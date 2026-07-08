九州Hello Kitty粉尖叫！日出町暘谷站變身Kitty小鎮，免費拍萬博限定藻類凱蒂貓與超萌大沙發。

九州大分縣日出町近來積極推動動漫友善城鎮，將經典IP融入在地生活。資深編輯李維唐表示，這次JR暘谷車站與交流廣場的改裝，成功打破傳統聯名車站只有拍照看板的限制，把裝置藝術變成兼具實用性的候車日常，非常值得台灣自由行旅客納入行程。

去日本九州大分縣玩又有拍照新景點了 。大分縣日出町這次和當地的三麗鷗哈莫尼樂園聯手合作，把整個社區改造成充滿童趣的哈莫尼小鎮 。作為進入這個小鎮的第一站，JR暘谷車站和旁邊的交流廣場HiCaLi在2026年7月7日完成了全新改裝 。這次改裝把大家熟悉的卡通人物直接融入當地的生活日常 ，讓自由行旅客一搭電車到站，就能立刻感受到滿滿的夢幻氛圍 。

▲Hello Kitty在現場親切地與前來觀展的當地幼稚園小朋友們互動。 圖／株式会社サンリオエンターテイメント提供；窩客島編輯李維唐整理



暘谷車站改裝看點與經典沙發

現在只要走進JR暘谷車站，隨處都能看到三麗鷗明星的身影 。不只車站外牆換上了亮眼的新包裝 ，最吸睛的就是車站待車休憩區的徹底翻新 。候車室的窗戶全部改裝成漂亮的卡通圖案藝術車窗 ，陽光透進來時非常漂亮。室內還特別放了一張巨大的Hello Kitty造型沙發 ，有著經典的白色貓臉和紅色蝴蝶結，讓通勤的學生或是剛出站的台灣旅客，在等車的時候就能順便坐著打卡拍照。

▲候車休憩室內部設置了極具話題性且超級可愛的Hello Kitty造型大沙發。 圖／株式会社サンリオエンターテイメント提供；窩客島編輯李維唐整理

大阪萬博傳奇藻類凱蒂貓限時展出

除了車站本體很好拍之外，隔壁的交流廣場HiCaLi目前正在舉辦一場非常特別的限時展覽 。這裡展出了之前在大阪關西萬博日本館造成轟動的藻類主題公仔 。現場一共有10款實體公仔 ，原本白白嫩嫩的Hello Kitty全部換上綠色系的藻類裝扮 ，有的頭上長出海草，有的變成圓滾滾的細胞造型。樓梯牆面上也掛滿了32款藻類與Kitty聯名的詳細介紹看板 ，連開展當天來看展的當地幼稚園小朋友都覺得超級新鮮可愛 。

▲身穿35週年慶典華麗禮服的Hello Kitty認真地看著眼前造型奇特的藻類主題公仔。 圖／株式会社サンリオエンターテイメント提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲現場展示多款換上綠色系植物與藻類裝扮的珍貴主題造型公仔。 圖／株式会社サンリオエンターテイメント提供；窩客島編輯李維唐整理

▲特展區牆面上整齊排列著全套32款藻類與Hello Kitty聯名的詳細介紹看板。 圖／株式会社サンリオエンターテイメント提供；窩客島編輯李維唐整理

大分縣數位集章與樂園主題曲迎賓

這波活動也規劃了讓旅客更好玩的互動體驗 。暘谷車站的列車進站音樂，接下來將會採用樂園35週年的全新原創主題曲，用輕快的旋律迎接大家 。另外三麗鷗也會在7月17日推出全新的智慧型手機應用程式，規劃大分縣的數位集章周遊活動 。大家一邊在大分縣各地旅遊，就能一邊收集限量的數位徽章 ，集滿指定數量還可以換到特別的小禮物 ，很適合安排進大分自由行的行程裡。

▲全新改裝完工的JR暘谷車站外觀建築換上了大面積的經典角色裝飾彩繪。 圖／株式会社サンリオエンターテイメント提供；窩客島編輯李維唐整理





日本大分縣日出町與三麗鷗娛樂公司合作，將JR暘谷車站及相鄰的交流廣場HiCaLi全面改裝啟用，打造三麗鷗風格的哈莫尼小鎮

活動時間：2026年7月7日至2027年3月28日

活動內容：展示10體大阪關西萬博日本館藻類哈囉Kitty公仔與32種聯名面板，且車站外觀與候車室全新彩繪並設置Kitty造型沙發，月台進站音樂更換為主題曲，另於7月17日推出數位集章。

打造三麗鷗夢幻小鎮：日本大分縣日出町與三麗鷗娛樂公司共同推進次世代城鎮營造，將JR暘谷車站及相鄰的交流廣場HiCaLi全面改裝 。

車站外觀角色彩繪：JR暘谷車站外觀進行了全新視覺翻新，換上充滿三麗鷗經典明星角色的裝飾彩繪 。

夢幻候車室與造型沙發：車站待車休憩區裝設了角色設計藝術車窗，室內更特別設置一座超萌的Hello Kitty造型大沙發供旅客等車與拍照 。

專屬進站主題曲迎賓：月台的列車進站音樂未來將採用哈莫尼樂園35週年的全新原創主題曲「スマイリンク!」 。

萬博限定藻類公仔特展：交流廣場HiCaLi舉辦限時特別展覽，現場展出10款曾在大阪關西萬博日本館亮相的綠色「藻類」造型Hello Kitty實體公仔 。

聯名圖文看板曝光：特展現場同步規劃了全套共32款藻類與Hello Kitty聯名的詳細介紹面板 。

大分自由行數位集章：三麗鷗將於7月17日推出全新手機應用程式「Omoide Badge」，規劃大分縣數位周遊集章活動，集滿特定徽章即可兌換專屬小禮物 。





備註說明：此篇為公關稿件內容由AI輔助生成、窩客島編輯李維唐整理提供

享受完被三麗鷗明星包圍的療癒時光，不妨順道安排一趟大分縣最道地的溫泉與私房景點之旅

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