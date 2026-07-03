2026夏季旅展必搶攻略！天成飯店聯合住宿券2.2折起，奢華露營、頂級溫泉與烤鴨餐券超划算囤貨指南。

2026台北夏季旅展即將開跑，天成飯店集團集結旗下六館祭出年度大檔優惠。資深編輯李維唐表示，本次聯合住宿券下殺2.2折起且彈性極高，是小資族與家庭客下半年規劃質感渡假的絕佳囤券時機。

繁忙日子需要儀式感調味，找個理由給自己放假。2026年台北國際夏季旅展將於7月17日至7月20日在台北世貿一館熱鬧登場，天成飯店集團這次在攤位號B820集結旗下六館，大手筆祭出年度超狂優惠 。無論是渴望來一場說走就走的都會文青小旅行，還是想遁入山林享受頂級溫泉的洗禮，這次的2.2折起有感折扣，都讓人能夠輕鬆把夢想中的渡假清單付諸實現 。現場還準備了超萌的比比家族沐浴泡澡球與黃金湯泡湯粉供旅人加價購，把五星級的放鬆時光直接打包回家 。

▲坐落於桃園的桃園高爾夫俱樂部‧悅華大酒店本館精緻客房，持聯合住宿券入住即享有貼心的一泊二食禮遇。圖／桃園高爾夫俱樂部‧悅華大酒店提供；窩客島編輯李維唐整理



隨心切換都會精品與芳療SPA的散策提案

對於喜歡探索城市角落的文青而言，平日聯合住宿券每張3,200元的定價極具誘因 。手持一張券，就能自由選擇入住五星級的台北天成大飯店，或是充滿設計感的天成文旅-蜂巢、天成文旅-華山町、天成文旅-繪日之丘與桃園高爾夫俱樂部‧悅華大酒店 。這次旅展更有超靈活的彈性玩法，若是手持兩張券，即可升級入住台北花園大酒店雅緻家庭四人房 。令人驚喜的是，如果想要好好的療癒一下疲憊的身心，這張住宿券還能靈活運用於台北花園大酒店好評如潮的Garden SPA，直接兌換雙人全身精油舒壓護理60分鐘課程，在城市綠洲中享受極致呼氣的放鬆時光 。

▲遠離城市喧囂的湧泉溫泉風呂體驗，在富源國家森林遊樂區的山風輕拂與溫泉暖意中，找回自在的慢旅節奏。圖／天成逸旅-蝴蝶谷提供；窩客島編輯李維唐整理

▲嚴選優質精油製成的比比家族沐浴泡澡球，每顆內含超萌的代言人系列公仔，讓沐浴時光更具童趣。圖／天成飯店集團提供；窩客島編輯李維唐整理

提著皮箱入住滿山綠意的全包式奢華露營

如果想換個環境，深刻感受大自然的脈動，桃園的天成逸旅-朋趣豪華露營絕對是讓人耳目一新的野奢首選 。雲端號平日雙人一泊四食體驗券每張只要7,299元，主打著旅人只需攜帶一卡皮箱，就能輕鬆住進被滿山綠意包圍的頂級露營車中 。從悠閒的下午茶、傍晚的火烤兩吃精選套餐，到深夜撫慰人心的宵夜與翌日豐盛的自助早餐，舌尖上的豐富滿足讓人忘卻了城市喧囂 。白天可以在園區內玩耍夢幻旋轉木馬、摩天輪與旋轉咖啡杯，拍下張張高質感的IG美照，夜晚則能坐在星空電影院前，在微風吹拂下沉浸於愜意的慢旅時光 。

▲提著一卡皮箱就能輕鬆入住的天成逸旅-朋趣豪華露營雲端號，被滿山綠意包圍，是今年野奢渡假的指標首選。圖／天成逸旅-朋趣豪華露營提供；窩客島編輯李維唐整理

走進花蓮雙湯秘境收藏最美歐風城堡

對於追求深度渡假的旅人來說，大自然是最好的療癒導師 。天成飯店集團旗下的指標性頂級渡假村瑞穗天合國際觀光酒店，這次推出平日雙人住宿券10,999元起，讓人能以優雅的步調入住城堡溫馨家庭房、親子溫馨家庭房或寵物溫馨家庭房 。更棒的是，瑞穗天合這次攜手全新品牌天成逸旅-蝴蝶谷推出聯賣專案，三天兩夜平日雙人二泊五食只要13,999元，讓旅人能一次打包歐風城堡與森林秘境的雙重假期 。前一晚先在南歐莊園風格的城堡中體驗黃金湯與金色水樂園，隔天再搭乘飯店接駁車前往坐落於富源國家森林遊樂區內的天成逸旅-蝴蝶谷，漫步原始山林溪谷，在滿天星斗下找回最純粹的生活節奏 。

▲瑞穗天合國際觀光酒店城堡精緻客房風格優雅，持三天兩夜住宿券即可連續入住兩晚，浸淫於微醺古典的南歐假期 。圖／瑞穗天合國際觀光酒店提供；窩客島編輯李維唐整理



挑逗味蕾的五星級名廚烤鴨與異國百匯

完美的假期絕對少不了精緻美食相伴，天成飯店集團旗下的超人氣餐飲品牌這次也推出5.1折起的爆款餐券 。台北天成大飯店翠庭中餐廳的招牌烤鴨四人合菜只要3,980元，就能品嚐到年銷上萬隻的經典烤鴨三吃與主廚精選港點，非常適合家庭溫馨聚餐 。若偏好充滿異國情調的氛圍，台北花園大酒店饗聚廚房的平日自助午晚餐套券5張4,200元，匯聚了中西日泰馬越等多國精緻料理，滿足所有挑剔的味蕾 。此外，PRIME ONE牛排館也推出極致美饌通用券套券5張5,400元，無論是平日商業午餐或是兌換精選葡萄酒，都能在外場貼心服務與主廚精湛廚藝中，享受奢華優雅的用餐時光 。

▲瑞穗天合國際觀光酒店城堡精緻客房風格優雅，持三天兩夜住宿券即可連續入住兩晚，浸淫於微醺古典的南歐假期 。圖／瑞穗天合國際觀光酒店提供；窩客島編輯李維唐整理





2026台北國際夏季旅展天成飯店集團優惠特賣

活動時間

實體旅展：2026年7月17日至7月20日

線上旅展：2026年7月14日(二)至8月3日(一)18:00止

活動內容

平日聯合住宿券：每張3,200元，集結旗下五館平日雙人入住含早餐，天成文旅-蜂巢享假日不加價並加贈消夜與早餐，持兩張券可升級入住台北花園大酒店雅緻家庭四人房 。

奢華露營體驗：天成逸旅-朋趣豪華露營雲端號平日雙人體驗券每張7,299元，享一泊四食全包式假期 。

頂級溫泉渡假：瑞穗天合國際觀光酒店平日雙人住宿券10,999元起享一泊二食 ，天成逸旅-蝴蝶谷平日雙人住宿券7,099元起享一泊三食 ；兩館另推出三天兩夜聯賣優惠13,999元 。

人氣餐飲優惠：旗下餐飲品牌各式餐券5.1折起 ，包含翠庭中餐廳烤鴨四人合菜3,980元 、饗聚廚房平日自助午晚餐或假日下午茶券套券4,200元 、PRIME ONE牛排館極致美饌通用券套券5,400元 。

現場專屬活動：旅展期間加入Cosmos CLUB會員即贈精美環保收納袋，再抽天成逸旅-蝴蝶谷平日雙人住宿券 ；現場購買天合尊寵卡加碼贈送瑞穗天合國際觀光酒店假日住宿不加價權益券 。

天成飯店集團線上旅展網址：https://pse.im/7qcmtn

備註說明：此篇為公關稿件內容由AI輔助生成、窩客島編輯李維唐整理提供

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