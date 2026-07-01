吉伊卡哇前進CoCo壹番屋！聯名海鮮島咖哩飯、爆萌湯匙架公仔，日本限時開搶。

日本CoCo壹番屋驚喜聯名吉伊卡哇電影版，推出海鮮島咖哩與超萌公仔。資深編輯李維唐表示，這次聯名將電影場景實體化，不僅成功精準鎖定粉絲的收藏心理，更預期引爆暑假赴日旅遊的朝聖排隊熱潮。

準備去日本旅遊的吉伊卡哇粉絲絕對要立刻筆記，為了慶祝7月24日最新電影人魚之島的秘密在日本盛大上映，全日本CoCo壹番屋將從7月16日開始，推出超級瘋狂的吉伊卡哇咖哩大作戰聯名活動，這次官方直接把電影裡的神秘島嶼場景變成餐盤上的美食，更誠意滿滿地推出一大堆讓人瘋狂的限定周邊，從神還原造型的特製海鮮島咖哩，到讓人想要全套包款的立體湯匙架公仔和聯名貼紙，通通都是這次活動才拿得到的夢幻逸品，完全就是要讓粉絲們一邊吃咖哩一邊被可愛暴擊。



▲只要點購聯名特調飲料或原創島咖哩，就能隨機獲得精緻的電影角色原創貼紙與兩波不同的超萌立體湯匙架公仔。 圖／CoCo壹番屋提供；窩客島整理

▲活動第1波率先登場的限量立體公仔，包含了元氣滿滿的吉伊卡哇、小八貓以及經典角色栗子饅頭。 圖／CoCo壹番屋提供；窩客島整理

夢幻海鮮島咖哩飯神還原電影場景

這次最受矚目的主角絕對是這款吉伊卡哇原創島咖哩，店家發揮創意把白飯堆成電影中的神秘島嶼形狀，上面還插著這次活動限定的可愛角色小插旗，島嶼上方鋪滿金黃酥脆的腰內炸豬排，最讓人驚喜的是圍繞在白飯四周的咖哩醬，這款醬汁加入了滿滿貝柱與蛤蜊熬煮，是帶有濃郁海洋風味的海鮮咖哩，就像是一片美味的大海，只要在店內點這道特製咖哩，就能當場隨機獲得1張聯名限定貼紙，全套共有4款，每一款都印著主角們穿著電影主題裝扮的萌樣。



▲創意滿分的原創島咖哩飯，將白飯塑造成電影中的島嶼形狀，並搭配酥脆炸豬排與濃郁的海鮮風味咖哩醬。 圖／CoCo壹番屋提供；窩客島整理

必收立體湯匙架公仔與夏日限定特調

吃咖哩當然要配飲料，這次活動針對暑假推出兩波限定特調飲品套組，只要點特調飲料就能把最吸睛的原創湯匙架公仔直接帶回家，第1波從7月16日開始，推出熱帶風情滿滿的芒果拉西優格飲，酸甜濃郁非常解膩，第2波則從8月7日接棒，推出清爽消暑的檸檬蘇打氣泡飲，這款立體公仔不僅外型精緻，還可以當作湯匙架使用，看著吉伊卡哇和小八貓還有兔兔趴在桌上的無辜模樣，真的會讓人想要每天去報到，把兩波共8款不同造型的公仔全部收集齊全。



▲針對炎炎夏日特別推出兩款聯名限定飲品，分別為充滿熱帶風情的芒果拉西與清爽消暑的檸檬蘇打。 圖／CoCo壹番屋提供；窩客島整理

滿額抽獎限定咖哩盤與手機桌布免費下載

除了吃得到的餐點和當場拿的贈品，現場只要單筆消費滿1000日圓，憑發票收據上傳到日本活動官網，就能參加限定版電影主題咖哩盤的抽獎，全日本只有150個名額，幸運抽中絕對是頭號粉絲的至高榮譽，店內也有準備給現場饕客的免費數位福利，只要打開手機掃描餐桌上菜單的二維碼，就能直接下載專屬的手機桌布，活動期間一共會推出3款不同主題的精美桌布，讓粉絲的手機螢幕也能隨著電影上映進度，隨時換上最可愛的吉伊卡哇新衣服。



▲活動期間單筆消費滿額上傳發票，就有機會將全日本限量150名的電影主題咖哩盤或限量商品禮券帶回家。 圖／CoCo壹番屋提供；窩客島整理

社群限定經典金屬湯匙與朝聖店鋪提醒

這次的咖哩大作戰在網路上也同步開打，只要追蹤日本CoCo壹番屋的官方X社群帳號並轉發指定貼文，就有機會抽中全日本限量50支的聯名專屬設計金屬湯匙，上面刻有電影與品牌的經典標誌，珍貴程度直達收藏等級，官方也特別提醒大家，為了珍惜食物，千萬不要為了收集周邊而過量點餐造成浪費，部分特殊門市例如各大賽馬場店和部分機場店並沒有參加這次的聯名活動，暑假準備去日本朝聖的台灣粉絲們，出發前記得先上官網確認門市資訊以免撲空。



▲精緻擬真的立體角色公仔兼具實用功能，放在餐桌上立刻變身成最療癒且極具質感的專屬金屬湯匙架。 圖／CoCo壹番屋提供；窩客島整理





ココイチ×映画ちいかわ カレー大作戦（CoCo壹番屋×電影吉伊卡哇 咖哩大作戰）

活動時間： 2026年7月16日11:00至8月31日23:59

活動內容：

優惠活動1： 點購「吉伊卡哇原創島咖哩」即贈送限定貼紙1張（全4款隨機贈送，數量有限送完為止）。

優惠活動2： 點購「聯名飲品套組」即贈送原創湯匙架公仔1個（第1波7月16日起贈送芒果拉西款公仔、第2波8月7日起贈送檸檬蘇打款公仔，各4款隨機贈送）。

優惠活動3： 消費滿1000日圓可憑發票至特設網站抽獎，有機會抽中限量150名的電影主題咖哩盤或300名的商品禮券。

優惠活動4： 內用掃描菜單二維碼可免費下載期間限定手機桌布（共3款分階段開放）。

優惠活動5： 追蹤官方X帳號並轉發指定貼文，抽限量50支的聯名專屬設計金屬湯匙。

資訊： 全日本連鎖門市（部分未參與活動門市：さいたま埼大通り店、京橋エドグラン店、EXPASA足柄下り店、名古屋JRゲートタワー店、ナゴヤドーム店、吹上ホール店、愛知医科大學店、Maker's Pier店、セントレア店、ＫＩＴＴＥ大阪店、中山競馬場店、東京競馬場店、中京競馬場店、京都競馬場店、小倉競馬場店）。

活動特設網站： https://www.ichibanya.co.jp/cp/chiikawa-themovie2026/





備註說明：此篇為公關稿件內容由AI輔助生成、窩客島編輯李維唐整理提供

看完這場令人瘋狂的超萌咖哩盛宴，不妨繼續鎖定更多最新的日本限定聯名資訊。

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