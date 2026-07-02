550株向日葵環繞日本之夏，7/9-8/31陽光60展望台不畏酷暑紫外線的天空避暑好去處。

日本的夏季也非常炎熱，赴日旅遊但又害怕戶外那驚人的紫外線，那七、八月可以考慮來一趟東京池袋的室內避暑勝地陽光60展望台「TENBOU PARK」，這裡除了妝點向日葵、風鈴、風車鄧高空打卡點外，還有不少線下體驗活動，從早到晚消暑又有趣。

炎炎夏日遇上極端高溫，想出門又怕曬黑中暑，東京池袋的室內避暑勝地——陽光60展望台「TENBOU PARK」於7月9日至8月31日限時舉辦充滿夏日風情的盛夏慶典「TENBOU PARK 的夏日景色」！在舒適、恆溫的室內「空中公園」裡，不用承受烈日曝曬，就能全方位體驗最道地的日本夏天！



▲陽光60展望台限時舉辦充滿夏日風情的盛夏慶典「TENBOU PARK 的夏日景色」。





亮點1：360度向日葵、風鈴、風車高空打卡點

館內鋪設了約 550 株滿開的向日葵花田，可在舒適的室內恆溫空間裡，完全不用擔心高溫酷暑與紫外線，就能輕鬆拍出滿滿夏日活力的網美照。此外，現場更首度打造了由約200個清脆日式風鈴與50個彩色風車組成的涼爽通道，隨風傳來悠揚音色，喚醒充滿情懷的日式夏日記憶。



▲鋪設了約 550 株滿開的向日葵花田，可在舒適的室內恆溫空間裡，完全不用擔心高溫酷暑與紫外線。



更浪漫的是，日落後館內燈光將全面轉暗，向日葵會切換為微光閃爍的「夜間點燈模式」，與璀璨的東京大都市夜景交織出唯美迷幻的盛夏之夜。



▲日落後館內燈光將全面轉暗，向日葵會切換為微光閃爍的夜間點燈模式。





亮點2：時髦又懷舊的晝夜雙色汽水

附設的「TENBOU PARK CAFE」配合高空景致，推出了多款高顏值限定飲品：

雙子百匯梅隆汽水（1,350日圓）

一杯同時打包了「白天」與「黑夜」兩款色彩的夢幻飲品！基底都是讓人無比懷念的哈密瓜風味，但兩邊喝起來卻有著不同口感。點購會附贈2支長吸管，非常適合情侶或閨蜜一起分享品嚐、拍照打卡。



▲同時打包了白天與黑夜兩款色彩的夢幻飲品。





日光暖陽梅隆汽水（700日圓）

以藍天綠地為靈感，攪拌融合後呈現傳統柑仔店的哈密瓜汽水風味。



▲攪拌融合後呈現傳統柑仔店的哈密瓜汽水風味。





月光魔幻梅隆汽水（700日圓）

呈現迷幻的紫色漸層夜景色彩，與香草冰淇淋攪拌後會神奇地散發出神似傳統哈密瓜雪糕的濃郁香氣。



▲與香草冰淇淋攪拌後會神奇地散發出神似傳統哈密瓜雪糕的濃郁香氣。





亮點3：豐富的限定手作與觀星體驗

活動期間的指定日期將舉辦多場體驗工坊，非常適合帶孩子們到此放電：

原創玻璃風鈴彩繪（1,500日圓）＆ 向日葵播種體驗（300日圓）

在清透的玻璃風鈴上自由作畫，或在自己裝飾的可愛小杯子裡種下向日葵種子，作品皆可完好地打包帶回家。



▲ 在清透的玻璃風鈴上自由作畫或在可愛小杯子裡種下向日葵種子。





7/28、7/29 限定：NEWTONY兒童天體望遠鏡拼裝工作坊（17,000日圓，含一大人一小孩入場費與望遠鏡套件）

跨界聯合三大光學巨頭帶領小學生親手組裝專用反射式望遠鏡、學習光學原理，並直接在現場觀賞7月的滿月「雄鹿月」。



▲三大光學巨頭帶領小學生親手組裝專用反射式望遠鏡、學習光學原理。





8/28 壓軸限定：鱘魚月滿月觀賞會 ＆ 滿月下的烏克麗麗音樂會（憑展望台門票即可免費參與）

迎接8月滿月，當晚除了架設專業天體望遠鏡外，更邀請到雙人音樂組合「Masha」帶來悠揚的雙吉他與烏克麗麗現場生演奏。在舒緩的樂音BGM伴奏下，一邊啜飲沙瓦一邊靜靜賞月，享受極致的 Chill 時光。



▲8月滿月當晚除了架設專業天體望遠鏡外，更邀請到雙人音樂組合」帶來悠揚的現場演奏。





活動資訊

活動名稱：「TENBOU PARK 的夏日景色(てんぼうパークの夏景色)」

期間：2026年7月9日～8月31日

地點：陽光60展望台「TENBOU PARK」

地址：東京都豊島区東池袋3-1 サンシャインシティ サンシャイン60ビル・60F

營業時間：11:00～21:00 ※最終入場休館前30分鐘。

費用：入場費平日：大人(高中生以上)700日圓～、兒童(小・中學生)500日圓～；六日假大人(高中生以上)900日圓～、兒童(小・中学生)600日圓～

※國小以下免費。

※入場費因活動期間有所異動。





日本夏季活動

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