文具控衝松菸免費逛！誠品書寫大眾湯展13款獨家推薦，線上也能買。

誠品松菸限時打造復古湯屋，編輯 鄭雅之 表示，全台獨家聯名商品完美結合創意與實用，绝对是文具控今夏必搶。

今年夏天最讓人期待的文具盛典終於要在台北松菸熱鬧登場了，這次活動特別以日系復古澡堂為主題，把整個展場打造成充滿療癒感的「2026誠品書寫用品展書寫大眾湯」，不僅邀集了海內外超過千款的潮流設計筆墨，更首度曝光將近40款全台獨家的超萌聯名新品，連日本知名溫泉的顏色都完美還原變成神奇墨水，現場甚至還有買到手軟的造型福袋與多項抽獎好禮，絕對是文具控不容錯過的打卡聖地，快跟著好友一起來松菸泡一場文具湯。



▲誠品書寫大眾湯復古帆布袋與湯屋收納包大玩昭和風，搭行李吊牌及萌角色貼紙組，一秒變身療癒出國旅遊穿搭。

▲誠品書寫大眾湯日本Penon藝術磁鐵推獨家聯名款，透過特殊印刷立體呈現瓷磚畫作質感，日式復古風絕對必收。





日本巨大橡皮擦雲朵包超欠買

每次推出聯名都讓人驚艷的文具大廠，這次在「2026誠品書寫用品展書寫大眾湯」大玩變身創意，直接把大家學生時代集體回憶的經典「mono橡皮擦」放大，打造成軟綿綿的超療癒巨大雲朵包，提在路上絕對吸睛度百分百，不僅如此，活動還融入在地台灣味，推出集結五彩橡皮擦的馬卡龍色「迷你茄芷袋」，各種充滿童趣又實用的限量造型福袋，絕對是開展當天的秒殺必搶目標，文具控們可要提早排隊準備。



▲經典文具大驚喜，馬卡龍色系迷你茄芷袋集結五彩橡皮擦全新登場，把童趣創意變身時髦小包，絕對是當天必搶目標。





全球知名溫泉色墨水亮相

這次最令人期待的獨家亮點，絕對是攜手台灣知名文創品牌調配的全球四大名湯系列墨水，將文字與嗅覺感官做絕妙結合，不著痕跡地把日本箱根美人湯的朦朧乳藍色、北投地熱谷的溫潤碧玉綠色都神還原在紙上，最厲害的「奧飛驒雪見溫泉」墨水，甚至還加入了水豚泡澡最愛的柚子香氣，讓人在提筆寫字時也能享受滿滿的泡湯儀式感，搭配首次登台的木質鋼筆，讓日常書寫變成最奢華的生活享受。



▲誠品書寫用品展推出藍濃道具屋4大溫泉色墨水，高度還原日本箱根美人湯與北投地熱谷，色香俱全引爆熱烈話題。





限定聯名手帳筆記本登場

除了重磅登場的墨水與筆類之外，主辦單位這次更特別邀請了享譽國際的日本極簡紙品專家，於七月一日起搶先在松菸二樓文具館展開限時快閃活動，不僅帶來能夠180度完全攤平的招牌「簡約筆記本」，還有質感厚實的招牌便條紙磚，這次更攜手人氣藝術家雨宮三起子推出最新聯名周邊，並在松菸展場舉辦全台限量首賣，想要一睹大師風采並收藏精緻紙品的粉絲們，絕對要把握這難得的快閃機會。



▲誠品書寫大眾湯造型收納包內附兩種不同場景背景墊板，防塵防水讓玩偶就像在泡澡一樣，是粉絲不容錯過的限量周邊。

▲誠品書寫大眾湯木質鋼筆禮盒內附卡水及藍綠紅三色筆蓋，不到500元超高性價比，讓日常寫字隨心情自由替換。





線上線下一鍵打包帶回家

如果想要為平凡的生活點綴可愛元素，那就千萬不能錯過這次展覽設計的豐富實用周邊，首推充滿昭和風情的「湯屋收納包」，把心愛的追星玩偶放進去，就像是真的在澡堂泡湯一樣讓人會心一笑，出國必備的復古「行李吊牌」與超大容量「復古帆布袋」更是日常百搭，如果沒時間親自前來松菸展場，官方線上商城與蝦皮商城也同步推出限定的優惠套組，動動手指一鍵下訂就能用將近八折的超值價格通通打包。



▲誠品書寫泡湯組一鍵下訂就能一次擁有復古帆布袋、金屬徽章、行李吊牌及貼紙組，文具控線上就能享有超值特價。

▲首次來台的誠品書寫大眾湯PLATINUM小流星鋼筆禮盒，升級木頭筆身創造復古氛圍，不到500元就能輕鬆入手。

2026誠品書寫用品展「書寫大眾湯」活動資訊

展出時間：2026年7月7日至7月28日11:00-21:00

展出地點：誠品書店松菸3F FORUM前廣場（日本MD快閃活動於7月1日起在2F文具館搶先登場）

線上通路：誠品線上、誠品蝦皮商城同步販售

現場好康：活動期間在松菸展場單筆消費滿2000元，即可獲得超值大獎抽獎機會乙次。





2026誠品書寫用品展「書寫大眾湯」全台獨家新品推薦

誠品書寫大眾湯藍濃道具屋墨水（共4款，推薦價289元）

以溫泉為主題發展的墨水，包含朦朧乳藍色的箱根美人湯、帶有柚子風味與飄雪灰色的奧飛驒雪見溫泉、展現特殊鐵鏽色的瑞穗紅葉鐵泉，以及沉著碧玉綠色的北投地熱谷玉泉。





以溫泉為主題發展的墨水，包含朦朧乳藍色的箱根美人湯、帶有柚子風味與飄雪灰色的奧飛驒雪見溫泉、展現特殊鐵鏽色的瑞穗紅葉鐵泉，以及沉著碧玉綠色的北投地熱谷玉泉。 誠品書寫大眾湯日本Penon磁鐵（共4款，展期優惠價189元）

結合日式復古設計與環保再生原料，推出錢湯物語、企鵝、I LOVE ゆ、錢湯圖鑑款式，立體呈現可愛角色在澡堂的畫面。





結合日式復古設計與環保再生原料，推出錢湯物語、企鵝、I LOVE ゆ、錢湯圖鑑款式，立體呈現可愛角色在澡堂的畫面。 誠品書寫大眾湯iMAT環保無毒切割墊（共2款，推薦價A4變A5為199元、A5變A6為159元）

具備兩種可折疊尺寸，正面為日式復古標籤澡堂圖案，背面隱藏細節設計，適合隨身攜帶。





具備兩種可折疊尺寸，正面為日式復古標籤澡堂圖案，背面隱藏細節設計，適合隨身攜帶。 誠品書寫大眾湯PLATINUM小流星鋼筆禮盒（推薦價459元）

首次來台的木桿材質小流星鋼筆，升級造型營造復古氛圍，內附卡水一盒並隨附懷舊藍、綠、紅三色筆蓋可供隨心替換。





首次來台的木桿材質小流星鋼筆，升級造型營造復古氛圍，內附卡水一盒並隨附懷舊藍、綠、紅三色筆蓋可供隨心替換。 誠品書寫大眾湯PILOT Juice Plus果汁筆（推薦價單支59元、2入組118元）

提供水豚與企鵝款式，筆身搭載針錐型筆尖讓書寫滑順，2入組為誠品線上與蝦皮商城限定販售。





提供水豚與企鵝款式，筆身搭載針錐型筆尖讓書寫滑順，2入組為誠品線上與蝦皮商城限定販售。 誠品書寫大眾湯壓克力吊飾盲抽包（推薦價單個49元、4入組195元）

附彈性伸縮橡膠圈的筆環掛飾，共有洗澡的小鴨、站高高的小企鵝、頭戴富士山的小企鵝與泡湯中的水豚四種盲抽圖案，4入組為誠品線上與蝦皮商城限定販售。





附彈性伸縮橡膠圈的筆環掛飾，共有洗澡的小鴨、站高高的小企鵝、頭戴富士山的小企鵝與泡湯中的水豚四種盲抽圖案，4入組為誠品線上與蝦皮商城限定販售。 誠品書寫大眾湯湯屋收納包（共2款，推薦價259元）

推出企鵝の湯與水豚の湯款式，採昭和風湯屋造型並內附兩種不同場景的背景墊板，具備防塵防水功能。





推出企鵝の湯與水豚の湯款式，採昭和風湯屋造型並內附兩種不同場景的背景墊板，具備防塵防水功能。 誠品書寫大眾湯行李吊牌（共2款，推薦價249元）

包含企鵝の湯與水豚の湯款式，採用和洋混搭與濃烈復古色彩設計，具備超強辨識度。





包含企鵝の湯與水豚の湯款式，採用和洋混搭與濃烈復古色彩設計，具備超強辨識度。 誠品書寫大眾湯復古帆布袋（共2款，推薦價389元）

推出企鵝與錢湯物語款式，採用純棉帆布材質、大容量與厚磅數設計，肩背長度適中且耐用。





推出企鵝與錢湯物語款式，採用純棉帆布材質、大容量與厚磅數設計，肩背長度適中且耐用。 誠品書寫大眾湯金屬徽章（共4款，推薦價單個159元、4入組508元）

包含富士山、企鵝、水豚、小鴨等款式，展現細緻的金屬質感與立體效果。





包含富士山、企鵝、水豚、小鴨等款式，展現細緻的金屬質感與立體效果。 誠品書寫大眾湯貼紙組（推薦價169元）

採用防水、黏性佳的材質，集合全員角色與各式湯屋部件設計，適合自由拼貼打造專屬風格手帳。





採用防水、黏性佳的材質，集合全員角色與各式湯屋部件設計，適合自由拼貼打造專屬風格手帳。 誠品書寫泡湯組（共2款，超值優惠價899元）：誠品線上與蝦皮商城限定販售，包含復古帆布袋、金屬徽章、行李吊牌及貼紙組，整組購買享有不到8折的優惠。





誠品書寫大眾湯Shachihata OSMO印章（共10款，推薦價550元）

誠品線上限定販售，日本文具女子博超人氣印章聯名款，尺寸為5x5公分，採用獨家熱敏成像技術，提供方框、墨水、黑熊泡湯、週間、企鵝橫線、企鵝、水豚、泡湯橫線、星期代辦、MEMO等樣式。





台北人週末忙著逛展！

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看更多2026誠品書寫用品展「書寫大眾湯」

▲誠品書寫大眾湯獨家周邊限量開賣，復古帆布袋、防塵娃包與行李吊牌和洋混搭，一鍵下訂就能輕鬆打造風格手帳。

▲細緻金屬質感與立體效果的誠品書寫大眾湯金屬徽章，富士山與水豚圖樣別在包包或衣服上，隨時感受滿滿湯屋氣氛。

▲誠品書寫大眾湯瓷磚磁鐵，結合環保再生原料與昭和復古設計，4款可愛澡堂畫面讓人想全套擁有。