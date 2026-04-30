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都電荒川線路面電車變裝山吹色復古風格，寄木地板與杉木窗花打造出移動的日式旅館。

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2026-04-30 08:00文字：特派員 Trish 圖片提供:東京都交通局
特派員 Trish

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啟航於平成2年的都電荒川線列車經改裝有重新服役了，這次整台列車內裝以木造裝潢，給人煥然一新的感受。

你在東京一定搭過地鐵，也一定搭過新幹線，但你有搭過路面電車嗎？都電荒川線，又名東京櫻花電車，最近徹底改頭換面，不只車身改裝為日本獨有的山吹色，內裝也全都採用木質設計，保證讓你留下深刻的印象。

什麼是都電荒川線

此次翻新的是都電荒川線的8501號車。這輛車自平成2年起服役，至今已行駛整整35年。東京都交通局透過眾籌計畫，成功替這輛老車拉皮。負責設計的是知名設計師・插畫家水戶岡銳治，他同時也是JR九州「九州七星號」的主設計。這一次，他為8501號車帶來了煥然一新的樣貌。外觀採用「山吹色」塗裝。這溫暖的金黃色調，正是老一代都電電車的經典顏色。復古，卻不顯老氣。

▲此次翻新的是都電荒川線的8501號車。這輛車自平成2年起服役，至今已行駛整整35年。
▲此次翻新的是都電荒川線的8501號車。這輛車自平成2年起服役，至今已行駛整整35年。

都電荒川線車廂內部長怎樣

8501號車的車廂內裝幾乎全部使用木材。地板是寄木拼花工藝。牆壁、天花板、長椅，以及捲簾，也全部都是木製。最特別的是窗花設計。車廂前方以杉木製成的格柵隔開。透過這道格柵，可以隱約望見列車前方的景色。坐在裡面，可以看到光線透過木格柵灑落，靜謐而溫潤。天花板照明與換氣口也重新設計過。每一個細節都值得你仔細欣賞。車廂內設還設有可摺疊的桌子，不過需要注意的是，僅限特定活動才開放使用。

▲地板是寄木拼花工藝。牆壁、天花板、長椅，以及捲簾，也全部都是木製。
▲地板是寄木拼花工藝。牆壁、天花板、長椅及捲簾，也全部都是木製。

什麼時候可以坐到都電荒川線的新車

8501號車的運行開始日為2026年4月16日，

▲下次來東京，請把都電荒川線排進行程，體驗和其他人不同的日本之旅。
▲下次來東京，請把都電荒川線排進行程，體驗和其他人不同的日本之旅。

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