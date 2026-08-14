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SOGO大巨蛋商場8/22試營運！3.8萬坪、500個品牌亮點，41間美食搶先曝光。

SOGO大巨蛋遠東Garden City試營運台北百貨
2026-08-14 13:39文字：編輯 鄭雅之 
編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之 表示：台北人終於等到SOGO大巨蛋商場棟開幕，超多海外美食進駐好期待啊！

台北人真的久等了，遠東SOGO大巨蛋商場「遠東Garden City」最新B區莫內花園商場棟確定於8月22日展開試營運。全館驚喜集結超過500個品牌，搭配B2約3000坪全台最大美食街同步亮相，不僅是逛街採買的時尚聖地，更是補齊台北東區最後一塊美食版圖的強勢話題新地標。

▲台北人等超久的SOGO大巨蛋商場棟預計將在8/22試營運，打造美食娛樂新地標。
▲台北人等超久的SOGO大巨蛋商場棟預計將在8/22試營運，打造美食娛樂新地標。
▲夜市王爆紅的「桐生日式可麗餅」強勢進駐SOGO大巨蛋。(攝影：鄭雅之)
▲夜市王爆紅的「桐生日式可麗餅」強勢進駐SOGO大巨蛋。(攝影：鄭雅之)

夢幻全台首店大集結！長崎蛋糕福砂屋與神乃珈琲重磅登場

甜點控與咖啡迷這次一定要衝，擁有400年歷史的日本名店「福砂屋」首度來台成立實體店，帶來經典底層帶有砂糖顆粒的長崎蛋糕。日本皇室級的「神乃珈琲」也將海外首店獻給大巨蛋，搭配法國「Amorino」的花瓣冰淇淋與韓國「囕盈豚」的韓國燒肉，眾多夢幻全台首店輪番亮相，簡直讓人無法抗拒。

▲日本長崎蛋糕百年名店「福砂屋」首度在台開設實體店，進駐 SOGO大巨蛋 帶來經典底層砂糖顆粒的極致甜點饗宴。(攝影：張人尹)
▲日本長崎蛋糕百年名店「福砂屋」首度在台開設實體店，進駐 SOGO大巨蛋 帶來經典底層砂糖顆粒的極致甜點饗宴。(攝影：張人尹)

台北首店精選推薦！台中米其林必比登北上

除了海外名店之外，許多紅遍全台的經典品牌也選在大巨蛋開出台北首店。台中米其林必比登推薦的百年名店「沁園春」首度北上，帶來皮薄多汁的傳統小籠包與江浙點心。知名蔬食品牌「Miacucina」則推出全新品牌「V」，主打高質感早午餐與職人麵包，「金色三麥」更推出「三麥茶樓」主打茶餐點。

▲熱騰騰的皮薄多汁小籠包，現在到SOGO大巨蛋 就能親自體驗「沁園春」傳承多年的職人手藝。(攝影：鄭雅之)
▲熱騰騰的皮薄多汁小籠包，現在到SOGO大巨蛋 就能親自體驗「沁園春」傳承多年的職人手藝。(攝影：鄭雅之)

日系極致美食天堂！日本LOPIA超市與現炸板前天婦羅來襲

日系美食愛好者絕對會逛到失心瘋，超市界的王者「LOPIA」強勢進駐，提供高品質和牛與澎湃日系生鮮。「金子半之助」則推出全新型態門市，主打親民百元價位與正統板前服務，顧客能在20席原木座席近距離欣賞現炸手藝，享用紫蘇雞肉與長30公分的招牌穴子魚。

▲日本人氣超市LOPIA將進駐SOGO大巨蛋，並提供升級版逛街體驗。(攝影：鄭雅之)
▲日本人氣超市LOPIA將進駐SOGO大巨蛋，並提供升級版逛街體驗。(攝影：鄭雅之)
▲金子半之助天婦羅海外首店進駐大巨蛋，職人精準控制油溫現炸食材，鎖住鮮味展現正統江戶前板前工藝。
▲金子半之助天婦羅海外首店進駐大巨蛋，職人精準控制油溫現炸食材，鎖住鮮味展現正統江戶前板前工藝。

烤鴨控必吃首間樂天皇朝旗艦店

想要享受精緻大餐的朋友絕對不能錯過7樓的「樂天皇朝 Signature」，品牌耗時研發重磅推出招牌琥珀脆皮烤鴨。主廚師承北京名師，完美融合掛爐與燜爐技法，經過36小時風乾熟成與高溫搶色，呈現皮酥肉嫩的頂級口感，搭配活水海鮮與百坪空間，能一邊品嚐佳餚一邊欣賞夜景。

▲樂天皇朝Signature重磅推出琥珀脆皮烤鴨，嚴選台灣櫻桃鴨經風乾熟成與高溫搶色，呈現皮酥肉嫩極致口感。
▲樂天皇朝Signature重磅推出琥珀脆皮烤鴨，嚴選台灣櫻桃鴨經風乾熟成與高溫搶色，呈現皮酥肉嫩極致口感。
▲樂天皇朝旗艦店進駐遠東Garden City，推出經典八色小籠包與多款中式美饌，打造信義區頂級餐飲體驗。
▲樂天皇朝旗艦店進駐遠東Garden City，推出經典八色小籠包與多款中式美饌，打造信義區頂級餐飲體驗。

異國料理吃到飽聖地！漢來島語與頂級海鮮肉品強勢登場

「遠東Garden City」全方位滿足所有饕客的胃，備受矚目的「漢來島語」吃到飽餐廳重磅登場，提供豪華澎湃的生猛海鮮與頂級螃蟹。喜愛肉食的朋友還能選擇「Roadhouse」的德州鮮切牛排與「SSAM」韓式燒肉，甚至連高端餐飲「The Grill by A CUT」與「名人坊」的粵菜也同步進駐，選擇超級豐富。

▲豪華澎湃的海鮮直接上桌，在SOGO大巨蛋的「漢來島語」能盡情大嗑頂級螃蟹與各式生猛海鮮。(攝影：鄭雅之)
▲豪華澎湃的海鮮直接上桌，在SOGO大巨蛋的「漢來島語」能盡情大嗑頂級螃蟹與各式生猛海鮮。(攝影：鄭雅之)
▲米其林星級粵菜名人坊進駐 SOGO大巨蛋，油亮酥香的經典脆皮烤鴨是老饕不容錯過的極致美味。(攝影：李維唐)
▲米其林星級粵菜名人坊進駐 SOGO大巨蛋，油亮酥香的經典脆皮烤鴨是老饕不容錯過的極致美味。(攝影：李維唐)


SOGO大巨蛋「遠東Garden City」商場棟 試營運資訊

試營運：2026年8月22日

大巨蛋「遠東Garden City」美食 全台首店、台北首間

  • 台灣首店： カステラ本家福砂屋（日本長崎蛋糕名店）、神乃珈琲、法國Amorino的花瓣冰淇淋
  • 台灣首店： 金子板前天婦羅（金子半之助新型態店）
  • 全新品牌： V（Miacucina 旗下，早午餐、咖啡、麵包）
  • 全新品牌： 三麥茶樓（金色三麥大茶主題餐廳）
  • 台北首店： 沁園春（台中米其林必比登推薦）

大巨蛋「遠東Garden City」美食餐廳清單

1. 超市與日式料理

  • 樂比亞 LOPIA 日本超市
  • 開丼 台北大巨蛋店
  • 莞固和食 日本料理
  • 金子板前天婦羅（金子半之助新型態店）
  • 雞湯桑 大巨蛋店
  • COCO壹番屋 台北大巨蛋店（位於 B2）
  • 壽司郎 台北大巨蛋店（位於 B2）

2. 吃到飽餐廳

  • 漢來島語

3. 其他類型餐飲與異國料理

  • V（Miacucina 旗下新品牌，主打早午餐、咖啡、麵包，位於 7 樓）
  • Salt and Stone
  • 名人坊 粵菜餐廳（漢來美食集團）
  • 福園台菜海鮮餐廳（漢來美食集團）
  • 繼光香香雞 台北大巨蛋門市
  • Kuzma cafe 台北大巨蛋店
  • 豆豆里 韓式料理 大巨蛋新店
  • Roadhouse 德州鮮切牛排 台北大巨蛋店
  • 上善豆家-豆腐鍋 大巨蛋店
  • 凱林鐵板燒（位於 B2）
  • 頂鮮 大巨蛋店（御頂國際）
  • 三麥茶樓（金色三麥全新推出，大茶主題餐廳，位於 6 樓）
  • Potato Corner 台北大巨蛋（全球連鎖薯條品牌）
  • SSAM 韓式燒肉專門店-巨蛋店（位於 7 樓）
  • The Grill by A CUT 大巨蛋店（位於 8 樓）
  • 樂天皇朝Signature 大巨蛋店（位於 7 樓）
  • Amber Land 精釀啤酒餐廳
  • 沁園春 遠東 Garden City 店（台中米其林必比登推薦，台北首店）

4. 甜點、烘焙與冰淇淋

  • Aunt Stella 詩特莉
  • gelato pique cafe 日本可麗餅咖啡廳（位於 3 樓）
  • 神乃珈琲 海外首店
  • 桐生日式可麗餅 大巨蛋百貨店
  • 糖村 台北遠東大巨蛋
  • MisterDonut 台北大巨蛋
  • 大巨蛋 ROYCE 巧克力
  • 饅饅好食 甜點專櫃
  • カステラ本家福砂屋（日本長崎蛋糕名店，台灣首店）
  • GODIVA 台北大巨蛋門市
  • 哈根達斯 Haagen-Dazs
  • 法國Amorino的花瓣冰淇淋
  • Purebread &LBC

5. 咖啡與手搖飲

  • COFFEE LOVER's PLANET（日本 UCC 咖啡旗艦店，位於 B1）
  • 天仁茗茶 台北大巨蛋門市（位於 B2）

台北新開店先來吃一波！

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