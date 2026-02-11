> 旅遊 > 關西旅遊必看！日本南海電鐵漲價了，但用App買竟然還更便宜，這篇教你輕鬆省荷包。

關西旅遊必看！日本南海電鐵漲價了，但用App買竟然還更便宜，這篇教你輕鬆省荷包。

2026-02-11 18:16文字：特派員 Trish 圖片提供:南海電気鉄道株式会社
赴日旅遊錢錢要多準備一點了！關西南海電鐵今年四月要漲價，不過透過App預購電子票券還是些優惠的。

即將準備去大阪旅遊的人請注意，串接關西機場和大阪市區的南海電鐵宣布2026年4月1日起調整特急的票價。但是請不要擔心，想省錢還是有辦法，為了推廣電子化，南海電鐵推出電子特急優惠價，甚至比原價便宜150日圓喔！

南海電鐵大阪特急票價調整

南海電鐵宣布從2026年4月1日起，調整特急列車與指定座位的票價。新票價包含三種不同價格。依購買方式與時機而定。
■電子票券特急票價（最優惠）
使用「南海特急無票券服務」網路預訂，可享最優惠價格。不只如此，南海特急電子票券服務提供「Rapi:t升等服務」。註冊會員以後購買一般座位，可免費升等至特別車廂，不需額外支付210日圓哦！
● Rapi:t特急（連接難波站與關西機場）：550日圓
● Southern特急（連接難波與和歌山）：550日圓
● こうや特急（串接大阪市區與世界遺產高野山）：難波、新今宮、天下茶屋、堺東站 ⇔ 極樂橋站：950日圓
● 其他特急停車站相互間：550日圓
● りんかん特急：550日圓
● 泉北Liner特急：550日圓
這是三種價格中最便宜的選項。比改定後的一般票價便宜150日圓。
至於直接在車站窗口或售票機購買實體車票的價格如以下：
● Rapi:t特急：700日圓
● Southern特急：700日圓
● こうや特急：難波、新今宮、天下茶屋、堺東站 ⇔ 極樂橋站：1,100日圓
● 其他特急停車站相互間：700日圓
● りんかん特急：700日圓
● 泉北Liner特急：700日圓
在特急列車車內購買特急券或指定座位券，需加收300日圓。例如，Rapi:t特急的車內購買價格為700日圓+300日圓=1,000日圓。▲南海電鐵宣布從2026年4月1日起，調整特急列車與指定座位的票價。
▲南海電鐵宣布從2026年4月1日起，調整特急列車與指定座位的票價。


南海電鐵大阪電子票券：註冊方式說明

「南海特急電子票券服務」是網路訂票系統，可透過電腦或手機APP預訂特急座位。24小時可預訂，且無需紙本車票，可直接使用手機QR碼或電子票證卡進站，不只如此，搭乘可累積點數。會員註冊免費，沒有年費。
註冊網站

南海電鐵新會員優惠：入會贈1,100點

為了推廣電子票券服務，南海電鐵推出新會員優惠活動。活動期間為2026年2月1日至 3月31日。在活動期間內新加入會員並搭乘特急列車2次以上，即贈送1,100點點數，點數預計4月下旬發放。點數可用於購買特急車票。1,100點相當於2張優惠價車票的金額，非常划算哦！

