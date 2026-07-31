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貓咪大戰爭華山快閃店！華山限定貓咪戰隊周邊玩偶先搶，巨大貓罐頭打卡送小物。

貓咪大戰爭華山華山快閃店貓咪大戰爭快閃店
2026-07-31 17:40文字：編輯 鄭亦庭 攝影：編輯 鄭亦庭
編輯 鄭亦庭

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貓咪大戰爭華山快閃店！必搶會場限定貓咪戰隊玩偶、台灣獨家貓咪周邊，編輯鄭亦庭表示：華山快閃店貓咪打卡點也超好拍。

華山貓咪大戰爭快閃店來了！超人氣日本手遊《貓咪大戰爭》為感謝玩家13年來的支持，特別在華山紅磚區推出「貓咪夏日慶典」期間限定快閃店活動，現場重現貓咪世界觀，不只貓咪軍團在門口迎接，更有貓咪戰隊、貓罐頭拍照打卡點，同時帶來台灣限定貓咪戰隊周邊、快閃店限定周邊等，完成拍照打卡、滿額還送你貓咪戰隊圓扇、貓咪透卡，即日起至8/3玩家們快衝華山快閃店。

▲華山貓咪大戰爭快閃店！貓咪夏日慶典即日起至8/3，台灣限定貓咪周邊、超萌貓咪打卡點一次看。(攝影：鄭亦庭)
▲華山貓咪大戰爭快閃店！貓咪夏日慶典即日起至8/3，台灣限定貓咪周邊、超萌貓咪打卡點一次看。(攝影：鄭亦庭)
▲華山貓咪大戰爭快閃店亮點！必拍巨大貓罐頭打卡點，以及有會場限定優惠的100公分超長坦克貓抱枕。(攝影：鄭亦庭)
▲華山貓咪大戰爭快閃店亮點！必拍巨大貓罐頭打卡點，以及有會場限定優惠的100公分超長坦克貓抱枕。(攝影：鄭亦庭)

華山貓咪大戰爭快閃店打卡點

華山貓咪大戰爭快閃店入口以貓咪戰隊拱門、各種貓咪角色通道迎接大家，讓你秒踏入遊戲貓咪世界，進入店中首先能近距離與貓咪戰隊合照，一旁有巨大貓罐頭拍照點，大家可以站進貓罐頭拍照，只要現場拍照打卡，就能兌換貓咪戰隊圓扇；有預約合照場次者還能親眼見到貓咪本身，現場更設置「貓咪運籤」互動區，抽出的不是運籤，而是貓咪送你的話語。
▲華山貓咪大戰爭快閃店入口處以「百貓齊放」，各種貓咪角色迎接大家進入快閃店。(攝影：鄭亦庭)
▲華山貓咪大戰爭快閃店入口處以「百貓齊放」，各種貓咪角色迎接大家進入快閃店。(攝影：鄭亦庭)

華山貓咪大戰爭快閃店必買會場限定貓咪周邊、台灣限定周邊

華山貓咪大戰爭快閃店推出13週年展場限定商品，必收日本人氣第一的貓咪戰隊絨毛玩偶，還有貓咪戰隊橡膠鑰匙圈、貓咪戰隊橡壓克力立牌、收納包、小方巾與白色T恤，來華山快閃店不要猶豫直接買，也不能錯過台灣限定獨家周邊，包含貓咪戰隊資料夾、黑白托特包、徽章盲抽，除了限定商品現場也集結熊熊貓咪、橡皮貓、坦克貓、惡心貓與上班族貓等超人氣貓咪絨毛玩偶，讓粉絲一次帶回家收藏。
▲華山貓咪大戰爭快閃店必買！會場限定貓咪戰隊絨毛玩偶，也是日本人氣第一。(攝影：鄭亦庭)
▲華山貓咪大戰爭快閃店必買！會場限定貓咪戰隊絨毛玩偶，也是日本人氣第一。(攝影：鄭亦庭)

華山貓咪大戰爭快閃店會場限定優惠、滿額贈

只要有在華山貓咪大戰爭快閃店消費，即可以299元加價購超古代勇者系列鑰匙圈，會場更推出限定優惠能把60公分貓罐頭絨毛抱枕、100公分超長坦克貓抱枕，以會場價優惠帶走，現場設有每日限量300名的「一抽圓夢轉蛋機」，達到滿額門檻就能參加，有機會轉中戰鬥貓絨毛吊飾、熊熊貓咪娃娃等，消費滿600元還能免費獲得精美貓咪透卡。
▲華山貓咪大戰爭快閃店會場限定優惠！60公分貓罐頭絨毛抱枕、100公分超長坦克貓抱枕。(攝影：鄭亦庭)
▲華山貓咪大戰爭快閃店會場限定優惠！60公分貓罐頭絨毛抱枕、100公分超長坦克貓抱枕。(攝影：鄭亦庭)
▲華山貓咪大戰爭快閃店滿額可以玩「一抽圓夢轉蛋機」，有機會帶走戰鬥貓絨毛吊飾、熊熊貓咪娃娃等獎項。(攝影：鄭亦庭)
▲華山貓咪大戰爭快閃店滿額可以玩「一抽圓夢轉蛋機」，有機會帶走戰鬥貓絨毛吊飾、熊熊貓咪娃娃等獎項。(攝影：鄭亦庭)

華山貓咪大戰爭快閃店 貓咪夏日慶典

快閃地點： 華山1914文創園區 西二館(台北市中正區八德路一段1號)
快閃日期：7/30(四)～ 8/3(一)
營業時間：11:00～18:30(8/3營業至16:30)
※8/1和8/2的10:00～10:55有貓咪拍照派對的特別專場喔。

貓咪夏日慶典 參加方式

本活動為全時段免費入場，全數採以ACCUPASS預約，現場不開放候補排隊。
預約網址：https://www.accupass.com/go/nyanko_in_TAIWAN

注意事項：

  • 需要註冊ACCUPASS帳號才能預約，活動期間每人僅限預約一個梯次。
  • 12歲以下須家長或監護人預約及陪同入場。

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更多 貓咪大戰爭華山快閃店 貓咪夏日慶典 照片：

▲華山貓咪大戰爭快閃店重現貓咪大戰爭遊戲世界，完成打卡或滿額任務還能獲得貓咪戰隊圓扇、貓咪透卡。(攝影：鄭亦庭)
▲華山貓咪大戰爭快閃店重現貓咪大戰爭遊戲世界，完成打卡或滿額任務還能獲得貓咪戰隊圓扇、貓咪透卡。(攝影：鄭亦庭)
▲華山貓咪大戰爭快閃店打卡點！巨大貓咪打卡點讓大家可以近距離拍照打卡。(攝影：鄭亦庭)
▲華山貓咪大戰爭快閃店打卡點！巨大貓咪打卡點讓大家可以近距離拍照打卡。(攝影：鄭亦庭)
▲華山貓咪大戰爭快閃店必買周邊！華山快閃店會場限定貓咪戰隊橡膠鑰匙圈。(攝影：鄭亦庭)
▲華山貓咪大戰爭快閃店必買周邊！華山快閃店會場限定貓咪戰隊橡膠鑰匙圈。(攝影：鄭亦庭)
▲華山貓咪大戰爭快閃店必買！華山快閃店會場限定貓咪戰隊收納包。(攝影：鄭亦庭)
▲華山貓咪大戰爭快閃店必買！華山快閃店會場限定貓咪戰隊收納包。(攝影：鄭亦庭)
▲華山貓咪大戰爭快閃店也販賣多款貓咪絨毛玩偶，讓粉絲通通帶回家。(攝影：鄭亦庭)
▲華山貓咪大戰爭快閃店也販賣多款貓咪絨毛玩偶，讓粉絲通通帶回家。(攝影：鄭亦庭)
▲華山貓咪大戰爭快閃店設置「貓咪運籤」互動體驗區，以及打卡禮貓咪戰隊圓扇。(攝影：鄭亦庭)
▲華山貓咪大戰爭快閃店設置「貓咪運籤」互動體驗區，以及打卡禮貓咪戰隊圓扇。(攝影：鄭亦庭)

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