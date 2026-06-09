居然不是鼎泰豐！台灣小籠包震撼日本吃到飽控，限時兩週晚餐全面午餐價。

台灣在地美食再次驚豔日本。知名餐飲集團旗下品牌推出限時兩週平日晚餐享午餐價活動。資深編輯李維唐表示，這不僅展現台灣小籠包的強大魅力，更是赴日旅遊不可錯過的超值美食盛宴。

每次看到台灣的在地小吃紅到國外，心裡總會升起滿滿的驕傲感。現在這股台味狂潮在日本又更升級了。深受日本在地人喜愛的餐飲集團NILAX旗下的兩大超人氣品牌，THE BUFFET包包點心與THE BUFFET點心甜心，即將在2026年6月11日至2026年6月24日的平日期間，推出讓日本吃貨們集體驚豔的超值企劃。活動期間的週一至週五，只要在晚餐時段進店，就能直接享有超級划算的午餐價格。這項限定活動完美貼合了35歲至48歲懂吃又重質感的上班族群，下班後在充滿質感台灣咖啡廳風格的店內，點上一桌熱騰騰的點心，用最親民的預算好好犒賞自己，也讓人忍不住讚嘆台灣美食的魅力真的太強大了。

▲豐盛的中華點心與台式料理自助餐檯擺滿各式蒸籠、冷菜及精緻甜品，讓人食指大動。圖／THE BUFFET 包包點心與THE BUFFET 點心甜心提供；窩客島編輯李維唐整理



台灣小籠包征服日本味蕾，現點現蒸爆汁口感大讚幸福

這場美食盛宴最厲害的靈魂主角，就是讓日本人排隊再久也甘願的自家製台灣小籠包。店內每一顆都是在客人點單後，由師傅現點現蒸新鮮送上桌。當熱騰騰的蒸籠掀開，白濛濛的熱氣散開後，映入眼簾的是外皮極其Q彈精緻的小籠包。用筷子輕輕戳破一個小洞，濃郁且匯聚了鮮肉精華的滾燙高湯瞬間湧出，一口塞進嘴裡，滿滿的肉汁在口中直接炸裂。這種幸福感爆棚的滋味，難怪會被日本網友大讚是舌尖上的口福感，親自體驗過就會明白台灣傳統美味在國外發光發熱的實力。

▲招牌自家製台灣小籠包用筷子輕輕戳開，濃郁爆汁的鮮美高湯瞬間滿溢而出。圖／THE BUFFET 包包點心與THE BUFFET 點心甜心提供；窩客島編輯李維唐整理

經典魯肉飯與麻辣燙完美復刻，台式靈魂菜單擄獲挑剔吃貨

除了人氣最高的小籠包，自助餐檯上的陣容更是豐富到讓人有選擇障礙。從非常適合夏天開胃的爽口冬粉沙拉等冷菜，到香氣四溢的本格旨辛麻婆豆腐，還有酸甜開胃的華味鳥肉丸佐黑醋醬，每道主食都讓人食指大動。對於澱粉控來說，主廚更準備了粒粒分明且香氣撲鼻的五目炒飯，以及充滿滿滿台灣在地情懷的魯肉飯。多樣化的經典主菜與充滿溫度的台味主食交織，讓人在日本也能感受到最道地的台灣靈魂，吃得滿足又療癒。

▲近年在日本引爆狂熱颶風的現煮麻辣燙，香勁過癮的湯頭可依個人喜好隨心客製。圖／THE BUFFET 包包點心與THE BUFFET 點心甜心提供；窩客島編輯李維唐整理



自製專屬麻辣燙配上奢華北京烤鴨，視覺與味覺的雙重饗宴

湯麵愛好者在這裡也能找到專屬的DIY樂趣。人氣爆棚的現煮麵類專區提供完全自由的搭配服務，無論是香濃醇厚的雞白湯，或是經典甘醇的醬油風味，甚至是近年在日本掀起狂熱颶風的麻辣燙，都能依照個人喜好隨心客製。如果想要對自己更好一點，選擇升級特定套餐，還能進一步解鎖更奢華的隱藏版極致美味。包含海味濃郁且鮮美無比的蟹肉小籠包，以及用特製薄餅包裹著厚實帶皮鴨肉的北京烤鴨。多層次的精緻口感，不僅拍起照來超級吸睛，更能滿足挑剔的味蕾。

▲人氣現煮麵類專區提供自由度極高的現做湯麵，甘醇高湯與Q彈麵條完美契合。圖／THE BUFFET 包包點心與THE BUFFET 點心甜心提供；窩客島編輯李維唐整理

全日本四家潮流店舖同步聯動，下班後的超值美食聚會首選

這場為期兩週的平日限定優惠，將在東京、神奈川、千葉及大阪等4個精選店舖同步展開。包含千葉縣的市川NILKE COLTON PLAZA店、東京都的南町田Grandberry Park店、神奈川縣的LaLaport橫濱店，以及大阪府的Aeon Mall堺北花田店。4家店舖都營造出時尚且極具現代感的用餐環境，非常適合下班後的家庭聚餐或是好朋友間的溫馨聚會。由於每款特殊升級料理會因套餐級別而有所不同，食材也會根據當日供應狀況進行調整，最近有計畫去日本旅遊的朋友，不妨提前透過官方預約網站訂位，去體驗一下台灣美食在日本到底有多紅。

▲香氣四溢的五目炒飯配上酥炸雞塊與麻婆豆腐，澎湃主食組合完全擄獲澱粉控的心。圖／THE BUFFET 包包點心與THE BUFFET 點心甜心提供；窩客島編輯李維唐整理







夜間也享午餐價限時狂歡企劃

活動時間：2026年6月11日至2026年6月24日，僅限平日舉辦。

活動內容：

於活動期間的平日晚餐時段進店用餐，全面享有超值午餐價格。不只能無限暢吃現點現蒸的自家製台灣小籠包、本格旨辛麻婆豆腐、華味鳥肉丸佐黑醋醬、五目炒飯及魯肉飯，還能到現煮麵類專區客製化搭配雞白湯、醬油風味或人氣麻辣燙。若選擇升級特定套餐，更可額外無限續點鮮美蟹肉小籠包與厚實北京烤鴨。

THE BUFFET 包包點心 市川ニッケコルトンプラザ店

地址：千葉縣市川市鬼高1丁目1-1 ニッケコルトンプラザ ツムグテラス1F

電話：047-379-2351

預約網站：https://x.gd/NgV9A

THE BUFFET 點心甜心 南町田グランベリーパーク店

地址：東京都町田市鶴間3丁目4-1 G104 南町田グランベリーパーク

電話：042-788-8280

預約網站：https://x.gd/mqKiE

THE BUFFET 包包點心 ららぽーと横浜店

地址：神奈川縣橫濱市都築區池邊町4035-1 ららぽーと橫濱3F

電話：045-930-3017

預約網站：https://x.gd/Ve1GX

THE BUFFET 包包點心 イオンモール堺北花田店

地址：大阪府堺市北區東淺香山町4丁目1-12 イオンモール堺北花田4F

電話：072-246-5127

預約網站：https://x.gd/o71gz

備註說明：此篇為公關稿件內容由AI輔助生成、窩客島編輯李維唐整理提供

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