走進真人版芭比盒！Malibu Barbie Café重現1970年代復古加州海灘，粉色打卡點、主題餐點超欠吃。

全部都是粉色的芭比咖啡廳太美啦！編輯王瀅瀅表示，還能走進芭比盒拍照根本圓了粉絲的夢！

自芭比問世以來，這股粉紅風潮始終歷久不衰，如今這場夢幻冒險更從玩具盒直接延伸至現實生活中。由Mattel與Bucket Listers聯手打造的Malibu Barbie Café，將經典的1970年代加州馬里布海灘搬進室內，整間店鋪化身為充滿陽光與復古氣息的粉紅海灘。不論你是從小看著芭比長大的資深粉絲，還是熱愛打卡拍照的生活家，踏入這裡的瞬間都能瞬間激發藏在心中的少女心。



▲芭比風潮歷久不衰，Malibu Barbie Café將夢幻的復古海灘情調浪漫還原。

真人大小芭比盒拍到飽！《廚神當道》主廚操刀主題餐點

走進這座粉紅夢境，眼前的場景絕對讓人快門按個不停。全店嚴選鮮豔的芭比粉紅色調，搭配海浪拱門、衝浪板造景以及救生員椅，營造出濃濃的西海岸假期氛圍。其中最令女孩們瘋狂的，莫過於現場設置的真人大小芭比盒，讓人能直接化身為盒中的主角拍照留念。

▲不論是否為芭比迷，踏入這座充滿加州陽光的粉紅空間都能瞬間被療癒。

除了極致的視覺享受，餐點設計同樣不馬虎，特別邀來《MasterChef》決賽選手Becky Brown親自操刀，推出太平洋天堂鬆餅、西海岸浪潮沙拉與美式炸雞柳等經典美式美食，現場甚至還提供裝飾杯子蛋糕與聖代的DIY體驗。部分巡迴站點更設有復古溜冰場，只需小額捐贈就能在場內滑行，結合歡樂音樂與官方獨家周邊，帶來滿滿的生活儀式感。

▲由星級主廚研發的美式餐點兼具視覺與美味，讓人在極致粉紅氛圍中享受悠閒時光。

從紐約巡迴到墨爾本！90分鐘沉浸式體驗粉絲搶預約

這間充滿話題的快閃咖啡廳採巡迴經營模式，每份門票包含90分鐘用餐時間與餐飲折抵額度。從最初的紐約曼哈頓下城、芝加哥West Loop與邁阿密Wynwood，一路造訪明尼阿波利斯、奧斯汀與休士頓等地，近期更跨出北美，進駐拉斯維加斯AREA15沉浸式園區以及澳洲墨爾本Chadstone，持續在世界各地掀起粉紅熱潮。看著這些美照與豐富的體驗內容，是不是也讓你心動不已呢？如果有機會造訪這些城市，不妨安排一趟夢幻之約，親身感受這份風靡全球的粉紅魅力吧！

▲店內設置多處夢幻造景，其中真人大小的芭比盒更是每位訪客必拍的熱門打卡點。

▲快閃店目前落腳波士頓，再次引爆全球粉絲的預約朝聖熱潮。

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