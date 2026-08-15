8大超人氣動漫IP台北展覽！巨型拉拉熊、華山吉伊卡哇展吹冷氣爽逛，展覽票價、必買周邊攻略。

8大超人氣IP、動漫台北展覽懶人包！暑假來吹冷氣逛台北IP、動漫展覽，編輯鄭亦庭表示：華山吉伊卡哇、松菸伊藤潤二展必看。

8大超人氣IP、動漫台北展覽一次收！暑假不知道去哪，8大超人氣IP、動漫台北展覽推薦清單先收，有著巨型拉拉熊的San-X 90週年紀念展，與人氣爆棚的華山吉伊卡娃特展，都推出超萌台灣限定拉拉熊、吉伊卡哇周邊新品，而松菸則有伊藤潤二展、櫻桃小丸子特展，近期信義區更有新世紀福音戰士展來台，超人氣動漫、IP台北展覽，快把握展出時間來朝聖。



▲8大超人氣動漫IP台北展覽！巨型拉拉熊、華山吉伊卡哇展超欠拍，展覽票價、必買周邊攻略。





超人氣IP台北展覽推薦：San-X 90週年特展

San-X 90週年紀念展 in 台灣 展覽資訊

巨型拉拉熊、趴趴熊必拍！有著拉拉熊、角落小夥伴等人氣角色的日本公司San-X，為慶祝創業90週年，首場海外大型特展「San-X 90週年紀念展in台灣」將在6/27於台北微風廣場登場，一次打造San-X旗下人氣角色拉拉熊、角落小夥伴、趴趴熊等主題展區，不只引進日本拉拉熊、角落小夥伴玩偶，更推出拿珍奶、雞排的拉拉熊等台灣限定周邊，微風特展拉拉熊必拍、必買推薦一次看。

展覽地點：微風廣場 Breeze MEGA StUdio 8F &9F 藝文中心

(臺北市松山區中崙里復興南路一段39號)

展覽期間：即日起~8/30

票價：單人票380元、優惠票350元、愛心票200元



全文介紹：巨型拉拉熊必拍！台北San-X 90週年特展拉拉熊 角落小夥伴區，珍奶拉拉熊9大必買周邊搶先看。



▲巨型拉拉熊打卡點！San-X 90週年紀念展 in 台灣必拍拉拉熊、角落小夥伴主題區，必買周邊搶先看。(攝影：鄭亦庭)





超人氣動漫台北展覽推薦：華山吉伊卡哇台北特展

吉伊卡哇台北特展來了！CHIIKAWA DAYS台北特展即日起至9/27在華山園區開展，本次特展現場展出超過百座吉伊卡哇立體公仔、巨型雕塑氣偶，更為台灣特別設計「台灣夜市」全新主題展區，超吸睛滷肉飯吉伊卡哇、地瓜球小八貓、珍奶兔兔，不僅化身超萌打卡點，更變身成玩偶吊飾、50公分大玩偶、餐具等特展限定周邊，華山吉伊卡哇特展採線上預約制入場，窩客島先幫你整理吉伊卡哇特展周邊價格多少錢、限購規定，鐵粉們衝現場直接買。

CHIIKAWA DAYS 台北特展 展覽資訊

展覽日期：即日起- 9.27(日)

展覽地點：華山1914文創園區 東2館四連棟(台北市中正區八德路一段1號)

營業時間：8/1(六)〜9/27(六) 每日11:00-19:00(18:20最後入場)

票價：全票490元、優待票470元、愛心票245元

一般全票：附贈入場禮「角色名牌吊飾一款」(8款隨機，不包含睡衣派對款)



全文介紹：華山吉伊卡哇台北特展！滷肉飯吉伊卡哇 珍奶兔兔超萌，超過70款吉伊卡哇周邊價格 限購攻略。



▲華山吉伊卡哇特展獨家台灣夜市展區！吉伊卡哇、小八貓在充滿台式復古燈箱的展區登場。(攝影：鄭亦庭)





超人氣IP台北展覽推薦：華山原OSAMU GOODS 50週年特展

原田治OSAMU GOODS 50週年展在台北華山！由日本可愛始祖原田治創立的經典品牌OSAMU GOODS今年迎來50週年，特別在台北華山推出首場海外大型特展《OSAMU GOODS 50週年展：原田治的 OSAMU GOODS STYLE》，即將於6月26日至9月13日展出，集結超過300件歷年經典作品、原稿，更規劃T恤工作坊、開賣50週年特展紀念周邊與全新設計單品，讓大家逛完展覽，還能自己動手做、買爆原田治周邊。

OSAMU GOODS 50週年展：原田治的 OSAMU GOODS STYLE 展覽資訊

展覽地點：華山1914文創園區 中4B 館

展覽日期：2026/6/26（五）-9/13（日）

營業時間：每日10:00- 18:00

票價：全票420元



全文介紹：華山原田治特展！OSAMU GOODS 50週年展6大展區，7大原田治周邊必買推薦。



▲華山原田治OSAMU GOODS50週年特展大型JACK &JILL 立體裝置，台灣首度亮相。(攝影：鄭亦庭)





超人氣動漫台北展覽推薦：新世紀福音戰士展

新世紀福音戰士展來台！超人氣《Lines of EVANGELION 新世紀福音戰士展：線》即日起至10月4日於信義區新光三越A9館9樓開展，本次展覽以「線」為核心概念，超過500件珍貴畫稿、設定資料首度來台，還有初號機模型登場，台北站更特別打造「懷舊阿嬤家」限定展區、台北站限定EVA周邊，動漫迷快衝信義區EVA展朝聖。

《Lines of EVANGELION 新世紀福音戰士展：線》台北站 展覽資訊 展覽期間：2026/08/14(五)～ 2026/10/04(日) 展覽地點：新光三越 台北信義新天地A9館 9F宴會展演館 開放時間：週日至週四 11:00 - 19:00(18:30 停止售票入場) 週五週六及國定假日前夕 11:00 - 20:00(19:30 停止售票入場) ▲新世紀福音戰士展來台！《新世紀福音戰士展：線》即日起至10月4日於信義區新光三越A9館9樓開展。(攝影：鄭亦庭)



票價：展期單人票480元

超人氣動漫台北展覽推薦：松菸伊藤潤二展

伊藤潤二首場海外原畫展在台北松菸！恐怖漫畫大師伊藤潤二首場海外大型原畫展《伊藤潤二展 誘惑》，即日起在松山文創園區4號倉庫登場，台灣作為全球巡迴首站，格展出超過300幅複製原畫，粉絲們最愛的富江、旋渦、十字路口的美少年等代表作，都能在現場近距離一次看，展區內更打造互動式旋渦多媒體、反射路面鏡等驚悚打卡點，以及各種伊藤潤二周邊小物，伊藤潤二原畫展展出至9/28，動漫迷假日就衝松菸逛爆。

伊藤潤二展 誘惑 展覽資訊

展覽地點：松山文創園區 4 號倉庫

展覽日期：2026/6/19(五)-2026/9/28(一)

營業時間：週一至週日 10:00-18:00(17:30 停止售票及入場)

票價：全票480元、雙人票900元(限雙人同時入場)、優待票450元、特惠票240元，民國110年(含)之後出生之兒童與持身心障礙手冊者本人可免票入場



全文介紹：松菸伊藤潤二展！伊藤潤二原畫展超過300幅，必買富江周邊 旋渦周邊一次看。



▲台北松菸伊藤潤二展必買周邊！多款經典富江明信片、筆記本。(攝影：鄭亦庭)





超人氣動漫台北展覽推薦：松菸櫻桃小丸子特展

松菸櫻桃小丸子特展亮點看這裡！櫻桃小丸子原作40週年特展即日起在松菸五號倉庫開展，本次小丸子特展規劃12大主題展區，不僅展出珍貴的原作手稿、沉浸式光影體驗，現場更有77座全新打造的立體角色人偶，讓鐵粉打卡拍不完，更特別邀請日本歌壇天后工藤靜香參與「小丸子的閃耀舞台」角色服裝設計，並由國際光影藝術大師藤本実操刀沉浸式作品《奇想劇場》，櫻桃小丸子特展12大展區亮點、入場特典帶你一次看。

櫻桃小丸子原作40週年特展 展覽資訊

展覽日期：2026年6月18日(四)-2026年9月28日(一)

展覽時間：每日10：00-18：00（17：30停止售票及入場）

展覽地點：松山文創園區 5號倉庫（台北市信義區光復南路133號）

票價：展期單人票470元、展期雙人票870元



全文介紹：松菸小丸子特展送周邊！櫻桃小丸子12大展區亮點，77座小丸子角色人偶超好拍。



▲松菸櫻桃小丸子原作40週年特展必拍！日本天后工藤靜香跨界操刀「小丸子的閃耀舞台」服裝搶先全球首度公開。(圖：聯合數位文創提供)





超人氣IP台北展覽免費逛：松菸史努比快閃小巡迴展

史努比快閃巡迴來松菸！延續PEANUTS 75週年特展的精神理念，本次「走進史努比的藝術人生 快閃小巡迴」即將於8月6日進駐台北松菸，現場集結世界各地藝術家打造的史努比主題藝術作品，更開賣雨中的歐拉夫、耳朵飛飛史努比絨毛娃娃等全新藝術家聯名系列史努比周邊，超過百款獨家史努比周邊商品只在這次松菸快閃開賣，史努比鐵粉必須衝一波松菸。

走進史努比的藝術人生 - 快閃小巡迴 台北站

快閃日期：2026/08/06（四）– 2026/09/28（一）

開放時間：10：00 – 18：00

快閃地點：松山文創園區 南向製菸工廠



全文介紹：松菸史努比免費入場！史努比快閃巡迴台北場超過100款周邊，全新歐拉夫、史努比娃娃必買。



▲史努比粉衝松菸！「走進史努比的藝術人生 快閃小巡迴」即將於8月6日進駐台北松菸。(攝影：鄭亦庭)





超人氣IP台北展覽推薦：台北101星期一的布魯斯雲端特展

巨型布魯斯兔兔在101！台北101聯手台灣人氣IP「星期一的布魯斯」，將最懂上班族、學生心聲的憂鬱兔兔「布魯斯」帶上89樓101觀景台，《台灣怪可愛：星期一的布魯斯雲端特展》即日起至8/31登場，全球獨家展出等比例放大的布魯斯，並結合台北101高空景觀，打造出全台最高雲端辦公室，現場更有布魯斯摸魚日報、紀念幣、主題快閃店，也有4月孩童兩人同行一人免費的優惠活動，讓粉絲們拍打卡點，順便爆買周邊。

台灣怪可愛：星期一的布魯斯雲端特展 展覽資訊

展覽日期：2026/04/02-08/31

展覽地點：台北 101 89F觀景台

票價：全票600元



全文介紹：巨型憂鬱兔兔在101！台北101星期一的布魯斯雲端特展，小孩2人同行1人免費。



▲台北101觀景台雲端特展現場有布魯斯摸魚日報、紀念幣、主題快閃店，讓粉絲們來打卡，也能收周邊。(攝影：鄭亦庭)

超萌IP台北快閃店、全新專賣店也要衝

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