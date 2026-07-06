十勝牛奶起司仙貝限時免費送！新千歲機場2026北海道必買伴手禮，鹹甜酥脆超刷嘴。

去北海道旅遊絕對不能錯過最新的限定點心。資深編輯李維唐表示，這款十勝牛奶起司仙貝成功將在地乳香與濃厚起司完美融合，是2026年下半年不容錯過的高質感伴手禮新選擇。

每次去北海道旅遊，大家的行李箱絕對會被各種乳製品零食塞滿。日本JAL集團旗下的JALUX在2026年7月3日推出了一款邪惡新品，名字就叫做十勝牛奶起司仙貝。這個點心來自專門挖掘在地美味的甜點品牌トカチカラ，他們的包裝在今年初剛換成很有質感的文青風藍綠色調，設計靈感就是來自十勝的晴空與大地，光是拿在手上就很有北海道的清爽氛圍，絕對是今年下半年最精緻的送禮新選擇。

▲JALUX旗下原創甜點品牌トカチカラ推出全新文青風設計的十勝牛奶起司仙貝外包裝。圖／JALUX提供；窩客島編輯李維唐整理



北海道十勝起司仙貝鹹甜交織真的很刷嘴

這款仙貝主打把十勝大地孕育的濃郁鮮乳和濃厚起司風味完美融合。咬下去的第一口是超級輕脆的卡滋口感，接著牛奶的淡淡甜味會在嘴裡散開，最加分的是起司微鹹的香氣隨後跟上，這種甜甜鹹鹹的風味平衡得剛剛好，真的會讓人忍不住一片接著一片吃停不下來。每片仙貝都是乾淨衛生的獨立包裝，帶去辦公室發給同事分裝超級方便。價格部分也很親民，自己吃可以買12入小盒裝648日圓，送禮直接搬36入大盒裝1728日圓，預算很好控制。

▲嚴選北海道十勝在地濃郁鮮乳與濃厚起司完美融合烘烤出香脆刷嘴的仙貝。圖／JALUX提供；窩客島編輯李維唐整理

新千歲機場免稅店改裝大開幕天天免費送

剛好最近有安排北海道行程的人注意了，新千歲機場出發大廳的JALPLAZA免稅店正好重新改裝大開幕。官方為了慶祝這件事，特別祭出大方送的限定活動。只要在8月1日至8月10日，還有8月25日至8月31日這兩個限定期間內，在店裡購買包含トカチカラ品牌相關商品滿2000日圓，每天前20名就能直接免費拿到一包十勝牛奶起司仙貝3入體驗組樣品，完全是幫大家省荷包的小確幸。

機場順路就能買齊全套北海道必買伴手禮

這款仙貝不用特地跑到十勝當地買，7月3日起就已經在全北海道各大機場的JALPLAZA順次上架販售。像是最熱門的新千歲機場出發大廳店，還有帶廣機場出發大廳店通通買得到，甚至全道各大知名觀光土產店也都會陸續進貨。回台灣前在機場過海關前順手抓幾盒直接提上飛機，完全不佔行李箱空間，絕對能成為你2026年北海道回購清單的新歡。

▲全新換上藍綠色調點綴可愛動物包裝的トカチカラ北海道在地系列風味甜點點心。圖／JALUX提供；窩客島編輯李維唐整理







JALPLAZA新千歲空港出發ロビー店リニューアル開幕活動

活動時間：8月1日至8月10日，以及8月25日至8月31日

活動內容：於活動期間內在該店鋪購買包含トカチカラ相關商品滿2000日圓以上，每天前20名即可免費獲得十勝牛奶起司仙貝3入體驗組樣品。

店家資訊

JALPLAZA新千歲空港出發ロビー店

JALPLAZA帶廣空港出發ロビー店

北海道境內各機場JALPLAZA及各大觀光土產店

官方品牌網站：https://www.tokachikara.com





備註說明：此篇為公關稿件內容由AI輔助生成、窩客島編輯李維唐整理提供

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