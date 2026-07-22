傳說上野美食平價又美味！邊看新幹線列車邊吃和牛燒肉，一份千日圓出頭就能吃得到。

東京上野車站是個交通非常便利的樞紐，而且傳說上野周邊美食既好吃又平價，追求美食高CP值的旅客真的可以來上也車站試試看。而有一家提供山形和牛的燒肉店，可以邊吃燒肉邊看新幹線列車實在很愜意，半包廂的裝潢提供用餐隱密性，高品質和牛也是店內招牌，重點午間套餐1,000～2,000日圓就能搞定。

靠窗座位正對JR上野車站，燒肉的煙霧與奔馳的列車交錯，一口和牛燒肉，一口車廂光影在窗外流動，春日的午後，這樣享受剛剛好。



▲店內靠窗座位正對JR上野車站，有機會享受燒肉的煙和奔馳的列車交錯。





上野車站的轉乘與候車

從東京市區出發，搭乘新幹線前往東北、北陸、新潟或金澤方向時，上野車站往往是最輕鬆的上車點。

很多人都有過這樣的經驗：在東京車站搭新幹線時，人潮總是密集，拖著行李穿過地下通道與月台之間的距離，時間一不小心就會變得很緊張，相較之下，上野車站的節奏明顯鬆弛一些。

新幹線月台就在地面層附近，轉乘動線簡單，也不需要穿越過於複雜的地下空間，很多東京人甚至會提早半小時到站，先在周邊晃一晃；有時候只是拖著行李走出車站，看一眼街道的熱鬧氣氛；有時候順手買點東京伴手禮帶回家；也有時候會想，既然還有一點時間，不如找一家餐廳坐下來，好好吃一頓午餐。



▲搭乘新幹線前往東北、北陸、新潟或金澤方向時，上野車站往往是最輕鬆的上車點。





上野車站不忍口的美食選擇

走出上野車站不忍口，眼前就是熟悉的上野街景。左手邊是熱鬧的阿美橫町，右邊則通往上野恩賜公園的林蔭大道，這一帶的餐廳選擇非常多，從平價立食壽司、大眾酒場居酒屋到拉麵店，都是東京人熟悉的日常味道。

很多人會先在阿美橫町邊走邊吃，再到公園看櫻花或散步，不過，如果稍微抬頭看看，就會發現車站一旁有不少棟美食商業大樓，其中 バンブーガーデン（Bamboo Garden）三樓，這裡不像觀光客餐廳那樣熱鬧張揚，反而帶著一種熟客才知道的低調氣氛，尤其是一家主打山形和牛的燒肉店——和牛焼肉 土古里 上野竹園店（バンブーガーデン店）。



▲走出上野車站不忍口，眼前就是熟悉的上野街景。



▲這一帶的餐廳選擇非常多，都是東京人熟悉的日常味道。





和牛焼肉 土古里 上野竹園店（バンブーガーデン店）

和牛焼肉 土古里 是一個主打山形和牛的燒肉品牌，創立至今已有四十多年歷史，餐廳強調使用 A4 以上等級的黑毛和牛、30 月齡以上的雌性黑毛和牛，並以整頭牛採購的方式分切肉品，因此除了常見的牛五花、肩里肌之外，也能吃到橫隔膜（ハラミ）、三角バラ等較少見的部位。

入店後，第一眼的印象其實很有日式燒肉店氛圍，既保留了炭火燒肉的熱鬧感，又透過半包廂、榻榻米座席與落地窗，讓空間不會過於擁擠；木質桌面與黑色烤爐整齊排列，空氣裡隱約帶著烤肉醬與炭火的香味，有人是兩三個同事午餐聚餐，也有人獨自一人坐在窗邊，邊看電車邊吃燒肉，這種「不需要特別理由就能來吃一頓好肉」的日常感，正是造訪東京最令人開心的原因。



▲和牛焼肉 土古里 是一個主打山形和牛的燒肉品牌，創立至今已有四十多年歷史。



▲店內很有日式燒肉店氛圍，保留了炭火燒肉的熱鬧感，透過半包廂、榻榻米座席與落地窗，讓空間不會過於擁擠。



▲木質桌面與黑色烤爐整齊排列，空氣裡隱約帶著烤肉醬與炭火的香味。



▲有人兩三個同事午餐聚餐，也有人獨自一人坐在窗邊邊看電車邊吃燒肉。





經濟實惠的和牛燒肉午餐

在東京想吃和牛，很多人會想到高級會席或米其林餐廳，但土古里提供的是另一種方式：高品質卻親民的和牛燒肉午餐。

平日中午時段的午間套餐價格約在 1,000～2,000 日圓之間，通常包含和牛拼盤、白飯、湯品與小菜，店內亦供應和牛壽司、和牛刺身、石鍋拌飯、冷麵、日式甜點和酒水飲料等料理，對上班族或旅人來說，是一個非常合理的價格。

桌上很快送上午餐套餐。自己在烤網上將肉片輕輕翻面，細密而均勻的油脂開始滋滋作響，慢慢滲出，配上白飯、小菜，再喝一口味噌湯，簡單卻讓人滿足。而山形和牛的特色不是過於濃厚的油脂，而是一種油花細膩、卻仍保留赤身肉香氣的平衡感，烤到七分熟時最能吃出甜味。



▲平日中午時段的午間套餐價格約在 1,000～2,000 日圓之間。



▲山形和牛的特色不是過於濃厚的油脂，而是一種油花細膩、卻仍保留赤身肉香氣的平衡感。





春日午後的鐵道第一排景觀座位

這間餐廳最迷人的地方，其實是窗邊的座位。大片落地窗外，就是JR山手線與新幹線進出上野站的鐵道線路，列車緩緩駛過，車廂銀色的光在窗外滑動，偶爾還能看見東北新幹線的超長列車身從視線邊緣掠過。這裡是東京少數幾個地方，可以在餐桌前這麼近距離看見鐵道運作，那種感覺有點像是在城市中央的小旅行，相當放鬆。



▲大片落地窗外就是JR山手線與新幹線進出上野站的鐵道線路。



▲東京少數幾個可以在餐桌前這麼近距離看見鐵道運作有點像是在城市中央的小旅行的感覺。





最後聊聊說說山形和牛

孕育自日本東北風土的山形和牛，飼養方式多為小規模農家，以穩定的飼養環境和細心照料為特色，儘管冬季嚴寒、日夜溫差大，卻因其環境，讓牛隻成長速度較慢，脂肪分布更細緻，同時也兼具嫩度與赤身的香氣，還帶有一股手工職人質感的風味，很有自己的性格。



▲東北風土的山形和牛飼養方式多為小規模農家，以穩定的飼養環境和細心照料為特色。



▲因環境讓牛隻成長速度較慢，脂肪分布更細緻。



一口和牛燒肉入口時，窗外剛好有列山手線駛過，車廂裡的人影一格一格滑動，搭配口中肉香慢慢散開，這種感覺有點奇妙，畢竟東京繁忙不已的城市節奏就在眼前轉動著，而我只是坐在窗邊，慢慢吃飯，還讓這頓午餐變成一段很好的旅程。



▲窗外剛好有列山手線駛過，搭配口中肉香慢慢散開，這種感覺有點奇妙。





和牛焼肉 土古里 上野竹園店

地址：東京都台東区上野公園1-52 バンブーガーデン 3F

營業時間：午餐 11：30 ～15：00、晚餐 16：30～22：30





東京人氣美食快筆記下來

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