台東美食推薦7選！超巨大排骨麵、人氣臭豆腐排隊也要吃，編輯鄭亦庭表示：暑假來追台東吉伊卡哇熱氣球，也要吃爆台東美食。

追台東吉伊卡哇熱氣球，也要吃台東美食！2026臺灣國際熱氣球嘉年華即將在7/3至8/20於台東鹿野高台登場，這次與吉伊卡哇聯名，不僅有巨型吉伊卡哇造型熱氣球展示，更在台東各地打造8大吉伊卡哇打卡點，暑假來玩台東追吉伊卡哇，也要順路吃台東在地美食，這次窩客島幫大家整理7大台東美食必吃清單，從鹿野超豪邁大骨麵、古早味台東米苔目，到消暑必吃品老店，讓你玩台東追吉伊卡哇，順路吃台東在地美食。



▲追吉伊卡哇熱氣球開吃！台東美食推薦7選，巨大排骨肉麵、米苔目排隊吃爆。



▲追吉伊卡哇熱氣球開吃！台東美食推薦7選，巨大排骨肉麵、米苔目排隊吃爆。





台東鹿野美食推薦必吃：鹿野大骨麵、愛嬌姨茶餐廳、李伯伯食堂

鹿野大骨麵 位置資訊

愛嬌姨茶餐廳 位置資訊

李伯伯食堂 位置資訊

▲台東鹿野美食推薦必吃！鹿野大骨麵必吃巨大帶骨排骨肉，肉質Q彈且富含膠質。(攝影：部落客 小虎食夢網)



▲台東鹿野美食推薦必吃！李伯伯食堂提供大份量又平價的燜筍燒肉等料理。(攝影：部落客 靜怡＆大顆呆)





台東美食推薦必吃：台東榕樹下米苔目、林家臭豆腐

台東榕樹下米苔目 位置資訊

林家臭豆腐 位置資訊

▲台東美食推薦必吃！台東榕樹下米苔目主打每天純手工製作的Q彈米苔目，淋上秘製肉燥、配料。(攝影：部落客 冠婷｜生活趣)



▲台東美食推薦必吃！林家臭豆腐使用九層塔取代香菜，再搭配果香味泡菜。(攝影：部落客 Angela)





古早味台東甜點推薦必吃：正東山冰屋、東河豆花

正東山冰屋 位置資訊

東河豆花 位置資訊

▲古早味台東甜點推薦必吃！正東山冰屋必點什錦水果冰，細碎冰粒加上鮮甜水果、淋上草莓醬。(攝影：部落客 靜怡＆大顆呆)



▲古早味台東甜點推薦必吃！正東山冰屋人氣必點木瓜牛奶、酪梨牛奶。(攝影：部落客 靜怡＆大顆呆)

暑假追吉伊卡哇熱氣球，也要衝人氣IP台北展覽

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▲台東美食推薦必吃！林家臭豆腐使用九層塔取代香菜，再搭配果香味泡菜。(攝影：部落客 Angela)

