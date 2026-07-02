▲追吉伊卡哇熱氣球開吃！台東美食推薦7選，巨大排骨肉麵、米苔目排隊吃爆。

台東美食推薦7選！超巨大排骨麵、人氣臭豆腐排隊也要吃，編輯鄭亦庭表示：暑假來追台東吉伊卡哇熱氣球，也要吃爆台東美食。
追台東吉伊卡哇熱氣球，也要吃台東美食！2026臺灣國際熱氣球嘉年華即將在7/3至8/20於台東鹿野高台登場，這次與吉伊卡哇聯名，不僅有巨型吉伊卡哇造型熱氣球展示，更在台東各地打造8大吉伊卡哇打卡點，暑假來玩台東追吉伊卡哇，也要順路吃台東在地美食，這次窩客島幫大家整理7大台東美食必吃清單，從鹿野超豪邁大骨麵、古早味台東米苔目，到消暑必吃品老店，讓你玩台東追吉伊卡哇，順路吃台東在地美食。
台東鹿野美食推薦必吃：鹿野大骨麵、愛嬌姨茶餐廳、李伯伯食堂來台東鹿野追吉伊卡哇熱氣球，推薦必吃超低調的「鹿野大骨麵」，巨大帶骨排骨肉光看就超吸睛，肉質Q彈且富含膠質，搭配帶有中藥清香的麵條，來台東鹿野必吃美食；預約制「愛嬌姨茶餐廳」則有紅茶滷肉、綠茶炸豆腐、紅烏龍茶飯的台東老字號茶餐廳；無招牌台東私房餐廳「李伯伯食堂」，以三合院營造辦桌氛圍，大份量又平價的燜筍燒肉等料理，建議事先預約以免白跑一趟。
鹿野大骨麵 位置資訊地址：臺東縣鹿野鄉鹿野村中華路二段283號
電話：089-550-540
完整介紹由部落客「小虎食夢網」於窩客島分享：台東縣鹿野鄉【十座車站十碗麵-台東鹿野篇】鹿野大骨麵.豪邁大排骨手抓直接啃超過癮.中藥湯頭意外清爽
愛嬌姨茶餐廳 位置資訊地址：臺東縣鹿野鄉永安村高台路109巷32弄9號
電話：089-550-678
完整介紹由部落客「西莉亞玩樂人生」於窩客島分享：台東鹿野鄉｜縱谷百選店家 愛嬌姨茶餐廳｜鹿野高台遠近馳名經營二十年老字號茶餐廳 鹿野高台必吃推薦
李伯伯食堂 位置資訊地址：臺東縣鹿野鄉永嶺路69號
電話：089-551-492
完整介紹由部落客「靜怡＆大顆呆」於窩客島分享：台東美食 ❙ 李伯伯食堂 ❙ 沒有招牌! 不說你不會發現的鹿野在地私房料理!
台東美食推薦必吃：台東榕樹下米苔目、林家臭豆腐有著50年歷史的「台東榕樹下米苔目」，主打每天純手工製作的Q彈米苔目，淋上秘製肉燥、配料，是台東在地人、觀光客都搶著吃的老店，推薦加點大滷蛋、酥炸鬼頭刀；「林家臭豆腐」專賣臭豆腐一項，便吸引大量排隊人潮，臭豆腐炸得外酥內嫩，使用九層塔取代香菜，再搭配果香味泡菜，吃起來清爽不油膩，是來台東必吃的台東小吃。
台東榕樹下米苔目 位置資訊地址：臺東縣臺東市中正里中華路一段362號
電話：0963-008-242
完整介紹由部落客「冠婷｜生活趣」於窩客島分享：【台東榕樹下米苔目】噴香爆料米苔目，台東必吃美食，飄香近半載古早味，酥炸鬼頭刀是必點，台東米苔目推薦│菜單
林家臭豆腐 位置資訊地址：臺東縣臺東市成功里正氣路130號
電話：089-334-637
完整介紹由部落客「Angela」於窩客島分享：台東林家臭豆腐就是狂！正氣路超過30年老店，果香泡菜超特別排隊也要吃。
古早味台東甜點推薦必吃：正東山冰屋、東河豆花已經營業50年的「正東山冰屋」必點什錦水果冰，細碎冰粒加上鮮甜水果、淋上草莓醬，充滿古早風味，店內香濃的木瓜牛奶、酪梨牛奶也是人氣必點款；位在台11線上的「東河豆花」主打傳統手工豆花、手炒黑糖挫冰，店內環境寬敞，還設有景觀吧台可以遠眺大海，並提供專屬停車場，最適合開車停在這裡休息、吃冰。
正東山冰屋 位置資訊地址：臺東縣臺東市成功里福建路173號
電話：089-338-035
完整介紹由部落客「靜怡＆大顆呆」於窩客島分享：台東老字號冰品店｜正東山冰屋，古早味水果冰、現打果汁，清涼消暑的經典好味道!
東河豆花 位置資訊地址：臺東縣東河鄉興昌村興昌38-1號
電話：089-531-400
完整介紹由部落客「藍♀β♥love♥晴」於窩客島分享：台東縣東河鄉【台東豆花推薦】東河豆花｜傳統手工豆花＋黑糖挫冰＋鮮奶飲，附停車場。台東甜品店
暑假追吉伊卡哇熱氣球，也要衝人氣IP台北展覽
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