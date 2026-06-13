哆啦A夢鐵粉快搶機票！東海道新幹線2026夏日夢幻聯動，獨家車內語音與東京限定特展全攻略。

暑假赴日旅遊熱潮再現，鐵道聯名企劃成為焦點。資深編輯李維唐表示，這次東海道新幹線與哆啦A夢的合作，透過限定語音與超商互動，成功將動漫情懷轉化為極具深度的生活旅遊體驗。

在庸碌奔波的成年人世界裡，我們總是在尋找某個可以暫時卸下防備、重拾純真的契機。那個每當大雄陷入困境時，總能無條件給予陪伴與神奇道具的藍色身影，無疑是許多台灣人心中最溫柔的慰藉。今年夏天，這份跨越時空的童年溫暖將實體化，悄然融入大眾的日本旅程中。由電視朝日、藤子Pro、小學館、ADKEmotions、Shin-ei動畫以及小學館集英社Production共同組成的100％哆啦A夢＆フレンズin東京製作委員會，在AllRightsReserved的創意協助下，特別與東海旅客鐵道株式會社打造了一場專屬夏日的夢幻企劃。名為100％哆啦A夢＆フレンズ夏旅エクスプレス的活動，將於2026年6月22日至9月30日深情登場，讓奔馳在東京與大阪之間的東海道新幹線，幻化為一座承載夢想的移動城堡。

▲結合100％哆啦A夢＆フレンズin東京特展主視覺的東海道新幹線限定原創海報，讓人看了忍不住想立刻訂機票飛往日本親臨現場。圖／JR東海提供；窩客島整理



在疾馳的車廂裡聆聽那聲熟悉的溫暖問候

當列車緩緩駛離月台，窗外的景色逐漸拉成流線，隨著車速提升，耳畔將響起最讓人安心的聲音。台灣旅客只要在車內連結活動網站，就能聆聽專為這段旅程錄製的哆啦A夢獨家語音。那熟悉的日音腔調，彷彿是一位老朋友坐在身旁，熱情地分享著搭乘新幹線的興奮心情，並用充滿期待的語氣，導覽著正在東京舉辦的展覽亮點。聽完這段療癒語音後，旅人還能獲得一份珍貴的夏日禮物，透過在日本當地的FamilyMart、Lawson或Ministop便利商店內的複合機，親手印製出限定的原創貼紙。這款貼紙集結了日本會場專屬的可愛樣式，共有3種款式，每人每天都能免費列印1張。這不只是一張貼紙，更是這個夏天在異國鐵道上，收藏進心底的一段溫馨私房記憶。

繁華東京站街角的相遇與現代視覺藝術交織

這份專屬大人的浪漫並未停留在車廂內，而是悄悄蔓延到了東京繁忙的街頭，為緊湊的旅行步調注入一抹溫柔的生活美學。自2026年7月22日至8月21日，在新幹線東京站日本橋口剪票口內，將展出大型特別廣告，當你停下腳步拿起手機掃描二維條碼，就能接收到來自哆啦A夢的限定問候訊息，像是在對風塵僕僕的旅人說聲辛苦了。而在7月20日至7月26日期間，東京站八重洲南北通道的數位螢幕也將化身為夢幻畫布，強力播映特別宣傳影像。這場兼具視覺震撼與情感溫度的藝術呈現，是由曾操刀KAWSHOLIDAY而享譽國際的香港創意團隊AllRightsReserved所打造。藝術、鐵道與動漫情感在繁華的東京車站交織，讓每位與它擦身而過的台灣旅人，都能在鋼筋水泥的都市叢林中，感受到被童年回憶擁抱的溫度。

▲包含忍者造型、應援團造型以及各式趣味變身的哆啦A夢大集合，將成為本次活動中讓粉絲為之瘋狂的超商限定列印貼紙款式。圖／JR東海提供；窩客島整理

重溫經典動畫章節與延伸向未來的東京慢活指南

為了在旅程出發前就悄悄喚醒心中的那個孩子，主辦單位自5月27日18點至6月30日18點，在官方YouTube頻道上限時放映與展覽緊密相連的經典動畫篇章，包含うそつきかがみ、迷宮お菓子ランド、イロガラドラえもん、ウルトラリング以及謎のピラミッド！？エジプト大冒険，讓我們在台灣的家中，就能先沉浸在那些關於勇氣與友誼的故事裡。這份感動作為起點，將一路引導著旅人走向終點站，位於江東區有明地區TOKYODREAMPARKEXSTUDIO7的100％哆啦A夢＆フレンズin東京特展。展期將溫柔陪伴大家至2026年9月30日，暑假期間的7月18日至8月31日更貼心延長開放至19點。無論是搭乘百合海鷗線至東京國際展示場站徒步5分鐘，或是搭乘臨海線至國際展示場站徒步9分鐘，都能輕鬆抵達這座忘憂樂園，非常適合渴望在東京街頭找回初心、放慢步調的旅人，安排一趟充滿情感厚度的質感知性旅行。

▲化身為粉嫩櫻花、柴犬肉骨頭、美味便當與三角飯糰的療癒系哆啦A夢造型貼紙樣式，每一款都展現出極致的生活美學與滿滿的童趣情懷。圖／JR東海提供；窩客島整理



100％哆啦A夢＆フレンズ夏旅エクスプレス

活動時間：2026年6月22日至2026年9月30日

活動內容：與東海道新幹線深度聯動，包含車內限定日語原音語音、日本3大超商免費列印特製貼紙、東京車站多媒體互動與特別宣傳影像播映。

活動官方網站：https://recommend.jr-central.co.jp/doraemon100japan/

100％哆啦A夢＆フレンズin東京

活動時間：2026年3月27日至2026年9月30日

活動內容：由創意團隊AllRightsReserved特別協助打造的哆啦A夢大型現代藝術特展，展期內同步於YouTube頻道限時免費放映5部經典動畫章節。

會場資訊：TOKYODREAMPARKEXSTUDIO7（東京都江東區有明3-3-8）

交通方式：搭乘百合海鷗線至「東京國際展示場站」步行5分鐘，或搭乘臨海線至「國際展示場站」步行9分鐘。

活動官方網站：doraemon100japan.com

備註說明：此篇為公關稿件內容由AI輔助生成、窩客島編輯李維唐整理提供





享受完新幹線車廂內的聲音驚喜後，不妨順道探訪東京街頭近期最具質感的私房打卡祕境。

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