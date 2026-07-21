關西旅行必打卡！好奇猴喬治Ｘ阪急電車聯名電車7月開跑！蓋章、拍照、免費打卡一次滿足。

阪急電車今年夏天選擇與雷伊夫婦人氣繪本好奇猴喬治聯名，推出「好奇猴喬治X阪急電車」能勢電車號，行駛區間為川西能勢口站至日生中央站、妙見口站。除了車廂彩繪與打卡點外，也有不少超可愛的限量周邊商品，粉絲實在可以收集一下喔。

好奇猴喬治Ｘ阪急電車聯名企劃登場！2026年夏天喬治電車7月31日開跑，能勢電鐵推出彩繪列車、集章拍照與一日乘車券，本次聯名企劃正是最適合關西自助旅行的免費景點，粉絲別錯過。

好奇猴喬治Ｘ阪急電車聯名列車在哪裡開跑

好奇猴喬治繪本由雷伊夫婦於1941年出版，2026年正好迎接85週年紀念，好奇猴喬治和日本也有很深的淵源，其實其動畫版在NHK E台播出，目前已邁入第19年，備受喜愛，因此阪急特地舉辦了本次的聯名企劃。能勢電鐵配合本次企劃，特別推出「好奇猴喬治X阪急電車」能勢電車號，行駛區間為川西能勢口站至日生中央站、妙見口站。運行期間從2026年7月31日到2027年2月17日。車種為7201編成車，共一列，車頭與車尾將掛上不同設計的原創車牌，車內預計也將貼有原創貼紙，共11種，車門旁預計也將貼上貼紙和海報。可愛的喬治猴將陪你搭乘能勢電車。



▲好奇猴喬治X阪急電車能勢電車號行駛區間為川西能勢口站至日生中央站、妙見口站。





想搭好奇猴喬治×阪急電車數位一日乘車券怎麼買

好奇猴喬治X阪急電車數位一日乘車券讓你在有效期間內可任選一天，無限搭乘特定路段，乘車券分成阪急版與能勢版；阪急版可搭阪急電車全線（神戶高速線除外）、阪急巴士。能勢版為以上版急路線再加上能勢電車全線。發售期間為2026年8月4日到11月9日，售價（含稅）阪急版大人1,400日圓、小孩700日圓；能勢版大人1,800日圓、小孩900日圓。購買地點為「Suruto QRtto」網頁，你需先完成會員註冊。購票還會贈送拍立得卡，隨機3款中1款。



▲數位一日乘車券讓你在有效期間內可任選一天，無限搭乘特定路段，乘車券分成阪急版與能勢版





好奇猴喬治X阪急電車集章活動與拍照景點在哪裡

能勢電鐵山下站設置了紀念戳章以及拍照景點，你可以和喬治猴以及其他角色合影。設置期間為2026年8月4日到11月9日。地點在山下站剪票口外。開放時間為10：00～20：00，參加費用免費。



▲能勢電鐵山下站設置了紀念戳章以及拍照景點，你可以和喬治猴以及其他角色合影。





好奇猴喬治Ｘ阪急電車有哪些限定商品

山下站助役室將發售本次聯名企畫的限定商品。商品為好奇猴喬治Ｘ阪急電車能勢電車號原創頭牌迷你磁鐵，兩枚一組，此商品僅在山下站助役室販售。發售期間從2026年8月26日起，開放時間為09：00～18：00，同時也發售部分聯名商品，購買聯名商品將可獲得購物袋。單筆結帳滿3,000日圓（含稅），再送原創徽章一個。數量有限，售完為止！



▲山下站助役室將發售本次聯名企畫的限定商品。



▲購買好奇猴喬治Ｘ阪急電車能勢電車號聯名商品將可獲得購物袋。





好奇猴喬治×阪急電車聯名活動資訊

舉辦日期：好奇猴特裝電車2026年7月31日到2027年2月17日；聯名車票和能勢電鐵山下站紀念戳章與打卡點2026年8月4日到11月9日；山下站助役室限定商品2026年8月26日起，售完為止

官方網站





日本特色列車總整理

推薦閱讀：日本要開藍色月亮夜行列車，全新特急「Luna Azul」2027登場。品川睡一覺醒來就到青森，一生一定要搭一次。

推薦閱讀：哆啦A夢鐵粉快搶機票！東海道新幹線2026夏日夢幻聯動，獨家車內語音與東京限定特展全攻略。

推薦閱讀：臥鋪火車「日出快車」夏季限定方案開賣，從出雲市一覺醒來就到東京，附預約方法與時刻表。

推薦閱讀：東京海洋迪士尼25週年4大限定：彩繪電車、紀念車票、4款紀念幣等收藏完整整理。

推薦閱讀：終於等到日本最奢華觀光列車，搭上THE ROYAL EXPRESS郵輪列車暢遊富士山、琵琶湖、關原，還能再加住頂級湖景旅館。