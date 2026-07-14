三麗鷗體驗型主題展明天新宿登場，11大沉浸式主題展、限定周邊商品， 帶你走入三麗鷗明星們的夢幻飯店。

三麗鷗在韓國造成熱潮的體驗展覽搬到東京新宿，7/15就要開幕，粉絲可以走進三麗鷗明星們夠想出的夢幻飯店，重點活動規劃的跟入住飯店流程一樣，先報到、領門卡，然後走過迎賓大廳就能進入11個各不相同的房間，正式進入三麗鷗的世界。
三麗鷗全新概念體驗型展覽Sanrio Characters Exhibition Hotel Floria Tokyo於7月15日至2027年5月31日在新宿一級娛樂地標「東急歌舞伎町塔」展開為期近一年的超大型奢華企劃，讓粉絲們可以親身走進三麗鷗明星們構想中的夢幻飯店。
辦理入住！夢幻主題展廳與擬真星級全景沉浸體驗
在韓國掀起熱潮的體驗型展覽「Hotel Floria Tokyo」，這次首度登陸日本。整個展覽以三麗鷗角色們心中的「夢幻飯店」為主題，觀展者能像入住真正的飯店一樣完成報到手續、領取房卡，接著彷彿在飯店裡漫遊般，一路探索各個展示空間。會場將三麗鷗角色們可愛的氛圍，與沉穩雅致的視覺設計巧妙融合，透過角色主題裝飾與各種互動裝置，讓訪客能盡情拍照打卡、穿梭在一個個房間之中。
11個風格迥異的主題空間美照拍不停
整趟房間巡禮從飯店外觀開始，穿過由三麗鷗角色們迎賓的粉色大廳入口後，會依序看到閃耀的花園、灑滿光線的宴會廳等空間，彷彿真的走進了飯店內部。再往裡走，還能看到以角色們喜愛的物品妝點而成的客房。整體共規劃了11個主題空間，讓人徹底沉浸在「入住夢幻飯店」的氛圍之中。
Hotel Floria奢華飯店限定周邊大公開
現場販售的原創限定周邊也絕對不能錯過，包括將美樂蒂與酷洛米打造成「Hotel Floria」造型的玩偶、可掛在包包上的玩偶吊飾、正反面印有不同角色圖案的團扇，以及鑰匙造型的金屬鑰匙圈等豐富商品。此外還有充滿旅行氣息的行李吊牌、隨觀看角度呈現不同表情的變幻磁鐵，以及能享受各角色專屬香氣的紙質香氛片等多種商品登場。如果前往朝聖，不妨順手帶一份紀念周邊回家吧。
活動資訊
活動名稱：Sanrio characters Exhibition Hotel Floria Tokyo
活動期間：2026年7月15日～2027年5月31日
地址：東急歌舞伎町タワー 4F（東京都新宿区歌舞伎町1-29-1）
時間：10：00～20：00 （最終入場19：30）
門票：
・平日 一般・大學生 2,400日圓、國高中生 1,600日圓、小孩 1,000日圓
・例假日 一般・大學生 2,600日圓、大學生 1,800日圓、大學生 1,200日圓
※小孩：4歲~12歲・國小生
暑假滿滿的可愛角色在日本處處可見
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