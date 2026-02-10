▲壽司郎 x JOJO 強勢登場！日本限定、4間主題店必朝聖，限定周邊特典一次看。

JOJO粉絲必看！日本壽司郎首度聯名「JOJO 的奇妙冒險」限定壽司、炸物與原創周邊同步登場，4間主題門市打造沉浸式JOJO世界觀，掀起動漫迷朝聖熱潮。

JOJO的粉絲在哪裡！日本壽司郎首度聯名「JOJO的奇妙冒險」即日起開跑，從限定壽司、炸物、飲品到描繪角色的原創周邊，全面攻佔粉絲收藏清單；期間更有4間JOJO主題聯名門市同步展開，不僅吸引粉絲搶先朝聖，更為大家帶來濃厚JOJO世界觀體驗，絕對會掀起動漫迷朝聖熱潮。



▲日本「壽司郎 x JOJO的奇妙冒險」推出首波官方聯名餐點與周邊（壽司郎 提供 ）

▲日本「壽司郎 x JOJO的奇妙冒險」角色化身限定餐桌風景，吸引粉絲搶先朝聖（壽司郎 提供 ）

JOJO粉絲必看！日本「壽司郎 x JOJO的奇妙冒險」來了

壽司郎表示，此次聯名以「讓用餐成為娛樂體驗」為核心，首度與「JOJO的奇妙冒險」合作，推出多款附贈限定小物的餐點。活動同步於全台壽司郎門市展開，並特別選定秋葉原中央通店、難波Amza店、仙台一番町店、三宮生田路店等，共4間門市，打造沉浸式JOJO主題店。部分門市更導入大型觸控螢幕，開放JOJO專屬模式，讓點餐過程也充滿角色彩蛋與動畫氛圍。



▲日本「壽司郎 x JOJO的奇妙冒險」買指定口味壽司就隨機贈送插卡（壽司郎 提供 ）

日本「壽司郎 x JOJO的奇妙冒險」聯名餐點大公開

本次聯名餐點最大亮點，莫過於「吃得到也拿得到」。凡指定品項皆隨機附贈聯名小物，數量有限送完為止。其中，「炙燒鮭魚明太子美乃滋」以鮭魚油脂搭配明太子鹹香，再經直火炙燒，口感濃郁；「嚴選鮪魚赤身吃比拼」則一次品嘗原味與壽司郎特製煮切醬油漬兩種風味。兩款壽司皆附贈 JOJO 聯名限定插卡。炸物部分，「牽絲起司薯條」現點現炸，外酥內綿，並隨機附上 JOJO 聯名貼紙。

▲日本「壽司郎 x JOJO的奇妙冒險」周邊數量有限、送完即止（壽司郎 提供 ）

從角色插卡、貼紙，到聯名門市，這次日本「壽司郎 x JOJO的奇妙冒險」，成功將動漫文化延伸至日常餐桌。活動期間限定、數量有限，無論是動漫迷或壽司控，都值得把握這波話題聯名，親自走進壽司郎感受 JOJO 的奇妙魅力。



▲日本「壽司郎 x JOJO的奇妙冒險」結合餐飲與收藏，引發粉絲熱議（壽司郎 提供 ）

日本「壽司郎 x JOJO的奇妙冒險」活動資訊

活動時間：即日起至2/23

聯名門市：秋葉原中央通店、難波Amza店、仙台一番町店、三宮生田路店

