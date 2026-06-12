2026日本超商必買新品！星巴克麝香葡萄紅茶那堤限定開賣，引爆東京搶購潮。

渴望飛往日本度假的旅人注意了。日本超商於2026年6月9日起推出期間限定的星巴克麝香葡萄紅茶那堤。對此，資深編輯李維唐表示，這款首度將麝香葡萄與佛手柑茶香完美融合的冷藏杯，無疑是今年赴日旅遊必喝的指標性奢華超商飲品。

踏上日本的街頭，除了走訪各大知名景點，走進巷弄間的超商挖掘期間限定的夢幻逸品，更是台灣旅客不容錯過的在地行程。日本星巴克與三得利攜手合作，於2026年6月9日星期二起在全日本セブン-イレブン（7-11）等超商，推出期間限定的全新重磅飲品「星巴克格雷紅茶麝香葡萄那堤冷藏杯」。這款首次將日本頂級水果代表「麝香葡萄」融入奶茶的奢華新作，正悄悄為今年初夏的日本自由行增添一抹專屬於東京街頭的優雅風味，讓每位渴望出國度假的旅人，都能在極致的味蕾體驗中，開啟一場觸動心靈的初夏微旅行。

▲極具親民感的230日圓銅板價即可在全日本7-11等超商輕鬆入手，是赴日旅遊絕不能錯過的期間限定逸品。圖／日本星巴克提供；窩客島編輯李維唐整理



P全日本超商限定販售麝香葡萄果汁遇上佛手柑伯爵奶茶的極致碰撞

這款專為初夏打造的冷藏杯飲品，在風味的研發上展現出日本特有的精緻工藝。研發團隊精選帶有清新佛手柑香氣的伯爵紅茶作為基底，大膽注入富含季節感、多汁且明亮的麝香葡萄果汁，再與濃郁醇厚的フレッシュ（新鮮）牛乳完美調配。入口時，率先迎來的是麝香葡萄那種多汁且明亮的果香，隨後伯爵茶特有的柑橘香氣在舌尖釋放，最終被溫潤的乳香包覆。整體口感既有奶茶的豐厚滿足感，又帶有水果特有的輕盈與爽口，非常適合台灣旅客在炎熱的日本夏日街頭，一邊漫步一邊品嚐。

綠金交織的奢華高質感包裝化身東京街拍最時尚的質感配件

除了内在風味的講究，這款冷藏杯的外觀設計同樣展現出成熟洗鍊的極致美學，讓人一眼就想拍照上傳社群分享。包裝以散發奢華質感的霧面金屬調金色為底襯，大膽勾勒出鮮豔、彷彿在枝頭彈跳般的麝香葡萄插圖。這種綠色與金色的色彩碰撞，完美重現了現採葡萄那種水靈剔透的視覺感，同時傳遞出星巴克一貫的時尚與尊榮感。將這款精緻的冷藏杯握在手中，與日本的街景、鐵道或晴空塔合影，不僅僅是一杯解渴的飲料，更是彰顯個人日本旅行品味的絕佳時尚配件。

▲星巴克冷藏杯系列首度推出麝香葡萄風味，精緻獨特的杯身設計成為東京街拍不可或缺的質感配件。圖／日本星巴克提供；窩客島編輯李維唐整理

西雅圖星巴克總部專家親授隱藏版日式超商下午茶甜點搭配公式

為了讓這趟日本美食體驗提升至全新境界，來自美國西雅圖星巴克總部的全球管道開發研發專家「凱尼巴倫塔」（Kenny Valenta）特別揭曉了完美的隱藏版吃法。專家推薦旅客可以在超商順手帶上一盒「葡萄乾奶油夾心餅乾」與這款飲品一同享用。當帶有華麗麝香葡萄香氣的奶茶，遇上餅乾內餡中風味深邃的蘭姆葡萄乾，兩種截然不同的葡萄風味在口中交織出極具深度的層次感，再伴隨著奶油霜那抹若隱若現的微鹹，恰到好處地為整體風味點睛。這種單獨品嚐無法企及的複合式美味，正適合犒賞在日常生活中辛勞了一整天、終於飛到日本度假的自己。

日本星巴克冷藏杯歷經20年輝煌全新品牌宣言陪伴台灣旅人每個日本瞬間

自2005年9月在日本全球首發以來，星巴克冷藏杯系列至今已跨越20個年頭，早已深入日本在地大眾的日常生活。今年品牌特別提出全新精神宣言「這一口，與星巴克冷藏杯同在」，承諾將持續為旅行者的每個日常，注入無與倫比的奢華享受與驚喜體驗。這次推出的「星巴克格雷紅茶麝香葡萄那堤」容量為200毫升，建議零售價僅為230日圓（不含稅），極具親民的價格與頂級的風味表現，無疑是今年台灣人在規劃日本自由行、安排超商美食採購時，最值得列入清單的必喝聖品。

▲日本超商限定開賣的星巴克格雷紅茶麝香葡萄那堤冷藏杯，以鮮豔奪目的綠金色調包裝引領初夏時尚。圖／日本星巴克提供；窩客島編輯李維唐整理







日本星巴克冷藏杯初夏限定新品上市活動

活動時間：2026年6月9日星期二起期間限定販售

活動內容：

全日本セブン-イレブン（7-11）等超商同步開賣全新「星巴克格雷紅茶麝香葡萄那堤冷藏杯」，容量200毫升，建議零售價230日圓（不含稅），首度將頂級麝香葡萄果汁結合伯爵奶茶，帶來充滿初夏清爽感的奢華風味。

販售地點：日本全國セブン-イレブン（7-11）等各大超商（部分門市未販售）

商品官方網站：starbucks.co.jp

備註說明：此篇為公關稿件內容由AI輔助生成、窩客島編輯李維唐整理提供

除了這款引發搶購潮的冷藏杯新作，今年日本街頭還有更多不容錯過的限定美食等待旅人發掘

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