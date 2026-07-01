福岡旅遊注意！紐約人氣漢堡Shake Shack首度進軍博多，博多車站走路即達、148桌超大空間讓你爽嗑漢堡。

在台灣超有人氣的Shake Shack在日本第19間店將在福岡博多開幕，這也是九州的第一間店，一定會吸引許多人去朝聖。整間店規劃了148席座位，環境非常寬敞，嬰兒車或輪椅都能輕鬆進來用餐，招牌漢堡當然也有販售，超期待。

來自紐約的人氣漢堡 Shake Shack，要進軍福岡了！Shake Shack 博多店將於7月下旬開幕。地點選在福岡博多區的西日本城市大樓，從博多車站步行即可抵達。這也是該品牌在九州地區的第一間店。

Shake Shack 為什麼選在博多開店

Shake Shack 自 2015 年登陸日本，目前在日本展店 18 間，博多店是第 19 間分店，也是九州的第一間門市。

▲Shake Shack要進軍福岡，將於7月下旬開幕。





Shake Shack 博多店提供哪些餐點

Shake Shack 主打紐約漢堡的概念，保證使用 100% 未施打賀爾蒙飼養的安格斯牛肉。菜單還包含熱狗、薯條、店內現做的霜凍卡士達、奶昔與檸檬汁。此外也供應可與漢堡搭配的精釀啤酒與葡萄酒。





Shake Shack 博多店的空間有什麼特色

Shake Shack 博多店的設計整體以沉穩色調為基底，再以重點色營造舒適的氛圍。店內規劃了 148 個座位，空間寬敞，嬰兒車和輪椅也能輕鬆進入。如果你去福岡玩的時候，想比較一下美國和日本Shack Shack有何不同，建議你到博多店朝聖哦！

▲整體以沉穩色調為基底，再以重點色營造舒適的氛圍，店內規劃了 148 個座位，空間寬敞。





餐廳資訊

地址：福岡縣福岡市博多區博多站前 3-1-1 西日本城市大樓 1F

預定開幕：2026 年 7 月下旬

席數：148 個座位（預定）

官方網站



