吉伊卡哇粉荷包要失血了！7月北海道小樽新店「吉伊卡哇MOGUMOGU本舗小樽店」盛大開幕，雪精靈、彩繪玻璃等限定周邊搶先看。

這兩年風靡世界的吉伊卡哇創造了許多驚人成績，7月中超人氣官方商店「吉伊卡哇MOGUMOGU本舗」要插旗北海道小樽，許多專屬北海道的經典樣貌，例如北海道雪之妖精銀喉長尾山雀造型、北海道經典霜淇淋和彩繪玻璃等，最具有小樽特色的限定商品與贈品，讓吉伊卡哇迷要衝一波了。

吉伊卡哇粉們，真的要被徹底融化了！以「美味食物」為主題擄獲無數粉絲心的超人氣官方商店「吉伊卡哇MOGUMOGU本舗」將於2026年7月18日插旗北海道浪漫大門：小樽。

這次特別將小樽獨有的歷史「復古洋風」與北海道地標級的「雪精靈」完美結合，推出一系列讓人想全套打包的超萌限定週邊與大受好評的開幕滿額禮。無論是想看吉伊卡哇們變身成圓滾滾的銀喉長尾山雀，還是穿上古典蕾絲洋裝，這場夢幻的北國盛宴都絕對不容錯過。



▲吉伊卡哇以美味食物為主題的官方商店「吉伊卡哇MOGUMOGU本舗」7月18日插旗小樽。





北海道雪精靈「銀喉長尾山雀」圓滾滾大軍降臨

本次開幕最受矚目的絕對是北海道特有、被譽為「雪精靈」的野生萌物——銀喉長尾山雀（シマエナガ）主題系列：

銀喉長尾山雀造型玩偶（全3種，各2,420日圓）

吉伊卡哇、小八貓、烏薩奇這次直接穿上軟綿綿的純白鳥兒外衣，圓滾滾的「饅頭體型」簡直萌到極致，抱在手裡療癒感爆表。



▲吉伊卡哇、小八貓、烏薩奇這次直接穿上軟綿綿的純白鳥兒外衣。





不倒翁搖搖厚磅壓克力牌（盲抽單入550日圓/整盒4,400日圓）

共8款。帶有一定厚度、可以直接自立在桌上的造型壓克力。最可愛的是底部採圓弧設計，用手指輕輕一推就會像不倒翁一樣地左右搖晃，重現鳥兒在樹枝上抖動的俏皮姿態。



▲造型壓克力牌最可愛的是底部採圓弧設計，手指輕輕一推就會像不倒翁一樣左右搖晃。





再現浪漫運河風情！小樽限定「復古洋裝與彩繪玻璃」系列

呼應小樽當地的運河老街與音樂盒堂的古典氛圍，吉伊卡哇們這次也換上了最時髦的復古裝束：

小樽復古穿搭吊飾玩偶（全8種，各2,200日圓）

穿上帶有大正、明治維新時期復古感洋裝與紳士帽的吉伊卡哇們，手裡還拿著小樽特產，散發出滿滿的優雅異國情調。

▲穿戴大正明治維新時期復古感洋裝與紳士帽的吉伊卡哇們，手裡還拿著小樽特產。





透光彩繪玻璃金屬鑰匙圈（全8種，各660日圓）＆壓克力牌（單入550日圓）

以小樽著名的玻璃工藝為靈感，採用夢幻的「教堂彩繪玻璃風（ステンドグラス）」設計。當陽光穿透鑰匙圈或壓克力牌時，會在桌面上折射出如大海般波光粼粼的華麗光影，質感精緻得像藝術品。

▲以小樽著名的玻璃工藝為靈感的「教堂彩繪玻璃風」設計的鑰匙圈。

▲壓克力牌在桌面上折射出如大海般波光粼粼的華麗光影，質感精緻得像藝術品。





北海道軟淇淋霧面徽章扭蛋（全8種，一抽300日圓）

描繪了吉伊卡哇們大口吸吮著北海道香濃純鮮奶霜淇淋的滿足神情，搭配復古色調與高質感的霧面壓紋，極具收藏價值。

▲吉伊卡哇們大口品嚐北海道香濃純鮮奶霜淇淋的滿足神情。





帶得走的北國回憶！必收伴手禮與質感茶罐

古早味北海道鮮奶油奶油糖（864日圓）

北海道最經典、最具有代表性的伴手禮，吃完之後千萬別把外包裝丟掉，包裝紙邊緣貼心設計了可拆線，輕輕剪開後，就能直接當作精緻的餐墊或是裝飾掛軸使用，實用度滿分。

▲北海道最經典、最具有代表性的伴手禮。





薰衣草和紅茶限定罐（1,188日圓）

選用澀味極低、尾韻回甘的頂級日本國產紅茶，融入富良野標誌性的淡淡「薰衣草香氣」。特製的茶包裝在印有小樽限定復古圖樣的精緻鐵罐中，喝完茶後鐵罐還能拿來收納小飾品。

▲頂級日本國產紅茶，融入富良野標誌性的淡淡薰衣草香氣。





開幕限定驚喜！小樽店獨家豪華滿額贈

為了慶祝小樽店正式落成，官方特別準備了兩款「只送不賣」的限定紀念禮！

特製雙面壓克力吊飾(アクリルマーカーチャーム)

凡消費滿3,000日圓以上即可獲得一款(共8款設計)，採隨機發放不可挑款。每人單筆消費限領乙個，不可拆單結帳。

▲消費滿3,000日圓以上即可獲得一款，總共八款隨機出貨。





奢華小樽限定：三連精緻金屬鑰匙圈(3連メタルキーホルダー)

凡消費滿8,000日圓以上，一口氣集結三位主角的精緻金屬吊牌。數量極其有限，送完為止。同樣每人限領乙個。

▲消費滿8,000日圓以上一口氣集結三位主角的精緻金屬吊牌。





店舖資訊

店鋪名稱：吉伊卡哇MOGUMOGU本舗小樽店

地址：北海道小樽市堺町6-1

營業時間：09：30～17：30

開幕日期：2026年7月18日

官方網站





超可愛主題店總整理

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