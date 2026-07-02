摩斯買一送一！摩斯漢堡月亮薯條買一送一 79元優惠餐必搶，加碼抽雞塊兄弟懶人沙發。

摩斯漢堡7月推出MOS夏日好食雞活動，包含月亮薯條買一送一、79元優惠餐、雞省優惠餐及會員抽雞塊兄弟周邊。編輯張人尹表示，速食控必搶優惠、必搶周邊一次看。

▲摩斯漢堡推出「MOS夏日好食雞」活動，自即日起至2026/7/31祭出平日限定優惠與會員滿額抽獎活動。



▲摩斯漢堡平日限定推出「雞省優惠餐」，早餐、主餐及炸物組合都有優惠價格。

摩斯薯條買一送一要跟上！摩斯漢堡看準暑假話題，自即日起至2026/7/31特別推出「MOS夏日好食雞」活動，平日規劃早餐、主餐與飲品優惠，同時搭配會員滿額抽獎活動，消費滿額就有機會把限量「雞塊兄弟」周邊帶回家。此外，配合小暑、大暑及國際薯條日，還有限時三天「月亮薯條買一送一」優惠，讓粉絲不只抽周邊、連快閃優惠也要衝。





月亮薯條買一送一平日優惠登場

▲摩斯漢堡於7月7日、7月13日及7月23日推出月亮薯條買一送一，限時三天登場。

摩斯漢堡這次特別在7月推出多項限時優惠，配合7月7日小暑、7月13日國際薯條日以及7月23日大暑，限定推出「月亮薯條買一送一」活動，速食控的優惠小確幸一定要吃到。另外，「MOS夏日好食雞」也規劃平日限定「雞省優惠餐」，依照不同日期推出早餐、漢堡、珍珠堡、炸物等組合，優惠價最低79元起，包括129元、189元及199元等多種套餐選擇，讓平日用餐也能享受更多優惠。





79元優惠餐天天換著吃

▲摩斯漢堡推出多款79元優惠餐，新咕咕雞堡、貝果蛋堡及和風玉子珍珠堡依日期輪番登場。

雞塊兄弟限量周邊等你抽

▲摩斯漢堡會員單筆消費滿250元即可抽限量「雞塊兄弟懶人沙發」等MOS Friends周邊。

其中，這次「雞省優惠餐」包含多款79元優惠套餐，是粉絲們省錢必搶優惠。即日起至7月10日可選擇「新咕咕雞堡及大杯冰紅茶」優惠價79元，7月13日至7月24日則推出「貝果蛋堡3選1及大杯冰紅茶」優惠價79元，7月27日至7月31日則有「和風玉子珍珠堡及大杯冰紅茶」優惠價79元。此外，活動指定套餐的大杯冰紅茶只要加價5元即可升級中杯摩斯咖啡，平日還有指定飲品任選2杯優惠價99元，百元內優惠一定要把握。配合「MOS夏日好食雞」活動，摩斯會員自即日起至2026/8/31持已註冊摩斯卡，單筆消費滿250元即可參加抽獎，有機會獲得MOS Friends限量周邊。其中最大獎是只抽不賣的「雞塊兄弟懶人沙發」，全台限量3名；另外還有「雞塊小弟造型抱枕」限量5名，以及35週年紀念版發光摩斯卡。同時還有抽獎攻略，購買「柑橘雞腿堡」或指定新品雞腿堡，還可獲得兩倍中獎機會，粉絲們」準時吃起來、抽起來。摩斯漢爆 月亮薯條買一送一優惠活動活動日期：7月7日小暑、7月13日國際薯條日、7月23日大暑活動內容：月亮薯條買一送一