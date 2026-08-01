全球最難預約「鮨さいとう」首度訪台！首席弟子石川寛登台重現日本頂級板前料理。

如果說東京壽司界有一份所有饕客都知道，卻未必有機會親身體驗的名單，「鮨さいとう (Sushi Saito)」絕對是位列第一。創立於2007年東京六本木的鮨さいとう，由店主齋藤孝司創立，是日本最具代表性的江戶前壽司名店之一。開業短短數年間，便於《東京米其林指南》晉升三星，並自2010年起連續十年榮獲米其林三星，成為東京高端壽司文化的重要代表。除了米其林肯定之外，鮨さいとう亦八度榮獲日本最大美食評價網站 Tabelog Gold Award，三度入選壽司百名店，多年來始終受到日本與世界各地饕客推崇，被譽為全球最難預約的壽司店。自2020年起，鮨さいとう改採完全熟客介紹制，不再接受一般顧客預約，也因此退出《米其林指南》評選。這項決定不但沒有降低餐廳聲望，反而讓預約門檻進一步提高。多年來，鮨さいとう極少參與海外客座活動，更鮮少將完整的江戶前壽司體系帶離東京。2026年夏天，這間日本壽司界的傳奇名店，將首度來到台灣。

▲「鮨金子」主廚金子司（Tsukasa Kaneko）專注於正統江戶前壽司料理精神。圖／富錦樹集團提供；窩客島編輯李維唐整理



首席弟子石川寛親赴板前，嚴格重現東京本店壽司體系

8月10日至12日，鮨さいとう將於富錦樹集團旗下板前壽司品牌「鮨金子」舉辦限定客座餐會，共規劃七個餐期，每場僅十席，全數採邀請制，不對外公開販售。此次來台，將由鮨さいとう核心職人、首席弟子石川寛親自主理板前。石川寛21歲離開家鄉前往東京，懷抱著進入日本頂級壽司名店修業的目標，加入鮨さいとう，多年來持續於本店鑽研江戶前壽司技藝，現已成為店內最重要的核心職人之一，以穩定細膩的握壽司節奏與精準的板前表現，深受日本與海外饕客肯定。此次客座，石川寛將完整延續鮨さいとう多年建立的料理體系，從魚料選擇、醋飯溫度、板前節奏，到每一道料理的安排，皆依循東京本店的精神與標準，希望讓台灣賓客在台北，也能體驗最接近日本本店的江戶前壽司。

▲首席弟子石川寛專注捏製壽司，重現東京本店極致的江戶前壽司體系。圖／富錦樹集團提供；窩客島編輯李維唐整理

職人精神碰撞正統江戶前，富錦樹鮨金子展現深厚合作緣分

這次選擇與富錦樹集團旗下鮨金子共同舉辦限定餐會，並非一次單純的海外客座，而是建立在雙方對江戶前壽司的共同理解與難能可貴的緣分。由富錦樹集團與主廚金子司共同打造的鮨金子，以正統江戶前壽司為核心，從醋飯、熟成、魚料處理，到板前節奏與細節，皆圍繞其流派展開。餐廳僅設十席板前，目的在於讓料理維持最佳狀態，也讓職人能將全部心力投注於每一次出餐之中，將最純粹的料理精神完整呈現。這場合作更是鮨さいとう對鮨金子的認同，並由首席弟子石川寛親自來台，將東京本店所傳承的江戶前壽司精神帶到台灣，完成這場相當難得的一期一會。

跨國空間設計語彙重逢，千年台灣檜木打造頂級板前藝術

值得一提的是，鮨金子的空間，同樣與鮨さいとう有著另一層巧妙的連結。餐廳由日本設計師入門潤三操刀設計，這也是他在台灣的首件作品，而入門潤三，同時也是東京鮨さいとう本店長年合作的空間設計師。鮨金子店內最具代表性的板前，選用樹齡約1500年的台灣檜木打造，全長7.2公尺，完整保留原木紋理與天然香氣。從東京到台北，同一位設計師、相同的板前思維，讓兩間餐廳除了料理之外，也在空間之中建立起共同語言。對鮨金子而言，這場合作是一場江戶前壽司文化的交流，對台灣饕客而言，則是一次千載難逢近距離感受東京傳奇名店風貌的機會。

▲「鮨さいとう」核心職人、首席弟子石川寛將親自來台主持限定客座餐會。圖／富錦樹集團提供；窩客島編輯李維唐整理







鮨さいとう (Sushi Saito) 限定客座餐會

活動時間：

2026年8月10日（12:00 / 17:00 / 20:00）

2026年8月11日（12:00 / 17:00 / 20:00）

2026年8月12日（12:00）

活動內容： 由東京壽司名店「鮨さいとう」首席弟子石川寛親自來台主持板前，完整傳承東京本店的魚料選擇、醋飯溫度與板前節奏，呈現正統江戶前壽司風味。共規劃七個餐期，每場僅十席。

訂位說明： 本次【鮨さいとう】限定客座餐會全數採邀請制，不對外公開販售。平時餐廳消費板前與個室套餐為NT$6,500+10%，採全預約制。









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