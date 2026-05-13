東京晴空塔新開咖啡廳，BAKERY CAFE C晴空塔彩燈冰沙、80種麵包和京都精品咖啡豆東京首店完整攻略。

東京晴空塔有新咖啡廳開幕，除了咖啡都經過嚴選外，還有晴空塔限定商品「東京晴空塔冰沙」，三款顏色對應晴空塔的燈光色調。

晴空塔去過還能再去！晴空塔的商場新開了一間烘焙咖啡廳「BAKERY CAFE C」，這是該品牌在東京的第一間店，很值得踩點喔。2026年4月28日開幕，店內將提供高達80種以上的麵包、晴空塔彩燈冰沙、京都小川珈琲專屬豆！

晴空塔咖啡廳 BAKERY CAFE C在哪裡

店名為BAKERY CAFE C 東京晴空塔商場店，東武晴空塔線「東武晴空塔站」直通，東京地鐵半藏門線、都營淺草線、京成押上線「押上（晴空塔前）站」直通，任一出口步行即可抵達。營業時間為10：00～21：00。座位數共有97個，其中包含露台座位20席，全區禁煙！不用怕有煙味！BAKERY CAFE C使用的咖啡豆，是來自京都的精品咖啡烘焙品牌「小川珈琲」所嚴選調配的專屬豆款「ARK」。從咖啡產地到豆款品質，都經過嚴格把關。店內使用的鮮奶油全部採用乳脂肪含量40%以上的牛乳製成。生乳的乳脂肪含量保證4.0%以上。

▲BAKERY CAFE C使用的咖啡豆，是來自京都的精品咖啡烘焙品牌「小川珈琲」所嚴選調配的專屬豆款「ARK」。





晴空塔咖啡廳 BAKERY CAFE C 限定冰沙是什麼

BAKERY CAFE C還推出了晴空塔的商場限定商品「東京晴空塔冰沙」。這款冰沙的設計靈感來自東京晴空塔的夜間彩燈。共有3種版本：「雅（みやび）」、「粋（いき）」、「幟（のぼり）」。3款冰沙各自對應晴空塔不同的燈光配色，適合以晴空塔為背景拍照留念。

▲靈感來自東京晴空塔的夜間彩燈。





晴空塔咖啡廳 BAKERY CAFE C有哪些特別款的麵包

店內供應約80種麵包，涵蓋經典可頌、鹹食麵包，以及甜點系列。品項多元，適合外帶，也可以在店內悠閒享用。其中，一定要點的是「雲朵可頌（Cloud Croissant）」，是這間店的限定餐點哦！此外，BAKERY CAFE C的可頌以外皮酥香、內層濕潤為特色。除此之外，還有販賣「黑糖丸子可頌」與「蕨餅黃豆粉可頌」等品項，將和菓子風味與西式可頌完美結合。

▲店內供應約80種麵包，涵蓋經典可頌、鹹食麵包，以及甜點系列。





BAKERY CAFE C 東京晴空塔商場店

地址：東京都墨田區押上1丁目1-2 東京晴空塔商場2F West Yard 4番地

交通：東武晴空塔線「東武晴空塔站」直通／「押上（晴空塔前）站」直通

營業時間：10:00～21:00

官方網站





日本特色新開店

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