星巴克冷水杯擁有591毫升的大容量，無論是盛裝冰涼的冷萃咖啡或是充滿層次感的星冰樂，都能讓吸睛的透明杯身隨著飲料呈現不同的色彩變化，放在辦公桌上或是帶去戶外野餐約會都超級適合，隨手一拍就能上傳分享，為每天的咖啡生活增添滿滿的浪漫儀式感。

▲草莓小熊玻璃TOGO冷水杯，戴上白色休閒帽，充滿夏日星巴克儀式感。





足球造型杯熱情應援運動季

除了甜美風的草莓款式之外，星巴克也同步推出換上運動風足球帽的應援小熊玻璃杯，要和所有球迷一起迎接夏日的精彩賽事，大家可以帶著這隻充滿活力的小熊前往台北夢幻廣場的實體活動現場，或是待在家裡看比賽一邊喝著消暑飲品，讓最可愛的夥伴陪伴大家度過每個精彩刺激的觀賽夜晚。

▲足球小熊玻璃TOGO冷水杯熱賣中，足球造型帽為精彩賽事應援。





星巴克 草莓小熊玻璃TOGO冷水杯 販售資訊

上市日期：2026年7月7日

販售通路：全台星巴克門市與線上門市，數量有限售完為止

品項售價：

草莓小熊玻璃TOGO冷水杯 1,280元

足球小熊玻璃TOGO冷水杯 1,080元





飲料控要喝的新品！

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