芝麻街×三麗鷗角色超萌聯名！角色臉型娃娃零錢包、繽紛甜甜圈系列，可愛到無法抵抗。

這是什麼神仙聯名！三麗鷗與芝麻街強強聯手，所有角色都變得更萌了。絨毛化妝包、T恤、證件套都可愛得讓人愛不釋手，除此之外，附設的咖啡廳還推出四款色彩鮮豔的雙主角甜甜圈，這波聯名錯過絕對會後悔。

當芝麻街的搞怪大明星遇上三麗鷗的超萌教主，今年夏天最強、最繽紛的跨界粉紅風暴正式登陸日本，這次的夢幻聯名活動不僅推出多款「變裝大頭」的限定絨毛雜貨，旗艦咖啡廳更同步解鎖了高顏值的糖霜甜甜圈。兩大IP大玩換裝秀的俏皮模樣，絕對是今年暑假造訪日本最不容錯過的尖叫級必朝聖景點。



▲芝麻街和三麗鷗兩大人氣IP，今年夏天跨界粉紅風暴正式登陸日本。



本次聯名雜貨以「芝麻街夥伴們努力變裝成三麗鷗巨星」為核心概念，大膽將雙方的代表色進行撞色交織，推出一系列彩度極高、充滿美式復古與日式可愛的限定周邊！





芝麻街明星化身三麗鷗主角

立體角色大頭絨毛化妝包（フェイスポーチ）：

本系列直接將芝麻街夥伴們換上三麗鷗角色造型的頭套，打造成手感極佳的軟綿綿絨毛包。Elmo戴上了 Hello Kitty 的招牌蝴蝶結與貓耳、Cookie Monster套上了大耳狗的療癒大耳朵、Big Bird化身胖嘟嘟的布丁狗、而Oscar則變成了元氣滿滿的帕恰狗！大容量的實用設計，無論日常補妝還是商務差旅收納都非常體面吸睛。



▲芝麻街夥伴們換上三麗鷗角色造型的頭套，打造成手感極佳的軟綿綿絨毛包。





飽和撞色潮流T恤（リンガーTシャツ）：

短版寬版T恤，最吸引人的地方就是那股懷舊復古的配色氛圍。胸前左側有一個小小的一點點印花設計，搭配四組超萌CP，角色兩兩相依、感情融洽的畫面，被濃縮成左胸的一個小亮點，雖然不誇張卻很有記憶點。



▲胸前左側有一個小小的一點點印花設計，搭配四組超萌CP，可愛又很有記憶點。





立體毛絨證件套（パスケース）：

這款證件套的巧思在於，角色們從卡套邊緣「偷偷探出頭」，趣味感十足！採用蓬鬆柔軟的絨毛材質打造出角色們立體的造型，光是掛在包包上就自帶超高存在感，路人回頭率直接拉滿。



▲蓬鬆柔軟的絨毛材質打造出角色們立體的造型，自帶超高存在感。





限定 4 款撞色視覺系甜甜圈

除了買到手軟的週邊，附設的咖啡廳更端出了結合視覺、玩心與味覺驚喜的4款聯名限定甜甜圈，每款甜甜圈表面都塗滿了代表兩位角色碰撞的鮮豔糖霜，並精緻立上一枚印有雙巨星同框的特製最中餅。旅人能在拍照打卡後，親手將醬汁注入、淋在甜甜圈上，一邊享受流沙溢出的視覺療癒，一邊解鎖風味轉變的層次感！



▲附設的咖啡廳更端出了結合視覺與味覺驚喜的4款聯名限定甜甜圈。





■販售資訊

SESAME STREET MARKET X 三麗鷗角色聯名

發售日期：2026年7月2日起盛大開賣

販售門市：SESAME STREET MARKET 池袋陽光城店及其他指定合作門市





超可愛聯名非買不可

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