《XFORCE玩家秘令》打開生活半徑，同遊山海秘境！中華三菱車主專屬優惠全台開跑，特色景觀餐廳、森林營地邀請跨界玩家享樂生活

平日穿梭都市，假日則想投奔山海的懷抱，愛車能不能同時滿足通勤、家庭出遊與輕戶外探索，成為時下許多人選車時的重要考量。Mitsubishi XFORCE以都會跨界休旅作為產品定位，外型保有SUV的俐落線條與年輕感，車室則兼顧日常實用與乘坐舒適，不只在市區好開、好停，週末開往景觀咖啡廳、山林餐廳或海線秘境時也游刃有餘。
相較於同級都會休旅，XFORCE的差異不只在外型設計，而是將Level 2 ADAS智慧駕駛輔助系統、四種操控模式、AYC主動式彎道控制系統與寬敞車室整合在一起，讓「日常移動」與「假日探索」不必二選一，陪車主擴大生活半徑。這次中華三菱以《走吧！走吧！XFORCE玩家秘令》作為主軸，精心規劃車主專屬服務，串聯全台特色餐廳與景點，透過實際出遊的過程，讓車主充分感受XFORCE兼顧都會通勤與假日輕探索的跨界魅力，更享有接受款待的暖心驚喜。
車主專屬！優惠滿滿的小旅行提案
這次中華三菱規劃的車主專屬優惠，不只是提供「好康」，更是一份不受拘束、享受自在生活的自駕小旅行提案。活動期間(2026/7/1~7/31)，車主只要前往指定合作店家消費，並依現場規定完成身分核對，即可享有山林咖啡廳、老屋餐館、露營景點及親子農場等豐富店家提供的專屬回饋，包含餐點招待、甜點兌換、飲品優惠或住宿折扣，讓車主實地感受品牌在購車之後持續提供的溫馨服務。
兌換方式也相當簡單，只需透過以下三種方式，擇一核對車主身份，確認無誤後即可依店家規定兌換專屬優惠。第一：出示中華三菱汽車車鑰匙；第二：出示汽車行車執照，確認廠牌及車款符合中華三菱汽車相關規定；第三：出示「中華三菱Car Life」APP認證，出示首頁綁定的「中華三菱車款資訊」畫面，供店家確認後即可。更多詳細請見活動頁 https://lihi1.me/2AgFO ※實際優惠內容、兌換期間、低消規定與使用限制，依各合作店家現場公告及活動頁面說明為準。
這樣的活動設計，讓XFORCE的產品特色與車主嚮往的跨界生活自然地連結。對平日開車通勤的族群來說，這是一份假日放風清單；對家庭用車族群來說，則能快速找到適合親子停留、用餐，也能讓小孩親近自然的目的地；對喜歡探索秘境的車主而言，這些店家多半位於山區、海線或特色街區，正是沉浸享受XFORCE跨界魅力的最好情境。
合作店家遍布全台，精彩旅程說走就走
這次合作店家橫跨北、中、南不同區域，從山林景觀咖啡廳、文青老屋餐館到親子農場都涵蓋其中，讓車主能依照旅遊型態選擇目的地。北部特色店家例如桃園復興區的「丸山咖啡」，沿著山路乘風前行，感受城市聲響慢慢退去，迎面而來的是山景、綠意與山區特有的清爽空氣，映入眼簾的是周邊的花園、山景與季節花景，讓路程本身也成為難忘的旅遊體驗。車主可以開著XFORCE沿著山路前進，抵達後點一杯咖啡、找一個能恣意享受山景的位置坐下，便是珍貴的週末假期中最幸福的享受。
同樣位於桃園市復興區的「木蘭咖啡」，是許多旅人前往拉拉山途中喜愛停靠的休憩據點。店內提供精品咖啡、特色飲品、手作甜點與精緻餐食，其中每日限量供應的手作蛋糕深受顧客喜愛。行駛在蜿蜒山路間，沿途可見層層山巒與豐富綠意一幕幕地展開，大自然的樂活劇場在眼前壯闊上演。抵達木蘭咖啡後，再以香醇咖啡搭配手作甜點，在山林環抱的自然秘境中，感受愜意的半日小旅行。
南部則可前往高雄鹽埕的「新濱・駅前」，置身充滿歷史感的老屋街區。新濱・駅前位於舊三和銀行歷史建築中，空間保留滿滿的時代感，很適合安排城市散步或朋友聚會，沉浸老時光的復古氛圍，品味咖啡與甜點。東部則可選擇位於花蓮吉安的「張家樹園」，這裡結合日式庭園造景、浴衣體驗、小動物互動與拍照場景，走進園區彷彿一秒到日本，小朋友還可以和梅花鹿互動，留下多彩多姿的童年回憶。
跟著XFORCE玩透透，移動也能很享受
除了上述店家，這次活動陸續串聯多個各具特色的旅遊景點或人氣餐廳，讓車主可以隨心所欲，輕鬆規劃自己的質感休日。想追風看海，可前往坐落在北海岸的「鵵Rabbird」品味咖啡。想安排露營，可以參考中部的「森山谷」、「逗點露營區」與「自然圈農場」。想帶孩子放電，「紙箱王」、「卡菲努努親子餐廳」這類親子友善場域，就很適合排進假日行程。想和親友聚餐，「岩漿火鍋」、「火山岩燒肉」、「冒煙的喬」、「水赤床燒肉」等店家，保證能讓老饕們大快朵頤。
為了讓車主更方便規劃路線，已將本次活動合作的30個品牌整理成Google Maps餐廳清單（https://lihi1.me/vSQK4），車主只要開啟地圖，即可依照所在位置、旅遊路線或喜愛的美食類型，快速找到適合的目的地。無論是週末臨時的小旅行，或是想規劃一趟深度山海行程，都能透過這份地圖清單輕鬆串聯沿途景點與特色美食。只要開著 Mitsubishi XFORCE 出發，就能為你打開生活半徑，探索更多台灣各地的人文風景與在地好味！
一台車，不只是帶你抵達目的地，更能陪你解鎖更多生活風景。成為中華三菱車主，不僅擁有 XFORCE 帶來的舒適駕馭與跨界生活體驗，更能持續享有品牌精心準備的車主專屬優惠與尊榮禮遇，讓每一趟出發都有更多驚喜。如果你也想親身感受 XFORCE 的魅力，現在就預約試乘今年全新上市的 Mitsubishi XFORCE，開啟屬於自己的跨界生活。立即預約試乘 XFORCE：https://reurl.cc/epjQdR