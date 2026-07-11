日本爆紅黑魂扭蛋來了！尾崎步美mojojojo絨毛娃娃變身黑色公仔，預購通路全攻略。

日本微型玩具大廠Kenelephant宣布，榮獲角色新人獎的爆紅玩偶mojojojo將於8月5日推出第一彈極黑限定版公仔。資深編輯李維唐表示，黑魂系列向來是潮流公仔的票房保證，這次結合盲盒與扭蛋雙形式販售，勢必引發代購熱潮與收藏家瘋搶。

去日本旅遊必逛的微型玩具聖地Kenelephant，這次又要來搶乾大家的荷包了。去年這家店為了慶祝5周年，特別推出直營店才買得到的限定色公仔，一上架就被秒殺。今年夏天他們再度出招，把觸角伸向近年在日本潮玩界紅到發紫的現象級IP，也就是由知名絨毛娃娃藝術家尾崎步美親手打造的mojojojo系列。這一次，官方決定把最經典的第一彈角色通通換上極致的黑色外衣，正式宣布這款讓全網粉絲暴動的暗黑系限量公仔，將在2026年8月5日正式在日本實體門市開賣。

▲本次黑魂系列一共推出4款極具質感的黑色角色，除了配有品牌專屬的登山扣吊環外，隨身掛在包包或鑰匙圈上都能瞬間增添潮流生活品味。圖／Kenelephant提供；窩客島編輯李維唐整理



橫掃日本三大獎的療癒系黑馬mojojojo

如果你還不認識mojojojo，那可就落伍了。這個由創作者尾崎步美設計的角色，原本是擁有獨特呆萌眼神的治癒系絨毛娃娃，近年在潮流玩具界展現了驚人的爆發力。它不僅成功入選Yahoo搜尋大賞2025的次世代爆紅類別，更接連斬獲日本扭蛋展大賞公仔部門獎，以及日本角色大賞2026的新人獎。連續獲得各大權威獎項的肯定，讓mojojojo從原創手作迅速躍升為日本家喻戶曉的當紅大明星，也是現在去日本必關注的潮流焦點。

經典第一彈全面黑化4款夢幻極黑角色

延續先前的搶購熱潮，Kenelephant這次回應了廣大粉絲的敲碗，決定回歸原點，將最初代的第一彈作品全面黑化。這次的黑色限定版一共推出4款極具個性的角色，包含nicky、you never know、cherry on top以及betty。設計團隊把原本溫柔軟萌的玩偶線條，完美融入了神祕且酷炫的街頭黑色基調中，打破以往的可愛框架，展現出帥氣與反差萌並存的潮流質感，絕對是公仔收藏家必收的夢幻逸品。

日本14間門市同步開盲盒線上預購搶先拿

這系列一共推出扭蛋版與盲盒包裝兩種選擇，價格分別為500日圓與550日圓。販售地點涵蓋全日本14家Kenelestand直營門市，包括東京秋葉原、新橋、上野，以及札幌、名古屋、京都、大阪難波等台灣人最愛去的旅遊熱點。雖然實體店面因為生產時程調整而延到8月5日開賣，但官方線上商店Kenele Store的網路預購目前已經開跑，搶先在網路預購成功的幸運兒，最快在7月下旬就能優先收到。由於預期開賣當天各門市會湧入大量排隊人潮，想親自去日本扭的朋友，記得密切注意官方社群的號碼牌發放公告。

走進Kenelestand交通樞紐必逛的扭蛋天堂

作為這次限量黑魂公仔的主要實體販售據點，Kenelestand可不是一般的扭蛋店，而是收藏家們大開眼界的微型玩具博物館。這些常設店都開在人流極大的火車站與地鐵站內，每個月都會推出充滿驚喜的原創聯名新作，讓人每次經過都想進去碰碰運氣。透過與尾崎步美等不同領域藝術家的深度跨界合作，扭蛋在這裡不再只是小玩具，而是變成了能夠融入日常、展現個人品味的潮流藝術收藏，下次去日本旅遊時絕對不能錯過。

▲由日本玩具大廠Kenelephant全新打造的mojojojo極黑限定版公仔，細緻的植絨材質搭配呆萌神情，展現出酷炫與療癒並存的反差美感。圖／Kenelephant提供；窩客島編輯李維唐整理





mojojojo フィギュアマスコット KENELE BLACK COLLECTION發售活動

活動時間：2026年8月5日實體門市正式開賣（官方線上商店Kenele Store預購於7月下旬陸續發貨）

活動內容：

由知名絨毛娃娃藝術家尾崎步美手創、橫掃日本三大獎項的爆紅IP角色mojojojo，與日本藝術雜貨大廠Kenelephant合作，將經典的第一彈作品全面黑化，推出全新黑色限定版。全系列共計4款極具個性的極黑角色，包含nicky、you never know、cherry on top以及betty。

本次活動採取雙版本販售，カプセルトイ扭蛋版售價為1個500日圓（含稅），ブラインドBOX盲盒版售價為1個550日圓（含稅）。

官方線上商店預購：Kenele Store（https://info.kenelephant.co.jp/40Jn1Mi）

品牌官方社群資訊

Kenelestand官方X：x.com

Kenelestand官方Instagram：instagram.com

Kenelebunshitsu官方Instagram：instagram.com



備註說明：此篇為公關稿件內容由AI輔助生成、窩客島編輯李維唐整理提供

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