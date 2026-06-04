和菓子之日必搶！不二家聯名榮太樓總本鋪，推出期間限定ミルキー提拉米蘇蛋糕與雙餡泡芙。

不二家乳香經典迎來75周年，首度攜手江戶老舖榮太樓總本鋪，於6月12日限時推出和洋折衷甜點。資深編輯李維唐表示，這場跨越百年的味覺對話，精準揉合了傳統黑糖蜜、粒紅豆與現代乳香工藝，無疑是今年夏天熟齡族群展現生活質感與日常儀式感的頂級甜點首選。

西元1818年創業的江戶老舖榮太樓總本鋪與陪伴無數人成長的不二家，在2026年迎來令人驚豔的跨界合作。為了慶祝不二家經典品牌ミルキー上市75周年，同時迎接6月16日和菓子之日，這兩家各具代表性的日本食品巨頭，即將於2026年6月12日星期五起，在不二家洋菓子店限時推出由日本橋榮太樓親自監修的全新和洋折衷甜點。當榮太樓引以為傲的傳統和風食材，遇上不二家長年受到喜愛的ミルキー醇厚乳香，一場專屬大人的極致味覺饗宴隨之展開。



▲不二家將經典熱銷的窯烤泡芙華麗升級，酥脆外皮裹入香氣濃郁的日本橋榮太樓紅豆餡與北海道產練乳特製的豐盈鮮奶油，帶來份量感十足的溫潤和風甜度，圖／株式會社不二家提供；窩客島編輯李維唐整理

榮太樓黑糖蜜與ミルキー練乳的提拉米蘇大人感交響曲

平常過著忙碌生活的我們，下午茶時段總想來點不一樣的精緻甜點犒賞自己。這次全新推出的日本橋榮太樓黑糖蜜使用ミルキー提拉米蘇蛋糕，打破了大家對傳統義式提拉米蘇的刻板印象。甜點師特別把濃郁的榮太樓黑糖蜜糖漿細細滲透進柔軟的蛋糕海綿組織裡，中間還驚喜地加入帶有Q彈軟糯口感的蕨餅風味鮮奶油。最上層則鋪滿採用百分之百北海道產煉乳特製的ミルキー提拉米蘇慕斯，再淋上閃耀著琥珀光澤的焦糖黑糖蜜鏡面淋醬。吃進嘴裡，黑糖那種沉穩厚實的香氣跟優雅的奶香完美交織，每一口都能感受到深邃的層次變化，單個含稅售價691日圓，非常適合當作下班後的療癒點心。



▲完美翻轉義式經典的日本橋榮太樓黑糖蜜使用ミルキー提拉米蘇蛋糕，將厚實黑糖蜜糖漿細細滲透進柔軟海綿蛋糕，搭配Q彈蕨餅風味鮮奶油與焦糖黑糖蜜鏡面淋醬，打造多層次的奢華大人味，圖／株式會社不二家提供；窩客島編輯李維唐整理

窯烤泡芙裹入經典粒紅豆與豐盈鮮奶油的雙重滿足

如果你跟我一樣，喜歡那種咬下去滿嘴扎實飽滿的幸福感，那麼這款日本橋榮太樓粒紅豆使用ミルキー窯烤雙餡泡芙絕對能擄獲你的心。這款甜點把不二家店裡本來就很熱銷的窯烤雙餡泡芙做了一次很棒的和風升級。烘烤得酥脆度剛剛好的泡芙外皮裡面，先填進一層質地輕盈、入口即化的細緻卡士達醬。接著重頭戲登場，甜點師大氣地疊上保留了飽滿顆粒感與濃郁紅豆香的日本橋榮太樓紅豆餡，最後擠入滿滿的北海道產練乳ミルキー香緹鮮奶油。整個泡芙拿在手上份量感十足，紅豆的微甜豆香剛好中和了牛乳的醇厚，溫潤不膩口的滋味讓人一口接一口，單個含稅售價594日圓。

傳承百年的職人精神與現代甜點工藝的跨時空對話

回顧不二家的歷史，自明治43年，也就是西元1910年在橫濱元町開立第一家洋菓子店以來，就一直透過連鎖店與餐廳，把最棒的美味跟幸福感帶給大家。這次他們找來創立於江戶時代、歷史更悠久的榮太樓總本鋪一起合作，把日本傳統的和菓子元素跟西方的洋菓子工藝揉合在一起。雙方經歷了無數次研發調配，成功為我們這個年齡層、開始懂得追求生活質感與日常儀式感的族群，打造出兼具故事性與時尚感的夢幻逸品。這兩款期間限定的甜點只賣一陣子，今年夏天有機會一定要去品嚐看看這份跨越百年的感動。

日本橋榮太樓監修期間限定甜點

活動時間：2026年6月12日星期五開始販售

活動內容：為了慶祝不二家ミルキー上市75周年並迎接6月16日和菓子之日，不二家洋菓子店與江戶老舖榮太樓總本鋪跨界合作，限時推出日本橋榮太樓黑糖蜜使用ミルキー提拉米蘇蛋糕，含稅售價691日圓，以及日本橋榮太樓粒紅豆使用ミルキー窯烤雙餡泡芙，含稅售價594日圓，兩款皆為期間限定的和洋折衷夢幻逸品

不二家官方網站 https://www.fujiya-peko.co.jp/

不二家洋菓子店品牌網站 https://www.fujiya-peko.co.jp/cakebrand/

品嚐完這兩款令人驚豔的期間限定和風甜點，不妨繼續探索更多隱藏在城市角落的質感生活提案

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