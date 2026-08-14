SOGO大巨蛋商場8/22試營運！3.8萬坪、500個品牌亮點，41間美食搶先曝光。

編輯 鄭雅之 表示：台北人終於等到SOGO大巨蛋商場棟開幕，超多海外美食進駐好期待啊！

台北人真的久等了，遠東SOGO大巨蛋商場「遠東Garden City」最新B區莫內花園商場棟確定於8月22日展開試營運。全館驚喜集結超過500個品牌，搭配B2約3000坪全台最大美食街同步亮相，不僅是逛街採買的時尚聖地，更是補齊台北東區最後一塊美食版圖的強勢話題新地標。



▲台北人等超久的SOGO大巨蛋商場棟預計將在8/22試營運，打造美食娛樂新地標。



▲夜市王爆紅的「桐生日式可麗餅」強勢進駐SOGO大巨蛋。(攝影：鄭雅之)





夢幻全台首店大集結！長崎蛋糕福砂屋與神乃珈琲重磅登場

甜點控與咖啡迷這次一定要衝，擁有400年歷史的日本名店「福砂屋」首度來台成立實體店，帶來經典底層帶有砂糖顆粒的長崎蛋糕。日本皇室級的「神乃珈琲」也將海外首店獻給大巨蛋，搭配法國「Amorino」的花瓣冰淇淋與韓國「囕盈豚」的韓國燒肉，眾多夢幻全台首店輪番亮相，簡直讓人無法抗拒。



▲日本長崎蛋糕百年名店「福砂屋」首度在台開設實體店，進駐 SOGO大巨蛋 帶來經典底層砂糖顆粒的極致甜點饗宴。(攝影：張人尹)





台北首店精選推薦！台中米其林必比登北上

除了海外名店之外，許多紅遍全台的經典品牌也選在大巨蛋開出台北首店。台中米其林必比登推薦的百年名店「沁園春」首度北上，帶來皮薄多汁的傳統小籠包與江浙點心。知名蔬食品牌「Miacucina」則推出全新品牌「V」，主打高質感早午餐與職人麵包，「金色三麥」更推出「三麥茶樓」主打茶餐點。



▲熱騰騰的皮薄多汁小籠包，現在到SOGO大巨蛋 就能親自體驗「沁園春」傳承多年的職人手藝。(攝影：鄭雅之)





日系極致美食天堂！日本LOPIA超市與現炸板前天婦羅來襲

日系美食愛好者絕對會逛到失心瘋，超市界的王者「LOPIA」強勢進駐，提供高品質和牛與澎湃日系生鮮。「金子半之助」則推出全新型態門市，主打親民百元價位與正統板前服務，顧客能在20席原木座席近距離欣賞現炸手藝，享用紫蘇雞肉與長30公分的招牌穴子魚。



▲日本人氣超市LOPIA將進駐SOGO大巨蛋，並提供升級版逛街體驗。(攝影：鄭雅之)

▲金子半之助天婦羅海外首店進駐大巨蛋，職人精準控制油溫現炸食材，鎖住鮮味展現正統江戶前板前工藝。





烤鴨控必吃首間樂天皇朝旗艦店

想要享受精緻大餐的朋友絕對不能錯過7樓的「樂天皇朝 Signature」，品牌耗時研發重磅推出招牌琥珀脆皮烤鴨。主廚師承北京名師，完美融合掛爐與燜爐技法，經過36小時風乾熟成與高溫搶色，呈現皮酥肉嫩的頂級口感，搭配活水海鮮與百坪空間，能一邊品嚐佳餚一邊欣賞夜景。



▲樂天皇朝Signature重磅推出琥珀脆皮烤鴨，嚴選台灣櫻桃鴨經風乾熟成與高溫搶色，呈現皮酥肉嫩極致口感。

▲樂天皇朝旗艦店進駐遠東Garden City，推出經典八色小籠包與多款中式美饌，打造信義區頂級餐飲體驗。





異國料理吃到飽聖地！漢來島語與頂級海鮮肉品強勢登場

「遠東Garden City」全方位滿足所有饕客的胃，備受矚目的「漢來島語」吃到飽餐廳重磅登場，提供豪華澎湃的生猛海鮮與頂級螃蟹。喜愛肉食的朋友還能選擇「Roadhouse」的德州鮮切牛排與「SSAM」韓式燒肉，甚至連高端餐飲「The Grill by A CUT」與「名人坊」的粵菜也同步進駐，選擇超級豐富。



▲豪華澎湃的海鮮直接上桌，在SOGO大巨蛋的「漢來島語」能盡情大嗑頂級螃蟹與各式生猛海鮮。(攝影：鄭雅之)

▲米其林星級粵菜名人坊進駐 SOGO大巨蛋，油亮酥香的經典脆皮烤鴨是老饕不容錯過的極致美味。(攝影：李維唐)





SOGO大巨蛋「遠東Garden City」商場棟 試營運資訊

試營運：2026年8月22日





大巨蛋「遠東Garden City」美食 全台首店、台北首間

台灣首店： カステラ本家福砂屋（日本長崎蛋糕名店）、神乃珈琲、法國Amorino的花瓣冰淇淋

台灣首店： 金子板前天婦羅（金子半之助新型態店）

全新品牌： V（Miacucina 旗下，早午餐、咖啡、麵包）

全新品牌： 三麥茶樓（金色三麥大茶主題餐廳）

台北首店： 沁園春（台中米其林必比登推薦）





大巨蛋「遠東Garden City」美食餐廳清單

1. 超市與日式料理

樂比亞 LOPIA 日本超市

開丼 台北大巨蛋店

莞固和食 日本料理

金子板前天婦羅（金子半之助新型態店）

雞湯桑 大巨蛋店

COCO壹番屋 台北大巨蛋店（位於 B2）

壽司郎 台北大巨蛋店（位於 B2）





2. 吃到飽餐廳

漢來島語

3. 其他類型餐飲與異國料理

V（Miacucina 旗下新品牌，主打早午餐、咖啡、麵包，位於 7 樓）

Salt and Stone

名人坊 粵菜餐廳（漢來美食集團）

福園台菜海鮮餐廳（漢來美食集團）

繼光香香雞 台北大巨蛋門市

Kuzma cafe 台北大巨蛋店

豆豆里 韓式料理 大巨蛋新店

Roadhouse 德州鮮切牛排 台北大巨蛋店

上善豆家-豆腐鍋 大巨蛋店

凱林鐵板燒（位於 B2）

頂鮮 大巨蛋店（御頂國際）

三麥茶樓（金色三麥全新推出，大茶主題餐廳，位於 6 樓）

Potato Corner 台北大巨蛋（全球連鎖薯條品牌）

SSAM 韓式燒肉專門店-巨蛋店（位於 7 樓）

The Grill by A CUT 大巨蛋店（位於 8 樓）

樂天皇朝Signature 大巨蛋店（位於 7 樓）

Amber Land 精釀啤酒餐廳

沁園春 遠東 Garden City 店（台中米其林必比登推薦，台北首店）





4. 甜點、烘焙與冰淇淋

Aunt Stella 詩特莉

gelato pique cafe 日本可麗餅咖啡廳（位於 3 樓）

神乃珈琲 海外首店

桐生日式可麗餅 大巨蛋百貨店

糖村 台北遠東大巨蛋

MisterDonut 台北大巨蛋

大巨蛋 ROYCE 巧克力

饅饅好食 甜點專櫃

カステラ本家福砂屋（日本長崎蛋糕名店，台灣首店）

GODIVA 台北大巨蛋門市

哈根達斯 Haagen-Dazs

法國Amorino的花瓣冰淇淋

Purebread &LBC





5. 咖啡與手搖飲

COFFEE LOVER's PLANET（日本 UCC 咖啡旗艦店，位於 B1）

天仁茗茶 台北大巨蛋門市（位於 B2）





台北新開店先來吃一波！

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