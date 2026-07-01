小七福袋19款一次看！7-11 Day小七夏日福袋聯名史努比星宇航空，再送星巴克免費喝。

7-ELEVEN推出星宇航空史努比聯名福袋，集結499元至1999元多款限定商品與抽獎活動，7月8日起正式開賣。編輯張人尹表示，史努比福袋結合旅行與收藏亮點，再掀夏季福袋搶購話題。

小七夏日福袋買起來！為了慶祝7月11日7-ELEVEN Day，7-ELEVEN特別聯名史努比、星宇航空，推出全新19款夏日福袋系列，讓粉絲們跟著史努比一起可愛、一起賣萌。這次夏日福袋最低499元就能入手，總共5大價格帶、19款限量商品，從包袋、居家用品、旅行用品到家電都有選擇。每一款都搭配優惠折價券，並且還有機會抽中黃金、MINI COOPER百萬名車等獎項，讓粉絲們準時在7/8起衝小七買起來。



▲7-ELEVEN攜手星宇航空推出史努比聯名福袋，共19款限量商品，還有機會抽百萬名車等大獎。（攝影：張人尹）



▲7-ELEVEN推出499元至1999元史努比福袋，每款皆附優惠券與抽獎券，收藏與試手氣一次滿足。（攝影：張人尹）

星宇航空聯名史努比打造限定福袋系列

▲7-ELEVEN首度與星宇航空合作打造史努比福袋，有機會抽中MINI COOPER，MINIKELLY精品包、機票造型金磚等好禮。（攝影：張人尹）

499元到799元主打包袋系列一次入手

▲7-ELEVEN推出799元2WAY側背包福袋，多口袋大容量設計適合通勤與旅行使用。（攝影：張人尹）

999元福袋一次收錄旅行與居家人氣商品

▲7-ELEVEN推出999元扭蛋機組福袋，可搭配貼紙打造專屬史努比收藏體驗。（攝影：張人尹）



▲7-ELEVEN 999元福袋還有伸縮拖輪車附掛飾與涼感被造型枕等人氣商品。（攝影：張人尹）

高價福袋推出行李箱與家電滿足旅行需求

▲7-ELEVEN推出1699元Traveler'sChoice史努比21吋上掀行李箱福袋，旅行收納更加便利。（攝影：張人尹）



▲7-ELEVEN推出499元至1999元史努比福袋，有機會抽中甜蜜約定金飾「機票造型金磚」。（攝影：張人尹）

7-ELEVEN這次首度與星宇航空合作開發史努比限定福袋，以史努比機長作為主角，推出春夏秋冬四季風景限定圖樣，商品涵蓋居家與外出旅遊兩大主題，包括行李箱、小家電、包袋、涼感被等不同類型，從日常使用到旅行需求一次滿足。全系列共有19款限量商品，推出499元、799元、999元、1699元至1999元共五款價格，每款都附品牌折價券、福袋抽獎券，中獎次數最高可達6次，7月8日凌晨00:00起於全台7-ELEVEN門市現貨開賣。想用千元內預算收藏聯名商品，499元福袋推出3款「布偶掛飾購物包」，結合近年流行的曬娃設計，設有專屬收納口袋，內袋也可放入A4文件，兼顧外型與實用性。799元福袋則推出3款「2WAY側背包」，提供藍色、綠色、卡其色選擇，可手提也能肩背，多口袋與大容量設計，不論通勤、上課或旅行外出都相當方便，適合作為日常使用的隨身包款。999元福袋帶來首次登場的「扭蛋機組」，推出黑色與卡其色兩款，附貼紙、扭蛋，扭蛋中是多款專屬徽章，增加互動收藏樂趣。此外，同價格帶還有近年熱門的「伸縮拖輪車附掛飾」，可伸縮設計方便搭機旅遊攜帶更多戰利品，以及「涼感被＋造型枕」組合，共有史努比、奧拉夫共3款圖樣可選，搭配涼感材質與雙面印刷設計，不論午休或在家追劇都相當實用。1699元福袋推出3款Traveler'sChoice「21吋上掀行李箱」，提供藍色、白色、黑色等款式，搭配史努比出遊圖樣，上掀式設計也方便粉絲們整理行李。1999元福袋則推出3款日本家電品牌Bmxmao「空氣清淨無葉風扇」，適合放置臥室或客廳使用。全系列福袋皆附優惠券與抽獎券，7/8-7/14搭配7-ELEVEN Day優惠，使用隨取卡購買1111元可加贈100點OPENPOINT點數，指定信用卡滿1111元再折100元，同時還可參加最高711元購物金抽獎，讓粉絲們準時買起來、抽起來。







7-ELEVEN Day 史努比X星宇航空 福袋說明

開賣時間與地點：2026年7月8日(三) 00:00起於全台7-ELEVEN門市現貨開賣

商品介紹：

推出5種價位帶、總計19款福袋選擇。999元(含)以下福袋附門市零食組盒一組(價值約220元)，每款福袋皆附有品牌優惠券與抽獎序號，購買福袋價格越高、獲得的抽獎序號越多、中獎機會越高。

獎項介紹：

「史努比X星宇航空限定MINI COOPER」頭獎共一名(價值約167萬)

甜蜜約定金飾「機票造型金磚」二獎共一名(價值約122萬元)

「MINI KELLY精品包」三獎共一名(價值約99萬元)

特別加碼獎：

加碼一：7月8日到7月14日期間，天天抽「100萬OPENPOINT點數」，共7名(每日20:00公佈中獎序號於官方FB、活動官網)、

加碼二：首週送你浪漫遊！抽「星宇航空布拉格(價值8萬元)、峇里島(價值3.5萬元)來回機票」各兩名，共4名(機票獎項需於7/14前登錄序號，將於7/21前公佈中獎序號於官方FB、活動官網)。





福袋款式說明：

499元價格帶福袋「布偶掛飾托特包」，共3款。

加碼內容：品牌優惠券25張+1組中獎序號+價值約220元零食飲料組。

799元價格帶福袋「2WAY側背包」，共3款。

加碼內容：品牌優惠券25張+2組中獎序號+價值約220元零食飲料組。

999元價格帶福袋「扭蛋機組、雙材質涼被+造型靠枕、伸縮拖輪車附掛飾」，共7款。

加碼內容：品牌優惠券25張+3組中獎序號+價值約220元零食飲料組。

1,699元價格帶福袋「21吋上掀行李箱 」，共3款。

加碼內容：內含品牌優惠券26張，贈星巴克一杯兌換券+5組中獎序號。

1,999元價格帶福袋「空氣清淨無葉風扇」，共3款。

▲7-ELEVEN星宇航空史努比聯名福袋涵蓋包袋、行李箱、小家電、雙材質涼被+造型靠枕等19款限量商品。（攝影：張人尹）

加碼內容：內含品牌優惠券26張，贈星巴克一杯兌換券+6組中獎序號