三麗鷗體驗型主題展明天新宿登場，11大沉浸式主題展、限定周邊商品， 帶你走入三麗鷗明星們的夢幻飯店。

三麗鷗在韓國造成熱潮的體驗展覽搬到東京新宿，7/15就要開幕，粉絲可以走進三麗鷗明星們夠想出的夢幻飯店，重點活動規劃的跟入住飯店流程一樣，先報到、領門卡，然後走過迎賓大廳就能進入11個各不相同的房間，正式進入三麗鷗的世界。

三麗鷗全新概念體驗型展覽Sanrio Characters Exhibition Hotel Floria Tokyo於7月15日至2027年5月31日在新宿一級娛樂地標「東急歌舞伎町塔」展開為期近一年的超大型奢華企劃，讓粉絲們可以親身走進三麗鷗明星們構想中的夢幻飯店。

辦理入住！夢幻主題展廳與擬真星級全景沉浸體驗

在韓國掀起熱潮的體驗型展覽「Hotel Floria Tokyo」，這次首度登陸日本。整個展覽以三麗鷗角色們心中的「夢幻飯店」為主題，觀展者能像入住真正的飯店一樣完成報到手續、領取房卡，接著彷彿在飯店裡漫遊般，一路探索各個展示空間。會場將三麗鷗角色們可愛的氛圍，與沉穩雅致的視覺設計巧妙融合，透過角色主題裝飾與各種互動裝置，讓訪客能盡情拍照打卡、穿梭在一個個房間之中。



▲整個展覽以三麗鷗角色們心中的「夢幻飯店」為主題，觀展者能像入住真正的飯店一樣完成報到手續、領取房卡，接著彷彿在飯店裡漫遊。





11個風格迥異的主題空間美照拍不停

整趟房間巡禮從飯店外觀開始，穿過由三麗鷗角色們迎賓的粉色大廳入口後，會依序看到閃耀的花園、灑滿光線的宴會廳等空間，彷彿真的走進了飯店內部。再往裡走，還能看到以角色們喜愛的物品妝點而成的客房。整體共規劃了11個主題空間，讓人徹底沉浸在「入住夢幻飯店」的氛圍之中。



▲穿過由三麗鷗角色們迎賓的粉色大廳入口後，會依序看到閃耀的花園、灑滿光線的宴會廳等空間。



▲逼真的Check In櫃檯，粉嫩的門卡入手就能儘速夢幻三麗鷗世界。



每間客房都依角色量身打造出不同主題：美樂蒂的房間以粉色為基調，營造出如童話故事般的夢幻氛圍；Hello Kitty的房間則從玫瑰與鋼琴旋律汲取靈感，打造浪漫氣息。此外，布丁狗、大耳狗喜聞等角色也會分別登場。除了客房之外，會場內鋪設真沙打造的粉色沙灘同樣值得關注，訪客可以與坐在沙灘上的帕恰狗、Hello Kitty一同拍下彷彿置身海邊的紀念照。



▲每間客房都依角色量身打造出不同主題。



▲訪客可以與坐在沙灘上的帕恰狗、Hello Kitty一同拍下彷彿置身海邊的紀念照。





Hotel Floria奢華飯店限定周邊大公開

現場販售的原創限定周邊也絕對不能錯過，包括將美樂蒂與酷洛米打造成「Hotel Floria」造型的玩偶、可掛在包包上的玩偶吊飾、正反面印有不同角色圖案的團扇，以及鑰匙造型的金屬鑰匙圈等豐富商品。此外還有充滿旅行氣息的行李吊牌、隨觀看角度呈現不同表情的變幻磁鐵，以及能享受各角色專屬香氣的紙質香氛片等多種商品登場。如果前往朝聖，不妨順手帶一份紀念周邊回家吧。

▲現場販售的原創限定周邊也絕對不能錯過。



▲美樂蒂與酷洛米打造成可掛在包包上的玩偶吊飾非常受歡迎。



▲三麗鷗人氣角色的金屬鑰匙圈看得出做工非常精緻。





活動資訊

活動名稱：Sanrio characters Exhibition Hotel Floria Tokyo

活動期間：2026年7月15日～2027年5月31日

地址：東急歌舞伎町タワー 4F（東京都新宿区歌舞伎町1-29-1）

時間：10：00～20：00 （最終入場19：30）

門票：

・平日 一般・大學生 2,400日圓、國高中生 1,600日圓、小孩 1,000日圓

・例假日 一般・大學生 2,600日圓、大學生 1,800日圓、大學生 1,200日圓

※小孩：4歲~12歲・國小生





暑假滿滿的可愛角色在日本處處可見

推薦閱讀：池袋太陽城拉拉熊高空特展！東京最新打卡點，限定貓咪甜點與高空拍照全攻略。

推薦閱讀：日本玩具大廠推出原子小金剛掌上型扭蛋！全4款精緻造型，復古紅色靴子質感滿分。

推薦閱讀：布丁狗30週年限定公仔預購開跑！紀伊國屋獨家活動與巨大布丁狗見面。