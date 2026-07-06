去日本不能錯過！SUBWAY首度聯名三麗鷗男團，限定鑰匙圈與獨家紙袋只送不賣。

炎熱夏日前往日本旅遊選擇清爽的潛艇堡當作一餐是許多饕客的聰明選擇。資深編輯李維唐表示，這次日本SUBWAY與三麗鷗男團HAPIDANBUI的首次聯名，成功將健康輕食與角色經濟結合，透過專屬紙袋與盲盒鑰匙圈創造極高的收藏價值，是今年暑假赴日觀光時不可錯過的限定美食體驗。

暑假期間許多台灣人會安排前往日本旅遊，在安排密密麻麻的景點與美食行程時，不妨留意一下街頭常見的輕食品牌。日本知名連鎖潛艇堡SUBWAY在2026年盛夏帶來令人耳目一新的跨界合作，首度攜手日本三麗鷗旗下的神級男團組合HAPIDANBUI，於2026年7月8日開始在日本全國門市同步發起這場名為HAPISUB SUMMER的限定活動。這次活動把品牌最招牌的新鮮蔬菜潛艇堡，與療癒感十足的三麗鷗角色完美揉合，讓台灣旅客在炎熱的東京街頭或關西街區漫步觀光時，都能用這份充滿日本在地限定感的輕食組合，為夏日旅程注滿粉嫩的少女心。

▲日本SUBWAY首度聯手三麗鷗男團HAPIDANBUI於2026年7月8日推出夏日限定活動。圖／日本SUBWAY提供；窩客島編輯李維唐整理



日本SUBWAY限定潛艇堡口味在地推薦

這場活動在餐點搭配上展現出滿滿誠意，挑選了3款在日本當地極受歡迎，同時也是台灣比較少見的特色風味。第一款是鮮蝦蛋沙拉潛艇堡，將口感綿密香濃的蛋沙拉鋪底，放上彈牙清脆的鮮蝦，最後淋上帶有煙燻香氣與微辣感的特殊喬波特醬，多層次的豐富鹹香在嘴裡擴散。第二款是風味濃郁的BLT潛艇堡，選用香氣強烈且厚實的煙燻培根，搭配富含各式香料風味的半乾香腸，肉香伴隨生菜非常過癮。第三款則是清爽系代表雞肉沙拉潛艇堡，鮮嫩不乾柴的雞肉塊淋上蜂蜜芥末醬，酸甜交織的滋味完全是消暑必點。這3款主餐都會搭配酥脆薯條與S尺寸飲品，豐富的配置能輕鬆解決旅途中的一餐。

▲本次聯名活動推出3款經典潛艇堡組合，均附贈HAPIDANBUI限定款外帶紙袋與隨機原創週邊。圖／日本SUBWAY提供；窩客島編輯李維唐整理

限量盲盒壓克力鑰匙圈與獨家紙袋只送不賣

除了餐點本身充滿特色，最讓女性讀者與角色粉絲瘋狂的就是這次只送不賣的限量原創週邊商品。只要在活動期間前往日本門市點購上述的指定聯名套餐，就能隨機獲得一款活動限定的壓克力鑰匙圈。第1波活動一共推出4款造型，這群以傳遞生活小確幸為使命的三麗鷗男團角色們，將以充滿活力的姿態變身壓克力小物。更讓人驚喜的是，只要購買這系列聯名套餐，不論選擇在店內享用或是外帶回飯店，店員都會使用HAPIDANBUI專屬設計的限定款外帶紙袋包裝，滿滿的視覺儀式感絕對讓人忍不住瘋狂拍照打卡。

日本門市現場購買攻略與防代購囤貨須知

想要順利把這些限量小可愛帶回台灣，有幾項當地的購買規則必須先做足功課。這次活動完全限定在實體門市現場購買，不論是日本當地的線上點餐系統或是外送平台，通通無法參與這次的贈獎活動。為了防止代購惡意囤積轉售，品牌規定每位顧客在單次結帳時最多隻能購買2套聯名餐點。由於所有的原創壓克力鑰匙圈與限定外帶紙袋都是限量製作，日本各個門市只要贈品全數送完，就會提早結束該門市的聯名活動。最近有計畫去日本玩的讀者，記得把附近的SUBWAY排進美食地圖，親自體驗這場充滿日本味的夢幻聯動。

▲購買限定套餐即可隨機獲得4款活動限定的壓克力鑰匙圈盲盒，其中還包含1款隱藏版設計。圖／日本SUBWAY提供；窩客島編輯李維唐整理







SUBWAY 聯名三麗鷗男團限定活動

活動時間：2026年7月8日至2026年8月31日

活動內容：購買指定聯名餐點包含鮮蝦蛋沙拉潛艇堡套餐、BLT潛艇堡套餐、雞肉沙拉潛艇堡套餐各1120日圓，即可獲得限量HAPIDANBUI原創設計盲盒壓克力鑰匙圈1個與專屬外帶紙袋，每人單次結帳限購2套，數量有限送完為止。

店家資訊：日本SUBWAY全國實體門市販售，休閒設施內等部分門市除外，本活動不適用於行動點餐與外送平台。

活動網站：https://www.subway.co.jp/campaign/hapidanbui/

備註說明：此篇為公關稿件內容由AI輔助生成、窩客島編輯李維唐整理提供

品嚐完這款充滿夏日活力的聯名潛艇堡之餘，若想規劃更豐富的日本旅遊行程，不妨繼續瀏覽以下延伸閱讀推薦

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