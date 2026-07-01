廣島最新自由行景點！看海泡湯看夕陽，Livemax Resort三原溫泉天空露天風呂開箱。

日本廣島最新海景泡湯秘境登場，Livemax Resort三原溫泉Sea Front於2026年7月18日開放日歸服務，資深編輯李維唐表示，無邊際天空露天風呂結合瀬戸内海夕陽絕景，絕對是今年赴日自由行不可錯過的放鬆首選。

安排去日本廣島旅遊又多了一個超放鬆的新選擇，位在廣島縣三原市的海邊渡假村「Livemax Resort三原溫泉Sea Front」，在2026年7月18日正式開放當天來回的日歸溫泉服務，不用花大錢入住飯店，也能順道來這裡泡個海景溫泉，把平日累積的疲憊通通拋在腦後。

▲渡假村緊鄰蔚藍的瀬戸内海，擁有絕佳的無敵海景地理位置。 圖／Livemax Resort三原溫泉Sea Front提供；窩客島編輯李維唐整理



頂樓天空露天風呂，海風與夕陽交織的極致泡湯體驗

整座渡假村最吸睛的就是位於頂樓的天空露天風呂，泡在暖呼呼的泉水裡，眼前就是平靜蔚藍的瀬戸内海與錯落的島嶼景致，徐徐吹來的海風帶有淡淡鹽味，讓人不知不覺就放鬆下來，這裡每個時段都有不一樣的漂亮畫面，白天是蔚藍天空與耀眼海景，傍晚有被夕陽染成金紅色的海面，到了晚上則是安靜迷人的夜景，光是坐在池邊看海就讓人直呼太過癮，浸泡在溫泉中一邊聆聽浪濤聲，一邊遠眺海面上的船隻往來，能讓緊繃的身體得到最深層的釋放。

▲屋上天空露天風呂讓湯客一邊享受溫泉，一邊遠眺海面與山巒美景。 圖／Livemax Resort三原溫泉Sea Front提供；窩客島編輯李維唐整理

專業烤箱與冷水風呂，體驗最道地的日本溫泉三溫暖

除了夢幻的無邊際海景溫泉之外，館內的溫浴設施也很給力，備有專業的烤箱與冷水風呂，在溫泉裡把身體泡暖之後，接著進到高溫烤箱裡暢快流汗，排出累積的疲勞，再跳進清涼的冷水風呂快速收縮毛孔，最後坐在戶外休息區吹著海風進行外氣浴，這種冷熱交替的爽快感，絕對能讓喜愛養生三溫暖與烤箱的朋友大呼滿足，享受完一整套流程後通體舒暢。

▲館內設有木質打造的本格烤箱桑拿房，提供賓客暢快流汗的養生體驗。 圖／Livemax Resort三原溫泉Sea Front提供；窩客島編輯李維唐整理



靈活彈性的營業時段，完美融入廣島與尾道自由行行程

館內的營業時間設計得很貼心，劃分成上午8點到11點，以及下午15點到晚上24點，不管是在廣島與尾道安排自駕遊順路過來，或是玩了一整天後想在晚上找個地方放鬆，通通都能完美排進行程裡，如果忘記帶毛巾也完全不用擔心，現場都有提供付費的毛巾與浴巾租借服務，直接空手過來就能享受，三原市當地與周邊城鎮居民還享有專屬優惠。

▲室內休息區特別設置躺椅，讓完成溫浴的賓客能舒適地放鬆身心。 圖／Livemax Resort三原溫泉Sea Front提供；窩客島編輯李維唐整理

交通方式與收費標準，新手也能輕鬆規劃的看海行程

「Livemax Resort三原溫泉Sea Front」位於廣島縣三原市須波Highs1-1-15，交通非常簡單，從JR山陽本線或山陽新幹線「三原站」搭計程車或開車只要15分鐘，如果是開車自駕，從山陽自動車道「本鄉IC」交流道下來大約37分鐘，飯店還提供270個免費停車位，門票收費方面，平日大人1200日圓、小孩900日圓，假日大人1500日圓、小孩1200日圓。

▲頂樓戶外外氣浴平台配有遮陽傘與休閒椅，方便邊吹海風邊享受日光浴。 圖／Livemax Resort三原溫泉Sea Front提供；窩客島編輯李維唐整理







Livemax Resort三原溫泉Sea Front

地址：廣島縣三原市須波Highs1-1-15

交通方式：JR山陽本線或山陽新幹線「三原站」搭車約15分鐘，山陽自動車道「本鄉IC」交流道開車約37分鐘。

停車資訊：附設270台免費停車場。

官方網站：https://www.livemax-resort.com/hiroshima/miharaonsen_sf/access/

Livemax Resort三原溫泉Sea Front日歸溫泉開放

活動時間：

2026年7月18日開張，每日分為兩個營運時段。

上午時段為8點至11點（最終受付10點30分），下午時段為15點至晚上24點（最終受付23點）。

開幕首日2026年7月18日自下午15點開始營業。

活動內容：