傳說上野美食平價又美味！邊看新幹線列車邊吃和牛燒肉，一份千日圓出頭就能吃得到。

東京上野車站是個交通非常便利的樞紐，而且傳說上野周邊美食既好吃又平價，追求美食高CP值的旅客真的可以來上也車站試試看。而有一家提供山形和牛的燒肉店，可以邊吃燒肉邊看新幹線列車實在很愜意，半包廂的裝潢提供用餐隱密性，高品質和牛也是店內招牌，重點午間套餐1,000～2,000日圓就能搞定。
靠窗座位正對JR上野車站，燒肉的煙霧與奔馳的列車交錯，一口和牛燒肉，一口車廂光影在窗外流動，春日的午後，這樣享受剛剛好。
上野車站的轉乘與候車
從東京市區出發，搭乘新幹線前往東北、北陸、新潟或金澤方向時，上野車站往往是最輕鬆的上車點。
很多人都有過這樣的經驗：在東京車站搭新幹線時，人潮總是密集，拖著行李穿過地下通道與月台之間的距離，時間一不小心就會變得很緊張，相較之下，上野車站的節奏明顯鬆弛一些。
新幹線月台就在地面層附近，轉乘動線簡單，也不需要穿越過於複雜的地下空間，很多東京人甚至會提早半小時到站，先在周邊晃一晃；有時候只是拖著行李走出車站，看一眼街道的熱鬧氣氛；有時候順手買點東京伴手禮帶回家；也有時候會想，既然還有一點時間，不如找一家餐廳坐下來，好好吃一頓午餐。
上野車站不忍口的美食選擇
走出上野車站不忍口，眼前就是熟悉的上野街景。左手邊是熱鬧的阿美橫町，右邊則通往上野恩賜公園的林蔭大道，這一帶的餐廳選擇非常多，從平價立食壽司、大眾酒場居酒屋到拉麵店，都是東京人熟悉的日常味道。
很多人會先在阿美橫町邊走邊吃，再到公園看櫻花或散步，不過，如果稍微抬頭看看，就會發現車站一旁有不少棟美食商業大樓，其中 バンブーガーデン（Bamboo Garden）三樓，這裡不像觀光客餐廳那樣熱鬧張揚，反而帶著一種熟客才知道的低調氣氛，尤其是一家主打山形和牛的燒肉店——和牛焼肉 土古里 上野竹園店（バンブーガーデン店）。
和牛焼肉 土古里 上野竹園店（バンブーガーデン店）
和牛焼肉 土古里 是一個主打山形和牛的燒肉品牌，創立至今已有四十多年歷史，餐廳強調使用 A4 以上等級的黑毛和牛、30 月齡以上的雌性黑毛和牛，並以整頭牛採購的方式分切肉品，因此除了常見的牛五花、肩里肌之外，也能吃到橫隔膜（ハラミ）、三角バラ等較少見的部位。
入店後，第一眼的印象其實很有日式燒肉店氛圍，既保留了炭火燒肉的熱鬧感，又透過半包廂、榻榻米座席與落地窗，讓空間不會過於擁擠；木質桌面與黑色烤爐整齊排列，空氣裡隱約帶著烤肉醬與炭火的香味，有人是兩三個同事午餐聚餐，也有人獨自一人坐在窗邊，邊看電車邊吃燒肉，這種「不需要特別理由就能來吃一頓好肉」的日常感，正是造訪東京最令人開心的原因。
經濟實惠的和牛燒肉午餐
在東京想吃和牛，很多人會想到高級會席或米其林餐廳，但土古里提供的是另一種方式：高品質卻親民的和牛燒肉午餐。
平日中午時段的午間套餐價格約在 1,000～2,000 日圓之間，通常包含和牛拼盤、白飯、湯品與小菜，店內亦供應和牛壽司、和牛刺身、石鍋拌飯、冷麵、日式甜點和酒水飲料等料理，對上班族或旅人來說，是一個非常合理的價格。
桌上很快送上午餐套餐。自己在烤網上將肉片輕輕翻面，細密而均勻的油脂開始滋滋作響，慢慢滲出，配上白飯、小菜，再喝一口味噌湯，簡單卻讓人滿足。而山形和牛的特色不是過於濃厚的油脂，而是一種油花細膩、卻仍保留赤身肉香氣的平衡感，烤到七分熟時最能吃出甜味。
春日午後的鐵道第一排景觀座位
這間餐廳最迷人的地方，其實是窗邊的座位。大片落地窗外，就是JR山手線與新幹線進出上野站的鐵道線路，列車緩緩駛過，車廂銀色的光在窗外滑動，偶爾還能看見東北新幹線的超長列車身從視線邊緣掠過。這裡是東京少數幾個地方，可以在餐桌前這麼近距離看見鐵道運作，那種感覺有點像是在城市中央的小旅行，相當放鬆。
最後聊聊說說山形和牛
孕育自日本東北風土的山形和牛，飼養方式多為小規模農家，以穩定的飼養環境和細心照料為特色，儘管冬季嚴寒、日夜溫差大，卻因其環境，讓牛隻成長速度較慢，脂肪分布更細緻，同時也兼具嫩度與赤身的香氣，還帶有一股手工職人質感的風味，很有自己的性格。
和牛焼肉 土古里 上野竹園店
地址：東京都台東区上野公園1-52 バンブーガーデン 3F
營業時間：午餐 11：30 ～15：00、晚餐 16：30～22：30
東京人氣美食快筆記下來
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