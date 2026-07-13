日本玩具大廠推出原子小金剛掌上型扭蛋！全4款精緻造型，復古紅色靴子質感滿分。

經典動漫原子小金剛即將於2026年7月中旬推出全新掌上型公仔，引起台日兩地收藏家高度關注。資深編輯李維唐表示，這類型具備精緻工藝與情感連結的盲盒玩具，不僅成功喚醒成年人的童年情懷，更透過多元的表情設計完美融入現代人的質感生活與旅遊日常中。

手塚治虫的經典動漫「原子小金剛」這次要走進大眾的日常生活中。這款由日本知名的精緻玩具品牌「ケンエレファント」所打造的全新掌上型公仔，將於2026年7月中旬正式在日本發售。許多台灣人對這款跨越時代的動漫作品都有著深厚的情感，不論是擺在辦公桌上還是放在客廳的角落，都能為生活空間增添一股溫馨又復古的獨特氛圍。

▲充滿日系復古感的原子小金剛宣傳海報，清楚標示出盲盒玩具經典的4款品項與日幣500元的扭蛋價格。 圖／ケンエレファント提供；窩客島整理



原子小金剛極致造形完美融入質感生活

這款公仔最迷人的地方在於其精緻的製作工藝。公仔完美呈現了小金剛極具標誌性的亮黑色頭髮與經典的紅色靴子，散發出獨特的視覺質感。全系列一共推出4款造型，包含展現經典動作的「出發」與「前進」，這2款都特別附帶了專屬的底座，非常適合收藏展示。另外還有顯露出可愛神情的「沮喪」與「害羞」，將小金剛豐富的情感變化展現得淋漓盡致。

▲附有專屬透明底座的原子小金剛經典動作公仔，包含大步邁開的「前進」姿態與一飛沖天的「出發」動態造形。 圖／ケンエレファント提供；窩客島整理

▲讓人看了忍不住大喊療癒的原子小金剛表情系列，包含神情惹人憐愛的「沮喪」坐姿與雙手緊握流露嬌羞感的「害羞」站姿。 圖／ケンエレファント提供；窩客島整理

日本限定盲盒玩具點綴台灣玩家的旅遊日常

為了滿足不同玩家的收藏習慣，這次特別規劃了扭蛋版與盒玩版2種包裝形式。扭蛋版的售價為日幣500元，而盒玩版則是日幣550元。商品除了在日本全國的扭蛋專賣店與玩具店上架之外，知名連鎖百貨「ロフト」也能看見其蹤影。許多愛好者除了將其作為居家擺飾，也喜歡在前往日本旅遊時帶上這款小巧的公仔，讓小金剛陪伴自己記錄下生活中的每一道風景。

▲充滿日系復古感的原子小金剛宣傳海報，清楚標示出盲盒玩具經典的4款品項與日幣500元的扭蛋價格。 圖／ケンエレファント提供；窩客島整理





鐵腕アトムフィギュアコレクション日本上市

活動時間：2026年7月中旬正式發售

活動內容：推出共4款經典造型的原子小金剛掌上型公仔，並分為扭蛋版與盒玩版2種形式販售。

鉄腕アトム フィギュアコレクション產品條列整理

扭蛋版：每個500日圓，含稅

盒玩版：每個550日圓，含稅

上市日期：2026年7月中旬

產品品項

原子小金剛「出發」，附專屬底座

原子小金剛「前進」，附專屬底座

原子小金剛「沮喪」

原子小金剛「害羞」

販售地點：日本全國扭蛋專賣店

官方網站：https://www.kenelephant.co.jp

官方商城預購網址：https://kenelestore.jp/products/gc0740c

訂位(店家)資訊：日本全國扭蛋專賣店，玩具店，線上商城ケンエレストア，部分書店與雜貨店，部分百貨ロフト，ケンエレスタンド各店。官方網站https://www.kenelephant.co.jp

如果你也想為生活尋找更多日系療癒小物，不妨跟著我們的腳步繼續探索以下推薦

推薦閱讀：池袋太陽城拉拉熊高空特展！東京最新打卡點，限定貓咪甜點與高空拍照全攻略。

推薦閱讀：日本爆紅黑魂扭蛋來了！尾崎步美mojojojo絨毛娃娃變身黑色公仔，預購通路全攻略。

推薦閱讀：寶可夢30週年紀念項鍊限量預購！皮卡丘、卡比獸5款頂級輕奢飾品推薦。