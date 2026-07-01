《XFORCE玩家秘令》打開生活半徑，同遊山海秘境！中華三菱車主專屬優惠全台開跑，特色景觀餐廳、森林營地邀請跨界玩家享樂生活

平日穿梭都市，假日則想投奔山海的懷抱，愛車能不能同時滿足通勤、家庭出遊與輕戶外探索，成為時下許多人選車時的重要考量。Mitsubishi XFORCE以都會跨界休旅作為產品定位，外型保有SUV的俐落線條與年輕感，車室則兼顧日常實用與乘坐舒適，不只在市區好開、好停，週末開往景觀咖啡廳、山林餐廳或海線秘境時也游刃有餘。



相較於同級都會休旅，XFORCE的差異不只在外型設計，而是將Level 2 ADAS智慧駕駛輔助系統、四種操控模式、AYC主動式彎道控制系統與寬敞車室整合在一起，讓「日常移動」與「假日探索」不必二選一，陪車主擴大生活半徑。這次中華三菱以《走吧！走吧！XFORCE玩家秘令》作為主軸，精心規劃車主專屬服務，串聯全台特色餐廳與景點，透過實際出遊的過程，讓車主充分感受XFORCE兼顧都會通勤與假日輕探索的跨界魅力，更享有接受款待的暖心驚喜。



▲中華三菱推出《走吧！走吧！XFORCE玩家秘令》活動，邀請車主擴大生活半徑，探索山海秘境並享受專屬優惠。

車主專屬！優惠滿滿的小旅行提案

這次中華三菱規劃的車主專屬優惠，不只是提供「好康」，更是一份不受拘束、享受自在生活的自駕小旅行提案。活動期間(2026/7/1~7/31)，車主只要前往指定合作店家消費，並依現場規定完成身分核對，即可享有山林咖啡廳、老屋餐館、露營景點及親子農場等豐富店家提供的專屬回饋，包含餐點招待、甜點兌換、飲品優惠或住宿折扣，讓車主實地感受品牌在購車之後持續提供的溫馨服務。



兌換方式也相當簡單，只需透過以下三種方式，擇一核對車主身份，確認無誤後即可依店家規定兌換專屬優惠。第一：出示中華三菱汽車車鑰匙；第二：出示汽車行車執照，確認廠牌及車款符合中華三菱汽車相關規定；第三：出示「中華三菱Car Life」APP認證，出示首頁綁定的「中華三菱車款資訊」畫面，供店家確認後即可。更多詳細請見活動頁 https://lihi1.me/2AgFO ※實際優惠內容、兌換期間、低消規定與使用限制，依各合作店家現場公告及活動頁面說明為準。



▲中華三菱車主專屬優惠兌換方式簡單便利！只需出示三菱車鑰匙、行照或「中華三菱 Car Life」APP 畫面擇一，即可輕鬆享好康。

這樣的活動設計，讓XFORCE的產品特色與車主嚮往的跨界生活自然地連結。對平日開車通勤的族群來說，這是一份假日放風清單；對家庭用車族群來說，則能快速找到適合親子停留、用餐，也能讓小孩親近自然的目的地；對喜歡探索秘境的車主而言，這些店家多半位於山區、海線或特色街區，正是沉浸享受XFORCE跨界魅力的最好情境。

合作店家遍布全台，精彩旅程說走就走

這次合作店家橫跨北、中、南不同區域，從山林景觀咖啡廳、文青老屋餐館到親子農場都涵蓋其中，讓車主能依照旅遊型態選擇目的地。北部特色店家例如桃園復興區的「丸山咖啡」，沿著山路乘風前行，感受城市聲響慢慢退去，迎面而來的是山景、綠意與山區特有的清爽空氣，映入眼簾的是周邊的花園、山景與季節花景，讓路程本身也成為難忘的旅遊體驗。車主可以開著XFORCE沿著山路前進，抵達後點一杯咖啡、找一個能恣意享受山景的位置坐下，便是珍貴的週末假期中最幸福的享受。



▲位於桃園復興區的「丸山咖啡」擁有絕佳視野，中華三菱車主可在群山環抱中品味咖啡，享受遠離喧囂的愜意時光。

▲前往拉拉山途中的熱門休憩站「木蘭咖啡」，提供每日限量手作甜點與精品咖啡，讓車主在自然秘境中感受美好的半日小旅行。

▲高雄鹽埕「新濱・駅前」由舊三和銀行歷史建築改建，空間保留濃厚的時代感，非常適合來一場沉浸於復古老時光的城市散步。

同樣位於桃園市復興區的「木蘭咖啡」，是許多旅人前往拉拉山途中喜愛停靠的休憩據點。店內提供精品咖啡、特色飲品、手作甜點與精緻餐食，其中每日限量供應的手作蛋糕深受顧客喜愛。行駛在蜿蜒山路間，沿途可見層層山巒與豐富綠意一幕幕地展開，大自然的樂活劇場在眼前壯闊上演。抵達木蘭咖啡後，再以香醇咖啡搭配手作甜點，在山林環抱的自然秘境中，感受愜意的半日小旅行。南部則可前往高雄鹽埕的「新濱・駅前」，置身充滿歷史感的老屋街區。新濱・駅前位於舊三和銀行歷史建築中，空間保留滿滿的時代感，很適合安排城市散步或朋友聚會，沉浸老時光的復古氛圍，品味咖啡與甜點。東部則可選擇位於花蓮吉安的「張家樹園」，這裡結合日式庭園造景、浴衣體驗、小動物互動與拍照場景，走進園區彷彿一秒到日本，小朋友還可以和梅花鹿互動，留下多彩多姿的童年回憶。

跟著XFORCE玩透透，移動也能很享受

除了上述店家，這次活動陸續串聯多個各具特色的旅遊景點或人氣餐廳，讓車主可以隨心所欲，輕鬆規劃自己的質感休日。想追風看海，可前往坐落在北海岸的「鵵Rabbird」品味咖啡。想安排露營，可以參考中部的「森山谷」、「逗點露營區」與「自然圈農場」。想帶孩子放電，「紙箱王」、「卡菲努努親子餐廳」這類親子友善場域，就很適合排進假日行程。想和親友聚餐，「岩漿火鍋」、「火山岩燒肉」、「冒煙的喬」、「水赤床燒肉」等店家，保證能讓老饕們大快朵頤。



▲週末想安排露營放空？中華三菱車主可前往「森山谷」等合作營地，輕鬆開啟與家人好友同樂的高質感山林度假之旅。

▲活動期間至「岩漿火鍋」消費，平日、假日皆可獲贈「火焰炙燒豬」乙份（價值 NT$549）。

▲本活動串聯「冒煙的喬」旗下多個餐飲品牌，包括林厝麵舖、美式餐廳、餐酒館及湖畔咖啡館，皆提供中華三菱車主專屬優惠。（圖為：冒煙的喬 高雄自由店）





VVG Hideaway 好樣秘境/丸山咖啡/木蘭咖啡/水刺床韓式烤肉餐廳/火山岩燒肉/卡菲努努親子餐廳/伊薩卡花園/吉林提茶Drink Tea/自然圈農場/屾沐Sunmood景觀餐廳/我們在海邊/咖哩一燃丼飯/岩漿火鍋/阿杜皇家泰式料理/冒煙的喬/昭日堂燒肉/昭日堂鍋煮/柴魚亭私廚咖哩/海邊灶咖/貢拋seafood-泰式海鮮餐廳/紙箱王/張家的樹園/晨曦庭園美食/逗點露營區/森山谷 中寮森林營地/菁艷景觀餐廳/新濱·駅前/螢火部落/鍋好日/鵵Rabbird為了讓車主更方便規劃路線，已將本次活動合作的30個品牌整理成，車主只要開啟地圖，即可依照所在位置、旅遊路線或喜愛的美食類型，快速找到適合的目的地。無論是週末臨時的小旅行，或是想規劃一趟深度山海行程，都能透過這份地圖清單輕鬆串聯沿途景點與特色美食。只要開著 Mitsubishi XFORCE 出發，就能為你打開生活半徑，探索更多台灣各地的人文風景與在地好味！一台車，不只是帶你抵達目的地，更能陪你解鎖更多生活風景。成為中華三菱車主，不僅擁有 XFORCE 帶來的舒適駕馭與跨界生活體驗，更能持續享有品牌精心準備的車主專屬優惠與尊榮禮遇，讓每一趟出發都有更多驚喜。如果你也想親身感受 XFORCE 的魅力，現在就預約試乘今年全新上市的 Mitsubishi XFORCE，開啟屬於自己的跨界生活。