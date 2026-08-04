信義區上班族快衝！日本人氣燒肉丼山牛將2號店進駐統一時代，限時2天滿300送300元。

日本人氣燒肉丼山牛將台灣2號店進駐統一時代百貨台北店B2，推出全重箱系列與滿300送300元優惠。資深編輯李維唐表示，高CP值原肉炭烤加上百貨商圈地利加持，將迅速成為信義區上班族午餐首選。

來自日本東京的人氣燒肉丼專門店山牛將，隸屬於丸亀製麵母公司東利多控股，品牌主打原肉炭烤的豐盛美味，讓饕客在享受大口吃肉的同時也能感受幸福食刻。繼首店登台引發關注後，山牛將宣布台灣2號店將於2026年8月7日正式進駐統一時代百貨台北店B2，讓台北信義區的商圈上班族與美食愛好者，能輕鬆品嚐到最道地的日式炭香饗宴。品牌為了歡慶台北新門市盛大登場，特別規劃了開幕首2日的限時重磅回饋活動，邀請大家一同前來體驗原肉現烤的銷魂風味。

▲選用稀少嫩肩板腱肉經舒肥醃製後強火炭烤，推出老饕必吃的炭燒板腱重。圖／山牛將提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲山牛將全新推出日式重箱盛裝的燒肉重系列，多款現烤主餐滿足肉食族需求。圖／山牛將提供；窩客島編輯李維唐整理

8月7日限時2天開幕優惠，滿300元送300元主餐折價券開搶

為慶祝台灣2號店進駐統一時代百貨台北店，山牛將祭出極具吸引力的限時折扣。凡於2026年8月7日至8月8日開幕期間前來消費，只要加入山牛將LINE官方帳號，且每日前50名單筆消費滿300元者，即可獲得3張100元主餐折價券，總價值達300元。每日限量50名，送完為止。這項優惠活動讓饕客們在開幕當天大啖香噴噴的炭火燒肉之餘，還能為下一次的用餐省下荷包。

▲炭燒野菜燒肉重搭配豐富旬味蔬菜與現烤肉片，推薦給偏愛多吃蔬菜的顧客。圖／山牛將提供；窩客島編輯李維唐整理



日式漆器風格燒肉重系列登場，舒肥板腱肉與串燒鳥多樣化選擇

配合台灣2號店開幕，山牛將特別推出全新的燒肉重系列。這款新品採用類似日式傳統漆器重箱盛裝，將炭火現烤的美味肉品豪邁鋪滿在熱騰騰的白飯上，呈現出視覺與味覺的雙重享受。餐點售價最低只要179元起，除了經典的牛五花與豬五花之外，更特別選用每頭牛僅約2公斤的嫩肩板腱肉，經由舒肥醃製後再進行強火炭烤，完美鎖住原肉鮮甜肉汁，推出炭燒板腱重，成為肉食控不可錯過的夢幻逸品。



針對喜愛多重口感的饕客，菜單亦備妥多樣化餐點組合，包括原味炭燒豚重179元起，蔥塩炭燒重與炭燒雙拼重189元起，炭燒野菜燒肉重及溫玉炭燒重199元起，特製燒鳥重209元，炭燒板腱重239元，以及肉量加倍的炭燒倍盛重279元起。其中特製燒鳥重提供醬燒與塩燒兩種料理工法，將鮮嫩雞肉串以炭火烘烤出鹹香多汁的風味。部分餐點更可加價60元升級為大份量，滿足不同食量讀者的餐飲需求。

▲特製燒鳥重提供醬燒與塩燒兩種工法，展現炭火加持後的鹹香多汁雞肉。圖／山牛將提供；窩客島編輯李維唐整理

▲一次品嚐牛五花與豬五花雙重風味，炭燒雙拼重帶來豐富多層次口感。圖／山牛將提供；窩客島編輯李維唐整理

堅持原塊牛肉強火炭烤，搭配特製醬汁與香Q白飯的美味堅持

山牛將能在日本與台灣建立極佳口碑，核心在於對食材與烹調細節的嚴格把關。品牌堅持使用原塊牛肉，絕不使用重組肉，並透過強火結合木炭快速炙烤的技術，瞬間鎖住肉汁並注入迷人的炭火燻香，創造出外香內嫩且鮮嫩多汁的招牌燒肉。當現烤肉片鋪在香Q飽滿的米飯上，再淋上品牌獨門特製醬汁，每一口都能品嚐到濃郁香氣與飽足感。



山牛將台灣2號店選址於台北市信義區忠孝東路五段8號B2統一時代百貨台北店，於2026年8月7日盛大開幕。無論是喜愛炭香燒肉的資深饕客，或是尋找信義區美食的上班族，不妨把握開幕優惠期間前往品嚐，感受來自東京原汁原味的燒肉魅力。

▲山牛將台灣2號店進駐統一時代百貨台北店B2，多款日式重箱燒肉重熱烈登場。圖／山牛將提供；窩客島編輯李維唐整理

山牛將2號店開幕限時滿額送折價券優惠

活動時間：2026年8月7日至2026年8月8日

活動內容：活動期間單筆消費滿300元並加入山牛將LINE官方帳號，每日前50名加碼送3張100元主餐折價券（總價值300元，數量有限送完為止）。

山牛將 新光小北門店（台灣2號店）

店家地址：110臺北市信義區興雅里忠孝東路五段8號（統一時代百貨台北店B2）

官方粉絲團：https://www.facebook.com/profile.php?id=61574182766476

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