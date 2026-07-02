文具控衝松菸免費逛！誠品書寫大眾湯展13款獨家推薦，線上也能買。

誠品松菸限時打造復古湯屋，編輯 鄭雅之 表示，全台獨家聯名商品完美結合創意與實用，绝对是文具控今夏必搶。
今年夏天最讓人期待的文具盛典終於要在台北松菸熱鬧登場了，這次活動特別以日系復古澡堂為主題，把整個展場打造成充滿療癒感的「2026誠品書寫用品展書寫大眾湯」，不僅邀集了海內外超過千款的潮流設計筆墨，更首度曝光將近40款全台獨家的超萌聯名新品，連日本知名溫泉的顏色都完美還原變成神奇墨水，現場甚至還有買到手軟的造型福袋與多項抽獎好禮，絕對是文具控不容錯過的打卡聖地，快跟著好友一起來松菸泡一場文具湯。
日本巨大橡皮擦雲朵包超欠買
每次推出聯名都讓人驚艷的文具大廠，這次在「2026誠品書寫用品展書寫大眾湯」大玩變身創意，直接把大家學生時代集體回憶的經典「mono橡皮擦」放大，打造成軟綿綿的超療癒巨大雲朵包，提在路上絕對吸睛度百分百，不僅如此，活動還融入在地台灣味，推出集結五彩橡皮擦的馬卡龍色「迷你茄芷袋」，各種充滿童趣又實用的限量造型福袋，絕對是開展當天的秒殺必搶目標，文具控們可要提早排隊準備。
全球知名溫泉色墨水亮相
這次最令人期待的獨家亮點，絕對是攜手台灣知名文創品牌調配的全球四大名湯系列墨水，將文字與嗅覺感官做絕妙結合，不著痕跡地把日本箱根美人湯的朦朧乳藍色、北投地熱谷的溫潤碧玉綠色都神還原在紙上，最厲害的「奧飛驒雪見溫泉」墨水，甚至還加入了水豚泡澡最愛的柚子香氣，讓人在提筆寫字時也能享受滿滿的泡湯儀式感，搭配首次登台的木質鋼筆，讓日常書寫變成最奢華的生活享受。
限定聯名手帳筆記本登場
除了重磅登場的墨水與筆類之外，主辦單位這次更特別邀請了享譽國際的日本極簡紙品專家，於七月一日起搶先在松菸二樓文具館展開限時快閃活動，不僅帶來能夠180度完全攤平的招牌「簡約筆記本」，還有質感厚實的招牌便條紙磚，這次更攜手人氣藝術家雨宮三起子推出最新聯名周邊，並在松菸展場舉辦全台限量首賣，想要一睹大師風采並收藏精緻紙品的粉絲們，絕對要把握這難得的快閃機會。
線上線下一鍵打包帶回家
如果想要為平凡的生活點綴可愛元素，那就千萬不能錯過這次展覽設計的豐富實用周邊，首推充滿昭和風情的「湯屋收納包」，把心愛的追星玩偶放進去，就像是真的在澡堂泡湯一樣讓人會心一笑，出國必備的復古「行李吊牌」與超大容量「復古帆布袋」更是日常百搭，如果沒時間親自前來松菸展場，官方線上商城與蝦皮商城也同步推出限定的優惠套組，動動手指一鍵下訂就能用將近八折的超值價格通通打包。
2026誠品書寫用品展「書寫大眾湯」活動資訊
展出時間：2026年7月7日至7月28日11:00-21:00
展出地點：誠品書店松菸3F FORUM前廣場（日本MD快閃活動於7月1日起在2F文具館搶先登場）
線上通路：誠品線上、誠品蝦皮商城同步販售
現場好康：活動期間在松菸展場單筆消費滿2000元，即可獲得超值大獎抽獎機會乙次。
2026誠品書寫用品展「書寫大眾湯」全台獨家新品推薦
- 誠品書寫大眾湯藍濃道具屋墨水（共4款，推薦價289元）
以溫泉為主題發展的墨水，包含朦朧乳藍色的箱根美人湯、帶有柚子風味與飄雪灰色的奧飛驒雪見溫泉、展現特殊鐵鏽色的瑞穗紅葉鐵泉，以及沉著碧玉綠色的北投地熱谷玉泉。
- 誠品書寫大眾湯日本Penon磁鐵（共4款，展期優惠價189元）
結合日式復古設計與環保再生原料，推出錢湯物語、企鵝、I LOVE ゆ、錢湯圖鑑款式，立體呈現可愛角色在澡堂的畫面。
- 誠品書寫大眾湯iMAT環保無毒切割墊（共2款，推薦價A4變A5為199元、A5變A6為159元）
具備兩種可折疊尺寸，正面為日式復古標籤澡堂圖案，背面隱藏細節設計，適合隨身攜帶。
- 誠品書寫大眾湯PLATINUM小流星鋼筆禮盒（推薦價459元）
首次來台的木桿材質小流星鋼筆，升級造型營造復古氛圍，內附卡水一盒並隨附懷舊藍、綠、紅三色筆蓋可供隨心替換。
- 誠品書寫大眾湯PILOT Juice Plus果汁筆（推薦價單支59元、2入組118元）
提供水豚與企鵝款式，筆身搭載針錐型筆尖讓書寫滑順，2入組為誠品線上與蝦皮商城限定販售。
- 誠品書寫大眾湯壓克力吊飾盲抽包（推薦價單個49元、4入組195元）
附彈性伸縮橡膠圈的筆環掛飾，共有洗澡的小鴨、站高高的小企鵝、頭戴富士山的小企鵝與泡湯中的水豚四種盲抽圖案，4入組為誠品線上與蝦皮商城限定販售。
- 誠品書寫大眾湯湯屋收納包（共2款，推薦價259元）
推出企鵝の湯與水豚の湯款式，採昭和風湯屋造型並內附兩種不同場景的背景墊板，具備防塵防水功能。
- 誠品書寫大眾湯行李吊牌（共2款，推薦價249元）
包含企鵝の湯與水豚の湯款式，採用和洋混搭與濃烈復古色彩設計，具備超強辨識度。
- 誠品書寫大眾湯復古帆布袋（共2款，推薦價389元）
推出企鵝與錢湯物語款式，採用純棉帆布材質、大容量與厚磅數設計，肩背長度適中且耐用。
- 誠品書寫大眾湯金屬徽章（共4款，推薦價單個159元、4入組508元）
包含富士山、企鵝、水豚、小鴨等款式，展現細緻的金屬質感與立體效果。
- 誠品書寫大眾湯貼紙組（推薦價169元）
採用防水、黏性佳的材質，集合全員角色與各式湯屋部件設計，適合自由拼貼打造專屬風格手帳。
- 誠品書寫泡湯組（共2款，超值優惠價899元）：誠品線上與蝦皮商城限定販售，包含復古帆布袋、金屬徽章、行李吊牌及貼紙組，整組購買享有不到8折的優惠。
- 誠品書寫大眾湯Shachihata OSMO印章（共10款，推薦價550元）
誠品線上限定販售，日本文具女子博超人氣印章聯名款，尺寸為5x5公分，採用獨家熱敏成像技術，提供方框、墨水、黑熊泡湯、週間、企鵝橫線、企鵝、水豚、泡湯橫線、星期代辦、MEMO等樣式。
台北人週末忙著逛展！
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