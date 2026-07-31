貓咪大戰爭華山快閃店！華山限定貓咪戰隊周邊玩偶先搶，巨大貓罐頭打卡送小物。

貓咪大戰爭華山快閃店！必搶會場限定貓咪戰隊玩偶、台灣獨家貓咪周邊，編輯鄭亦庭表示：華山快閃店貓咪打卡點也超好拍。
華山貓咪大戰爭快閃店來了！超人氣日本手遊《貓咪大戰爭》為感謝玩家13年來的支持，特別在華山紅磚區推出「貓咪夏日慶典」期間限定快閃店活動，現場重現貓咪世界觀，不只貓咪軍團在門口迎接，更有貓咪戰隊、貓罐頭拍照打卡點，同時帶來台灣限定貓咪戰隊周邊、快閃店限定周邊等，完成拍照打卡、滿額還送你貓咪戰隊圓扇、貓咪透卡，即日起至8/3玩家們快衝華山快閃店。
華山貓咪大戰爭快閃店打卡點華山貓咪大戰爭快閃店入口以貓咪戰隊拱門、各種貓咪角色通道迎接大家，讓你秒踏入遊戲貓咪世界，進入店中首先能近距離與貓咪戰隊合照，一旁有巨大貓罐頭拍照點，大家可以站進貓罐頭拍照，只要現場拍照打卡，就能兌換貓咪戰隊圓扇；有預約合照場次者還能親眼見到貓咪本身，現場更設置「貓咪運籤」互動區，抽出的不是運籤，而是貓咪送你的話語。
華山貓咪大戰爭快閃店必買會場限定貓咪周邊、台灣限定周邊華山貓咪大戰爭快閃店推出13週年展場限定商品，必收日本人氣第一的貓咪戰隊絨毛玩偶，還有貓咪戰隊橡膠鑰匙圈、貓咪戰隊橡壓克力立牌、收納包、小方巾與白色T恤，來華山快閃店不要猶豫直接買，也不能錯過台灣限定獨家周邊，包含貓咪戰隊資料夾、黑白托特包、徽章盲抽，除了限定商品現場也集結熊熊貓咪、橡皮貓、坦克貓、惡心貓與上班族貓等超人氣貓咪絨毛玩偶，讓粉絲一次帶回家收藏。
華山貓咪大戰爭快閃店會場限定優惠、滿額贈只要有在華山貓咪大戰爭快閃店消費，即可以299元加價購超古代勇者系列鑰匙圈，會場更推出限定優惠能把60公分貓罐頭絨毛抱枕、100公分超長坦克貓抱枕，以會場價優惠帶走，現場設有每日限量300名的「一抽圓夢轉蛋機」，達到滿額門檻就能參加，有機會轉中戰鬥貓絨毛吊飾、熊熊貓咪娃娃等，消費滿600元還能免費獲得精美貓咪透卡。
華山貓咪大戰爭快閃店 貓咪夏日慶典快閃地點： 華山1914文創園區 西二館(台北市中正區八德路一段1號)
快閃日期：7/30(四)～ 8/3(一)
營業時間：11:00～18:30(8/3營業至16:30)
※8/1和8/2的10:00～10:55有貓咪拍照派對的特別專場喔。
貓咪夏日慶典 參加方式本活動為全時段免費入場，全數採以ACCUPASS預約，現場不開放候補排隊。
預約網址：https://www.accupass.com/go/nyanko_in_TAIWAN
注意事項：
- 需要註冊ACCUPASS帳號才能預約，活動期間每人僅限預約一個梯次。
- 12歲以下須家長或監護人預約及陪同入場。
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