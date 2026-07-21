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關西旅行必打卡！好奇猴喬治Ｘ阪急電車聯名電車7月開跑！蓋章、拍照、免費打卡一次滿足。

阪急電車關西旅遊聯名日本
2026-07-21 15:24文字：特派員 Trish 圖片提供:阪急阪神ホールディングス株式会社
特派員 Trish

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阪急電車今年夏天選擇與雷伊夫婦人氣繪本好奇猴喬治聯名，推出「好奇猴喬治X阪急電車」能勢電車號，行駛區間為川西能勢口站至日生中央站、妙見口站。除了車廂彩繪與打卡點外，也有不少超可愛的限量周邊商品，粉絲實在可以收集一下喔。

好奇猴喬治Ｘ阪急電車聯名企劃登場！2026年夏天喬治電車7月31日開跑，能勢電鐵推出彩繪列車、集章拍照與一日乘車券，本次聯名企劃正是最適合關西自助旅行的免費景點，粉絲別錯過。

好奇猴喬治Ｘ阪急電車聯名列車在哪裡開跑

好奇猴喬治繪本由雷伊夫婦於1941年出版，2026年正好迎接85週年紀念，好奇猴喬治和日本也有很深的淵源，其實其動畫版在NHK E台播出，目前已邁入第19年，備受喜愛，因此阪急特地舉辦了本次的聯名企劃。能勢電鐵配合本次企劃，特別推出「好奇猴喬治X阪急電車」能勢電車號，行駛區間為川西能勢口站至日生中央站、妙見口站。運行期間從2026年7月31日到2027年2月17日。車種為7201編成車，共一列，車頭與車尾將掛上不同設計的原創車牌，車內預計也將貼有原創貼紙，共11種，車門旁預計也將貼上貼紙和海報。可愛的喬治猴將陪你搭乘能勢電車。

▲好奇猴喬治×阪急電車能勢電車號行駛區間為川西能勢口站至日生中央站、妙見口站。
▲好奇猴喬治X阪急電車能勢電車號行駛區間為川西能勢口站至日生中央站、妙見口站。

想搭好奇猴喬治×阪急電車數位一日乘車券怎麼買

好奇猴喬治X阪急電車數位一日乘車券讓你在有效期間內可任選一天，無限搭乘特定路段，乘車券分成阪急版與能勢版；阪急版可搭阪急電車全線（神戶高速線除外）、阪急巴士。能勢版為以上版急路線再加上能勢電車全線。發售期間為2026年8月4日到11月9日，售價（含稅）阪急版大人1,400日圓、小孩700日圓；能勢版大人1,800日圓、小孩900日圓。購買地點為「Suruto QRtto」網頁，你需先完成會員註冊。購票還會贈送拍立得卡，隨機3款中1款。

▲數位一日乘車券讓你在有效期間內可任選一天，無限搭乘特定路段，乘車券分成阪急版與能勢版
▲數位一日乘車券讓你在有效期間內可任選一天，無限搭乘特定路段，乘車券分成阪急版與能勢版

好奇猴喬治X阪急電車集章活動與拍照景點在哪裡

能勢電鐵山下站設置了紀念戳章以及拍照景點，你可以和喬治猴以及其他角色合影。設置期間為2026年8月4日到11月9日。地點在山下站剪票口外。開放時間為10：00～20：00，參加費用免費。

▲能勢電鐵山下站設置了紀念戳章以及拍照景點，你可以和喬治猴以及其他角色合影。
▲能勢電鐵山下站設置了紀念戳章以及拍照景點，你可以和喬治猴以及其他角色合影。

好奇猴喬治Ｘ阪急電車有哪些限定商品

山下站助役室將發售本次聯名企畫的限定商品。商品為好奇猴喬治Ｘ阪急電車能勢電車號原創頭牌迷你磁鐵，兩枚一組，此商品僅在山下站助役室販售。發售期間從2026年8月26日起，開放時間為09：00～18：00，同時也發售部分聯名商品，購買聯名商品將可獲得購物袋。單筆結帳滿3,000日圓（含稅），再送原創徽章一個。數量有限，售完為止！

▲山下站助役室將發售本次聯名企畫的限定商品。
▲山下站助役室將發售本次聯名企畫的限定商品。
▲購買好奇猴喬治Ｘ阪急電車能勢電車號聯名商品將可獲得購物袋。
▲購買好奇猴喬治Ｘ阪急電車能勢電車號聯名商品將可獲得購物袋。

好奇猴喬治×阪急電車聯名活動資訊

舉辦日期：好奇猴特裝電車2026年7月31日到2027年2月17日；聯名車票和能勢電鐵山下站紀念戳章與打卡點2026年8月4日到11月9日；山下站助役室限定商品2026年8月26日起，售完為止
官方網站

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