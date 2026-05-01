京都猿田彥珈琲 祇園店從限定咖啡豆到羊羹聯名，每個細節都能發現這間分店不一樣。

日本人氣咖啡品牌終於插旗京都了，為了京都祇園新開店推出特調咖非豆和與在地老字號品牌推出聯名，有機會一定要朝聖一下。

從東京惠比壽發跡的精品咖啡店猿田彥珈琲，終於在京都開了第一間門市，地點選在祇園。專屬配方豆「KYOTO 'til Infinity」、百年茶舖聯名抹茶、老舖京菓子搭配咖啡，每個細節都只有猿田彥珈琲祇園店才有，去京都絕對不能錯過！

猿田彥珈琲京都店在哪裡

猿田彥珈琲京都店的正式店名為「猿田彥珈琲 京都 祇園」，位於漢字博物館1樓全新開幕，營業時間為每日08：00～22：00。店內座位數其實不多，只有約32個座位，坪數為31.4坪。

▲從東京惠比壽發跡的精品咖啡店猿田彥珈琲，終於在京都開了第一間門市。





猿田彥珈琲這次為京都調配了什麼專屬配方豆

一般的猿田彥珈琲門市使用的是品牌自有配方「TOKYO 'til Infinity」。而京都祇園店則採用了全新開發的「KYOTO 'til Infinity」。這款配方的基底是猿田彥珈琲長年採購的衣索比亞尼格塞・格梅達（Niguse Gemeda）農場豆，除此之外再加入哥倫比亞El Diviso豆。風味上帶有水蜜桃與橙橘等水果被巧克力包裹的層次感。甜潤、果香，同時又富有深度。

▲這款配方只在京都祇園店販售，100g售價1,450日圓（含稅）。





猿田彥珈琲祇園店聯名了哪些京都老舖

這間店的限定餐點來自兩間京都的百年老舖。第一是「柳桜園茶舖」的抹茶。這間茶舖創立於明治8年（1875年），以石臼研磨的抹茶著稱，是茶道三千家及各寺院的供應商。猿田彥珈琲以這間茶舖的抹茶，製作出一款名為「抹茶Shot」的飲品。此品項每日限量供應，售價800日圓（店內，含稅）。第二款是「京菓子司 末富」的和菓子。末富創立於1893年。猿田彥珈琲祇園店將依季節提供末富的上質和菓子，可和咖啡搭配享用。價格依季節調整。





猿田彥珈琲祇園店有哪些京都限定伴手禮

喜歡帶伴手禮的人，猿田彥珈琲祇園店也有販賣限定商品。首先是「京都藝伎（Geisha）配方濾掛咖啡包」，分為深焙與淺焙兩種。深焙帶有黑醋栗的鮮活果香，尾韻有玫瑰與大吉嶺茶的優雅氣息。淺焙則呈現出茉莉花與橘子的甜美香氣，後味如香水般鮮明。兩款均為3包入，各售1,450日圓（含稅）。藝伎（Geisha）品種原產於衣索比亞西南部的Gesha地區，於1960年代引入中美洲，並在2004年的「Best of Panama」競賽中聲名大噪。

此外還有兩款京都限定馬克杯。一款是與KINTO合作的「京都Trail Tumbler」，白色款，真空雙層不鏽鋼設計，容量580ml，售價4,500日圓。另一款是與MiiR合作的「京都限定Tumbler」，藍色款，同樣為真空斷熱不鏽鋼材質，容量350ml，售價4,250日圓。兩款馬克杯的設計主題相同：將「KYOTO」的漢字與字母、不同字體並置疊印，呈現京都歷史與多元文化交融的樣貌。店內空間在選材上處處可見京都元素。木格柵、天然石材、職人手作的名栗木等素材也為空間帶來深度與層次感。記得拍照、打卡！

▲與KINTO合作的「京都Trail Tumbler」，白色款，真空雙層不鏽鋼設計，容量580ml，售價4,500日圓。 ▲將「KYOTO」的漢字與字母、不同字體並置疊印，呈現京都歷史與多元文化交融的樣貌。





猿田彥珈琲 京都 祇園商店資訊

地址：京都府京都市東山區祇園町南側551（漢字博物館1樓）

營業時間：08：00～22：00

交通方式：京阪電鐵祇園四條站徒步6分鐘

官方網站





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