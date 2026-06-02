日本東京牛奶起司工房靜岡哈密瓜蛋糕極限量開賣，6月限時一個月赴日旅遊必買攻略搶先看。

為了慶祝世界牛奶日，日本知名伴手禮品牌東京牛奶起司工房特別將原先海老名SA限定的哈密瓜起司蛋糕於6月限時限量釋出。資深編輯李維唐表示，這種極具地域限定的話題甜點往往能精準刺激初夏的日本旅遊消費市場。

你知道6月1日是世界牛奶日嗎，聯合國特別訂了這個日子，就是想讓大家多注意乳製品的好處，連帶著整個6月都變成充滿乳香的感恩月。就在這個超適合吃甜點的季節，去日本旅遊必朝聖的知名伴手禮品牌東京牛奶起司工房，推出了一個讓甜點控一秒心動的消息。原本只有在日本高速公路海老名服務區才能買到的夢幻限定款「牛奶起司蛋糕哈密瓜」，從今天開始展開為期一個月的極限量販售。平常生活工作這麼忙碌，最近剛好有規劃去日本旅遊的朋友，不妨用這款充滿精緻感的日本在地限定甜點，好好療癒一下自己的初夏午茶時光。

▲日本海老名SA超夯的哈密瓜起司蛋糕，現在線上就買得到。雙層口感加上靜岡皇冠哈密瓜果汁，初夏最強限定美味。圖／東京牛奶起司工房提供；窩客島整理



日本東京牛奶起司工房海老名SA限定哈密瓜起司蛋糕

這款讓日本當地甜點控一看到就瘋狂的限定蛋糕，光是切開的畫面就讓人流口水。蛋糕本身做成了很厲害的雙層口感，上層是加了頂級鮮奶油、吃起來像雲朵一樣輕盈綿密的慕斯乳酪，下層則是選用日本北海道馬斯卡彭起司，再奢侈地拌入日本靜岡縣產的皇冠哈密瓜果汁，做成濃郁的哈密瓜乳酪。兩種味道在嘴裡交織在一起，濃郁卻完全不會膩口，最外層還用手工感十足的細緻法式薄餅皮溫柔包裹著。一打開包裝，淡淡的日本哈密瓜香氣和奶香就會撲鼻而來，入口即化的口感真的很有幸福感。

日本伴手禮極致風味限定牛奶起司蛋糕吃法

如果你是追求經典風味的吃貨，那他們家的原味牛奶起司蛋糕你一定不陌生。這款作為品牌起點的經典蛋糕，融合了法國與日本北海道兩種不同風土的起司，再調配北海道生乳與嚴選鮮乳，打造出乳香界的黃金比例。為了讓大家可以一次滿足，品牌在6月1日到6月30日期間，特別推出了期間限定的牛奶起司蛋糕雙風味比較套組。不管是週末待在日本民宿和家人一起分享，還是去日本朋友家聚會當作伴手禮，這款兼具話題和實力的日本限定套組，絕對能讓現場的儀式感瞬間升級。

▲東京牛奶起司工房的美味原點。融合法國與北海道起司，再調配優質生乳，打造出乳香界黃金比例的經典牛奶起司蛋糕。圖／東京牛奶起司工房提供；窩客島整理

日本東京牛奶起司工房必買海鹽卡門貝爾與蜂蜜高岡佐拉起司餅乾

除了需要冷凍保存的蛋糕之外，他們家長年稱霸台灣代購和日本機場伴手禮榜單的經典餅乾系列，也超級適合當作大人系的深夜點心。「海鹽卡門貝爾起司餅乾」用北海道牛奶和法國格蘭德海鹽做成酥脆餅皮，中間夾進卡門貝爾起司巧克力內餡，微鹹微甜的滋味吃一口就停不下來。另一款「蜂蜜高岡佐拉起司餅乾」則把西班牙迷迭香蜂蜜的清甜揉進餅皮，完美平衡了藍紋起司獨有的濃郁香氣，配上一杯黑咖啡或冰鎮白酒都非常享受。如果是第一次買的人，直接帶一盒內含兩款明星餅乾的18入綜合禮盒最聰明。

▲大人系深夜點心首選。選用北海道牛奶和法國格蘭德海鹽揉製成酥脆餅皮，內餡夾入高達73%卡門貝爾起司濃度的巧克力，微鹹微甜滋味吃一口就停不下來。圖／東京牛奶起司工房提供；窩客島整理 ▲送禮不出錯的經典首選。綜合禮盒內含「海鹽卡門貝爾」與「蜂蜜高岡佐拉」兩款明星餅乾，不管是職場晉升或好友入厝都能瞬間點亮聚會儀式感。圖／東京牛奶起司工房提供；窩客島整理

日本東京牛奶起司工房官方線上購物與日本門市資訊

東京牛奶起司工房一直以來都很擅長用嚴選牛奶和優質起司，做出讓人吃一口就覺得幸福的日本點心，現在這股美味也早就收服了台灣甜點控的心。以前想要吃這款海老名服務區限定的哈密瓜口味，還要大老遠開車去買，現在只要透過日本官方線上購物網站，就能輕鬆訂購宅配到日本居住地。因為每款限定商品的手工程序比較繁複，為了讓更多人買到，每筆訂單都設有最多5件的購買限制，而且數量有限賣完就沒了。最近如果有計畫去日本旅遊，也可以順路去羽田機場、新宿、晴空塔等16間日本直營實體門市逛逛。





東京牛奶起司工房世界牛奶日限定活動

活動時間：6月1日星期一至6月30日星期二

活動內容：限時一個月販售海老名SA限定款牛奶起司蛋糕哈密瓜與原味雙風味比較套組，每筆訂單限購5件，數量有限售完為止。

訂位(店家)資訊：

日本實體門市：羽田空港第1航廈特選洋菓子館店、羽田空港第1航廈HANEDA-YA 7番門市、羽田空港第2航廈東京食賓館3番時計台前店、羽田空港第2航廈PIER63番門市、アトレ吉祥寺店、東京ソラマチ店、ルミネ新宿店、ルミネエスト新宿店、ルミネ立川店、渋谷東急フードショー店、EQUiA北千住店、アトレ秋葉原1店、ルミネ大宮店、ラゾーナ川崎店、そごう橫濱店、ニュウマン高輪店

品嚐完初夏最夢幻的限定甜點盛宴後，日本還有更多隱藏版的在地美食地圖等著你一探究竟。

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