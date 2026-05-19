日本LOFT夏季必買！香氣冷感凍膜、噴一下秒涼的衣物噴霧、涼感披風，快去掃貨吧。

日本的夏季有時候比台灣還要熱，為了解決酷夏問題，LOFT推出今年夏天必備涼感系列商品，從頭到腳、從裡到外都幫你調貼心考慮到囉。

LOFT絕對是日本必逛的購物天堂，2026年夏天LOFT推出全新涼感系列商品，包含伸縮涼感濕紙巾、魔法涼感披風，還有香氛涼感吊飾等選擇超豐富。全日本各地的LOFT門市均有，如果你行李還有空間，推薦你入手體驗本篇介紹的商品。

LOFT 2026年夏天推出哪些涼感商品

LOFT這次主打針對特定部位精準降溫。

▲主打針對特定部位精準提供降溫涼感商品。





LOFT 夏季涼感商品1：背部涼感墊

第一款是可以裝在脖子上的背部涼感墊。採特殊PCM材質，接觸肌膚也不易起水珠。可維持約28°C的涼感，持續約3小時。價格為1,650日圓。

▲特殊PCM材質，接觸肌膚也不易起水珠。





LOFT 夏季涼感商品2：圍巾式冷感冰袋

另一款是圍巾式冷感冰袋。沾濕就能變冷，可以直接繞在脖子上使用。內袋可取出清洗，實用度超高。價格為3,080日圓。

▲沾濕就能降溫，可以直接繞在脖子上使用。





LOFT 夏季涼感商品3：水凝涼感斗篷

這款水凝涼感斗篷也很亮眼。沾濕後搖一搖就能降溫，磁扣設計讓穿脫超輕鬆。同時具備防曬效果。價格為2,750日圓。

▲沾濕後搖一搖後降溫，磁扣設計讓穿脫超輕鬆。





LOFT 夏季涼感商品4：可伸縮涼感濕紙巾

LOFT也準備了多款輕巧的涼感隨身小物。可伸縮的涼感濕紙巾（スズシート）不只可以用來擦汗，拉長後還能直接掛在脖子上，當作毛巾用。價格僅990日圓。

▲可伸縮的涼感濕紙巾，拉長後還能直接掛在脖子上當作毛巾用。





LOFT 夏季涼感商品5：衣物冷感噴霧

衣物冷感噴霧迷你版體積小、方便攜帶。噴在衣服上就能立刻感受涼意。附專用攜帶夾，可掛在包包隨取隨用。價格為1,320日圓。

▲方便攜帶，噴在衣服上就能立刻感受涼意。





LOFT 夏季涼感商品6：香氛涼感吊飾

夏天也有很多人注重體味管理。LOFT限定販售的香氛涼感吊飾絕對是你的好夥伴。吊飾設計讓你可以直接掛在包包或小袋上。除了可以降溫，也能去除你身上的汗臭味。價格為1,650日圓。

▲夏季若有體味問題，LOFT限定販售的香氛涼感吊飾絕對是你的好夥伴。





LOFT 夏季涼感商品7：VC100面膜夏季限定版

除了涼感小物，LOFT這次也一併推出涼感美妝品，大受台灣人歡迎的VC100面膜推出了加了清涼成分的夏季限定版。

▲受台灣人歡迎的VC100面膜推出了加了清涼成分的夏季限定版。





LOFT 夏季涼感商品8：迷迢香淨髮磨砂膏