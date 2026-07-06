十勝牛奶起司仙貝限時免費送！新千歲機場2026北海道必買伴手禮，鹹甜酥脆超刷嘴。

去北海道旅遊絕對不能錯過最新的限定點心。資深編輯李維唐表示，這款十勝牛奶起司仙貝成功將在地乳香與濃厚起司完美融合，是2026年下半年不容錯過的高質感伴手禮新選擇。
每次去北海道旅遊，大家的行李箱絕對會被各種乳製品零食塞滿。日本JAL集團旗下的JALUX在2026年7月3日推出了一款邪惡新品，名字就叫做十勝牛奶起司仙貝。這個點心來自專門挖掘在地美味的甜點品牌トカチカラ，他們的包裝在今年初剛換成很有質感的文青風藍綠色調，設計靈感就是來自十勝的晴空與大地，光是拿在手上就很有北海道的清爽氛圍，絕對是今年下半年最精緻的送禮新選擇。
北海道十勝起司仙貝鹹甜交織真的很刷嘴
這款仙貝主打把十勝大地孕育的濃郁鮮乳和濃厚起司風味完美融合。咬下去的第一口是超級輕脆的卡滋口感，接著牛奶的淡淡甜味會在嘴裡散開，最加分的是起司微鹹的香氣隨後跟上，這種甜甜鹹鹹的風味平衡得剛剛好，真的會讓人忍不住一片接著一片吃停不下來。每片仙貝都是乾淨衛生的獨立包裝，帶去辦公室發給同事分裝超級方便。價格部分也很親民，自己吃可以買12入小盒裝648日圓，送禮直接搬36入大盒裝1728日圓，預算很好控制。
新千歲機場免稅店改裝大開幕天天免費送
剛好最近有安排北海道行程的人注意了，新千歲機場出發大廳的JALPLAZA免稅店正好重新改裝大開幕。官方為了慶祝這件事，特別祭出大方送的限定活動。只要在8月1日至8月10日，還有8月25日至8月31日這兩個限定期間內，在店裡購買包含トカチカラ品牌相關商品滿2000日圓，每天前20名就能直接免費拿到一包十勝牛奶起司仙貝3入體驗組樣品，完全是幫大家省荷包的小確幸。
機場順路就能買齊全套北海道必買伴手禮
這款仙貝不用特地跑到十勝當地買，7月3日起就已經在全北海道各大機場的JALPLAZA順次上架販售。像是最熱門的新千歲機場出發大廳店，還有帶廣機場出發大廳店通通買得到，甚至全道各大知名觀光土產店也都會陸續進貨。回台灣前在機場過海關前順手抓幾盒直接提上飛機，完全不佔行李箱空間，絕對能成為你2026年北海道回購清單的新歡。
JALPLAZA新千歲空港出發ロビー店リニューアル開幕活動
活動時間：8月1日至8月10日，以及8月25日至8月31日
活動內容：於活動期間內在該店鋪購買包含トカチカラ相關商品滿2000日圓以上，每天前20名即可免費獲得十勝牛奶起司仙貝3入體驗組樣品。
店家資訊
- JALPLAZA新千歲空港出發ロビー店
- JALPLAZA帶廣空港出發ロビー店
- 北海道境內各機場JALPLAZA及各大觀光土產店
官方品牌網站：https://www.tokachikara.com
備註說明：此篇為公關稿件內容由AI輔助生成、窩客島編輯李維唐整理提供
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